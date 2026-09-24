Verliest België opnieuw toptalent? Jonge Duivel houdt deur open voor ander land

Jesse Bisiwu heeft voorlopig nog geen definitieve keuze moeten maken tussen België en Ghana. De 18-jarige Barcelona-speler komt nu uit voor de Jonge Duivels, maar kan door zijn afkomst later nog van nationale ploeg veranderen. Zelf wil hij daar momenteel nauwelijks over nadenken.

Bij Club Brugge haalde Bisiwu nooit de eerste ploeg, maar bij Club NXT verzamelde hij wel 36 wedstrijden in de Challenger Pro League. Intussen speelde hij zijn eerste duels voor Barcelona Atlètic. Zijn ontwikkeling leverde hem tijdens deze interlandperiode ook een oproep voor de Belgische U21 op.

Bij Het Nieuwsblad blikt Bisiwu terug op zijn eerste weken in Catalonië. “Eerlijk gezegd waren de eerste weken precies een droom. Er is veel op me afgekomen, maar door mijn begeleiders heb ik dat goed opgenomen en mijn ding kunnen doen.”

Raphinha en De Jong helpen Bisiwu

De overstap naar een wereldclub bracht vanzelfsprekend een andere omgeving mee. Bisiwu stond plots tussen enkele van de grootste namen uit het internationale voetbal, maar voelde zich snel thuis.

“Kapitein Raphinha en Frenkie de Jong kwamen meteen naar me toe om me op mijn gemak te stellen”, vertelt hij. Bisiwu probeert zich niet te laten meeslepen door alle aandacht. “Bij een club als Barcelona zijn er verwachtingen en denken mensen meteen dat je een grotere speler bent. Maar ik ben gewoon mezelf gebleven.”

Die nuchterheid neemt hij ook mee naar de Jonge Duivels. Bisiwu kende al enkele spelers uit zijn periode bij Club Brugge en genoot van zijn terugkeer naar België. “Het was een warm welkom.”



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Volle focus op België

Met de U21 ligt de prioriteit nu bij kwalificatie voor het EK van volgende zomer. “Zoals de coach zei, ligt onze focus nu op de komende wedstrijden en we zullen zien hoe ver we kunnen raken.”

Door zijn afkomst kan Bisiwu in de toekomst ook voor Ghana kiezen. Over die mogelijkheid wil hij voorlopig echter niet verder uitweiden.

“Momenteel ligt mijn volledige focus op de U21 van België en zorgen dat we ons kwalificeren”, klinkt het duidelijk. Voor Bisiwu draait deze periode dus volledig om België, terwijl hij bij Barcelona rustig verder bouwt aan zijn ontwikkeling.