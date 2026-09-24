Verliest België opnieuw toptalent? Jonge Duivel houdt deur open voor ander land

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 5 reacties
Verliest België opnieuw toptalent? Jonge Duivel houdt deur open voor ander land
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Jesse Bisiwu heeft voorlopig nog geen definitieve keuze moeten maken tussen België en Ghana. De 18-jarige Barcelona-speler komt nu uit voor de Jonge Duivels, maar kan door zijn afkomst later nog van nationale ploeg veranderen. Zelf wil hij daar momenteel nauwelijks over nadenken.

Bij Club Brugge haalde Bisiwu nooit de eerste ploeg, maar bij Club NXT verzamelde hij wel 36 wedstrijden in de Challenger Pro League. Intussen speelde hij zijn eerste duels voor Barcelona Atlètic. Zijn ontwikkeling leverde hem tijdens deze interlandperiode ook een oproep voor de Belgische U21 op.

Bij Het Nieuwsblad blikt Bisiwu terug op zijn eerste weken in Catalonië. “Eerlijk gezegd waren de eerste weken precies een droom. Er is veel op me afgekomen, maar door mijn begeleiders heb ik dat goed opgenomen en mijn ding kunnen doen.”

Raphinha en De Jong helpen Bisiwu

De overstap naar een wereldclub bracht vanzelfsprekend een andere omgeving mee. Bisiwu stond plots tussen enkele van de grootste namen uit het internationale voetbal, maar voelde zich snel thuis.

“Kapitein Raphinha en Frenkie de Jong kwamen meteen naar me toe om me op mijn gemak te stellen”, vertelt hij. Bisiwu probeert zich niet te laten meeslepen door alle aandacht. “Bij een club als Barcelona zijn er verwachtingen en denken mensen meteen dat je een grotere speler bent. Maar ik ben gewoon mezelf gebleven.”

Die nuchterheid neemt hij ook mee naar de Jonge Duivels. Bisiwu kende al enkele spelers uit zijn periode bij Club Brugge en genoot van zijn terugkeer naar België. “Het was een warm welkom.”

Lees ook... Waar kunt u Italië-België bekijken? Zo volgt u het debuut van bondscoach Van Bommel

Volle focus op België

Met de U21 ligt de prioriteit nu bij kwalificatie voor het EK van volgende zomer. “Zoals de coach zei, ligt onze focus nu op de komende wedstrijden en we zullen zien hoe ver we kunnen raken.”

Door zijn afkomst kan Bisiwu in de toekomst ook voor Ghana kiezen. Over die mogelijkheid wil hij voorlopig echter niet verder uitweiden.

“Momenteel ligt mijn volledige focus op de U21 van België en zorgen dat we ons kwalificeren”, klinkt het duidelijk. Voor Bisiwu draait deze periode dus volledig om België, terwijl hij bij Barcelona rustig verder bouwt aan zijn ontwikkeling.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Barcelona
België
Jesse Bisiwu

Meer nieuws

Waar kunt u Italië-België bekijken? Zo volgt u het debuut van bondscoach Van Bommel

Waar kunt u Italië-België bekijken? Zo volgt u het debuut van bondscoach Van Bommel

09:30
Ex-Standard-speler hoort opvallend nieuws bij Rode Duivels: "Magnifiek"

Ex-Standard-speler hoort opvallend nieuws bij Rode Duivels: "Magnifiek"

22:45
1
Jesse Bisiwu legt keuze voor FC Barcelona uit: "Club Brugge had een mooi voorstel gedaan"

Jesse Bisiwu legt keuze voor FC Barcelona uit: "Club Brugge had een mooi voorstel gedaan"

19:20
Simon Mignolet hakt knoop door: opvolger van Sven Vermant bij Belgische U17 is bekend

Simon Mignolet hakt knoop door: opvolger van Sven Vermant bij Belgische U17 is bekend

21:00
KRC Genk maakt debuut in Engelse topcompetitie en krijgt in minuut 95 zure tik

KRC Genk maakt debuut in Engelse topcompetitie en krijgt in minuut 95 zure tik

09:00
KRC Genk-verdediger trekt aandacht uit Bundesliga na sterke doorbraak

KRC Genk-verdediger trekt aandacht uit Bundesliga na sterke doorbraak

08:30
Anderlecht krijgt opvallend veel lof: "Dit kan opnieuw een machine worden"

Anderlecht krijgt opvallend veel lof: "Dit kan opnieuw een machine worden"

08:00
4
Real Madrid klopt aan voor toptalent van Kompany dat ooit duidelijke droom uitsprak

Real Madrid klopt aan voor toptalent van Kompany dat ooit duidelijke droom uitsprak

07:20
Jonge Duivels mogen zich geen misstap permitteren: bondscoach Swerts is duidelijk

Jonge Duivels mogen zich geen misstap permitteren: bondscoach Swerts is duidelijk

23:00
Welk Italië mogen we verwachten tegen de Rode Duivels?

Welk Italië mogen we verwachten tegen de Rode Duivels?

14:30
1
Na twee trainingen zien Rode Duivels al het grote verschil tussen Garcia en Van Bommel

Na twee trainingen zien Rode Duivels al het grote verschil tussen Garcia en Van Bommel

18:00
5
Thibaut Courtois krijgt versterking bij Le Mans van ex-spelers van PSG en Liverpool

Thibaut Courtois krijgt versterking bij Le Mans van ex-spelers van PSG en Liverpool

22:30
Ronaldo spreekt opvallend open over toekomst bij Portugal: "Dan pak ik mijn koffers"

Ronaldo spreekt opvallend open over toekomst bij Portugal: "Dan pak ik mijn koffers"

21:30
LIVE - Interlandbreak: Zulte Waregem oefent tegen prestigieuze tegenstander

LIVE - Interlandbreak: Zulte Waregem oefent tegen prestigieuze tegenstander

20:15
Dit moet u weten over de Croky Cup: wanneer spelen de eersteklassers en wanneer is de loting?

Dit moet u weten over de Croky Cup: wanneer spelen de eersteklassers en wanneer is de loting?

22:00
Standard krijgt opvallend signaal van speler die deze zomer mocht vertrekken

Standard krijgt opvallend signaal van speler die deze zomer mocht vertrekken

21:15
Kompany pompte al 12 miljoen in Brussels project: “Zonder enige financiële return”

Kompany pompte al 12 miljoen in Brussels project: “Zonder enige financiële return”

20:30
Miljoenenaanwinst van Anderlecht droomt verder: "Dit is nog maar het begin"

Miljoenenaanwinst van Anderlecht droomt verder: "Dit is nog maar het begin"

20:00
'Club Brugge wil Sporting aftroeven voor Spaanse winger'

'Club Brugge wil Sporting aftroeven voor Spaanse winger'

19:00
Dik probleem voor Swerts: doelpuntenmachine zegt af

Dik probleem voor Swerts: doelpuntenmachine zegt af

15:30
1
Live. Transfernieuws 23/9: Alaba versiert toptransfer

Live. Transfernieuws 23/9: Alaba versiert toptransfer

18:45
De meningen lopen uiteen over Anderlecht: "Topploegen kietelen? Schoenmaat 58 nodig"

De meningen lopen uiteen over Anderlecht: "Topploegen kietelen? Schoenmaat 58 nodig"

18:30
Rode Duivel Raskin had een wel héél woelige zomer: hij legt uit wat er gebeurde Interview

Rode Duivel Raskin had een wel héél woelige zomer: hij legt uit wat er gebeurde

16:00
'Union SG gaat concurrentie aan met Bayern en Chelsea voor goudhaantje'

'Union SG gaat concurrentie aan met Bayern en Chelsea voor goudhaantje'

17:30
Deschacht maakt KRC Genk met de grond gelijk

Deschacht maakt KRC Genk met de grond gelijk

17:00
Club van Vannieuwkerke (Diksmuide Oostende) in oog van de storm na onderzoek over seksueel misbruik

Club van Vannieuwkerke (Diksmuide Oostende) in oog van de storm na onderzoek over seksueel misbruik

16:30
13
Welk wit konijn tovert Mark van Bommel uit zijn hoed bij Rode Duivels?

Welk wit konijn tovert Mark van Bommel uit zijn hoed bij Rode Duivels?

11:00
Nieuwe kansen onder Mark van Bommel voor deze Rode Duivel? Start van seizoen veelbelovend

Nieuwe kansen onder Mark van Bommel voor deze Rode Duivel? Start van seizoen veelbelovend

13:00
Jackpot in gevaar voor Club Brugge?

Jackpot in gevaar voor Club Brugge?

15:00
Blik op het verlof: zoveel dagen krijgen de spelers van uw favoriete club vrijaf

Blik op het verlof: zoveel dagen krijgen de spelers van uw favoriete club vrijaf

14:00
5
Deschacht formeel over JPL-verdediger: "Verkopen voor dertig tot veertig miljoen euro"

Deschacht formeel over JPL-verdediger: "Verkopen voor dertig tot veertig miljoen euro"

13:30
5
Antwerpfan Pedro Elias wil de spandoeken van Anderlecht over Vandenhaute om bijzondere reden

Antwerpfan Pedro Elias wil de spandoeken van Anderlecht over Vandenhaute om bijzondere reden

12:30
5
Transferrecord voor Tresoldi? Zo dichtbij was het volgens de spits zelf ... en wat nu?

Transferrecord voor Tresoldi? Zo dichtbij was het volgens de spits zelf ... en wat nu?

11:30
Ibe Hautekiet komt met groot nieuws

Ibe Hautekiet komt met groot nieuws

12:00
OH Leuven is klaar voor clash in Champions League

OH Leuven is klaar voor clash in Champions League

10:30
De Anderlecht-connectie van 'nieuwe' Rode Duivel is nog steeds groot

De Anderlecht-connectie van 'nieuwe' Rode Duivel is nog steeds groot

23/09

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 7
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 1-3 Elche CF Elche CF
Osasuna Osasuna 1-1 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-0 Alaves Alaves
Celta De Vigo Celta De Vigo 5-0 Racing Santander Racing Santander
Sevilla Sevilla 1-3 Barcelona Barcelona
Getafe Getafe 1-0 Malaga Malaga
Atlético Madrid Atlético Madrid 2-1 Real Madrid Real Madrid
Deportivo Deportivo 1-1 Real Betis Real Betis
Villarreal Villarreal 3-1 Levante Levante
Valencia CF Valencia CF 2-3 Real Sociedad Real Sociedad

Nieuwste reacties

Walter Baseggio Walter Baseggio over Anderlecht krijgt opvallend veel lof: "Dit kan opnieuw een machine worden" Stigo12 Stigo12 over Dik probleem voor Swerts: doelpuntenmachine zegt af Stigo12 Stigo12 over Verliest België opnieuw toptalent? Jonge Duivel houdt deur open voor ander land Stigo12 Stigo12 over Na twee trainingen zien Rode Duivels al het grote verschil tussen Garcia en Van Bommel Alphonse Sclessin Alphonse Sclessin over Antwerpfan Pedro Elias wil de spandoeken van Anderlecht over Vandenhaute om bijzondere reden Stigo12 Stigo12 over Ex-Standard-speler hoort opvallend nieuws bij Rode Duivels: "Magnifiek" André Coenen André Coenen over Club van Vannieuwkerke (Diksmuide Oostende) in oog van de storm na onderzoek over seksueel misbruik André Coenen André Coenen over RECONSTRUCTIE: KBVB hielp Fenerbahçe overtuigen om voor Romelu Lukaku te kiezen André Coenen André Coenen over Blik of het verlof: zoveel dagen krijgen de spelers van uw favoriete club vrijaf Andreas2962 Andreas2962 over Deschacht formeel over JPL-verdediger: "Verkopen voor dertig tot veertig miljoen euro" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved