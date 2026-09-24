Waar kunt u Italië-België bekijken? Zo volgt u het debuut van bondscoach Van Bommel

De Nations League begint meteen met een affiche van formaat voor de Rode Duivels. Supporters hoeven voor Italië-België niets te missen: zowel in Vlaanderen als in Franstalig België wordt de wedstrijd live uitgezonden.

Wie de Rode Duivels vrijdagavond aan het werk wil zien, moet om 20.45 uur klaarzitten. België opent zijn nieuwe Nations League-campagne op bezoek bij Italië. Voor Mark van Bommel wordt het meteen zijn officiële debuut als bondscoach, en dat in het Stadio Olimpico in Rome.

VTM in Vlaanderen, RTL in Wallonië

In Vlaanderen wordt Italië-België rechtstreeks op tv uitgezonden op VTM. De uitzending begint om 20.25 uur, twintig minuten voor de aftrap. Online kan de wedstrijd gevolgd worden via VTM GO, dat door UEFA officieel als Belgische uitzendpartner voor de Nations League wordt vermeld.

Ook supporters in Wallonië hoeven niets van de wedstrijd te missen. RTL tvi zendt Italië-België live uit, terwijl de partij online ook via RTL play te bekijken is. RTL heeft aangekondigd alle zes wedstrijden van de Rode Duivels in deze Nations League-campagne uit te zenden.

Meteen punten nodig in zware groep

Voor België begint vrijdag meteen een bijzonder drukke periode. De ploeg van Van Bommel speelt vier interlands in amper elf dagen. Na de verplaatsing naar Italië ontvangt België op maandag 28 september Frankrijk. Op vrijdag 2 oktober volgt in eigen land Turkije, waarna op maandag 5 oktober opnieuw Frankrijk wacht, maar dan op verplaatsing. In november worden de laatste twee groepswedstrijden afgewerkt tegen Turkije en Italië.

België zit in de groep samen met Italië, Frankrijk en Turkije. De eerste twee landen uit de groep plaatsen zich voor de kwartfinales van de Nations League, die in maart 2027 over twee wedstrijden worden afgewerkt. Er staat dus meteen meer op het spel dan alleen een geslaagd debuut voor Van Bommel.



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De wedstrijd tegen Italië is meteen de eerste gelegenheid om te zien welke accenten de nieuwe bondscoach legt en welke spelers hij in zijn basiselftal verkiest.