Van sterkhouder bij Club Brugge naar amper 15 minuten bij Inter: wat is er aan de hand met Stankovic?

Aleksandar Stankovic beleeft voorlopig een opvallend ander seizoen dan vorig jaar bij Club Brugge. De 21-jarige Serviër was bij blauw-zwart een vaste waarde, maar moet zich na zijn terugkeer naar Inter tevredenstellen met bijzonder weinig speelminuten. In de eerste zes officiële wedstrijden van de Milanezen verzamelde hij amper vijftien minuten.

Inter haalde Stankovic afgelopen zomer terug naar Italië door de terugkoopclausule van 23 miljoen euro te activeren. De middenvelder tekende vervolgens een contract tot juni 2031. Zijn seizoen in Brugge had indruk gemaakt: hij werd kampioen en deed heel wat ervaring op in de Champions League en de Jupiler Pro League.

Volgens La Gazzetta dello Sport is er bij Inter voorlopig geen paniek over zijn beperkte speeltijd. Stankovic werd tijdens de voorbereiding vooral getest als diepe middenvelder, als alternatief voor Hakan Çalhanoğlu. Het aanpassen aan die rol én aan de concurrentie in de Serie A vraagt volgens de club tijd.

Inter weigerde 40 miljoen

Dat Inter veel vertrouwen heeft in Stankovic, bleek afgelopen zomer al. Brentford bood volgens de Italiaanse sportkrant 40 miljoen euro voor hem, maar dat voorstel werd geweigerd. Ook andere clubs informeerden naar zijn situatie. Stankovic zelf maakte duidelijk dat hij bij Inter wilde blijven en voor zijn kans wilde gaan.

Dat maakt zijn huidige situatie des te opvallender. De zoon van Inter-icoon Dejan Stankovic keerde terug naar de club waar hij zelf als kind werd opgeleid en noemde spelen in San Siro altijd zijn grote droom.

Voorlopig moet hij vooral geduld tonen. De concurrentie op het middenveld is stevig en trainer Cristian Chivu lijkt zijn ontwikkeling bewust stap voor stap te begeleiden. Na zijn grote rol bij Club Brugge is Stankovic bij Inter dus opnieuw begonnen onderaan de hiërarchie.





De komende weken moeten uitwijzen of zijn vijftien minuten snel meer worden. Voor Inter is hij duidelijk een investering voor de toekomst, maar na zijn sterke periode in Brugge zal Stankovic zelf ongetwijfeld hopen dat die toekomst snel begint.