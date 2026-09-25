🎥 Ongelooflijk: zoon Van Bommel doet monden openvallen voor debuut van vader bij Rode Duivels

Voor de familie Van Bommel werd het een avond met een bijzonder randje. Ruben maakte zijn debuut voor Oranje en drukte meteen zijn stempel, amper één dag voor vader Mark zelf aan een nieuw hoofdstuk begint als bondscoach van de Rode Duivels.

Nederland en Duitsland hebben hun Nations League-campagne geopend met een 1-1-gelijkspel. De bezoekers leken lang op weg naar de overwinning, maar in de blessuretijd zorgde Cody Gakpo alsnog voor de gelijkmaker. De hoofdrol in dat slotakkoord was opvallend genoeg weggelegd voor debutant Ruben van Bommel.

Duitsland kwam in de eerste helft op voorsprong via Felix Nmecha. Een poging van Karim Adeyemi werd aanvankelijk nog geblokt, waarna Nmecha van dichtbij kon afwerken. Voor zowel Xavi Hernández als Jürgen Klopp was het hun eerste wedstrijd als bondscoach van respectievelijk Nederland en Duitsland.

Van Bommel meteen beslissend

Nederland bleef zoeken naar de gelijkmaker en kreeg die uiteindelijk pas diep in de slotfase. Ruben van Bommel, die als invaller zijn eerste minuten voor Oranje maakte, veroverde de bal rond de middellijn op Serge Gnabry en trok meteen naar voren. Met de buitenkant van de voet schilderde hij de bal richting Gakpo, die in de 92ste minuut de 1-1 binnenwerkte. Hiermee doet Van Bommel een gooi naar assist van het jaar.

Stop that Ruben Van Bommel. pic.twitter.com/OBUoUks0w1 — Stop That Football (@stopthatfooty) September 25, 2026

Voor de 22-jarige aanvaller van PSV kon zijn debuut nauwelijks beter beginnen. Hij was amper enkele minuten international toen hij al rechtstreeks betrokken was bij een doelpunt. Bovendien schreef Van Bommel ook familiegeschiedenis: hij is de eerste Nederlandse international van wie zowel de vader als de grootvader eerder voor Oranje uitkwamen.



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Opvallende timing voor familie Van Bommel

Zijn vader Mark verzamelde zelf 79 interlands voor Nederland, terwijl grootvader Bert van Marwijk één keer voor Oranje speelde. De timing van Rubens debuut is extra bijzonder, want amper een dag later begint Mark van Bommel zelf aan een nieuw internationaal hoofdstuk.

De voormalige middenvelder maakt vrijdag tegen Italië zijn debuut als bondscoach van de Rode Duivels. Terwijl vader Van Bommel in Rome aan zijn Belgische avontuur begint, heeft zijn zoon zichzelf alvast meteen in de kijker gespeeld bij Oranje. Nederland vervolgt de Nations League zondag met een uitwedstrijd tegen Servië.