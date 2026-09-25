Anderlecht zal het graag zien: smaakmaker aan het kanon in Nations League

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Anderlecht zal het graag zien: smaakmaker aan het kanon in Nations League
Foto: © photonews
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Danylo Sikan is goed aan het seizoen begonnen bij RSC Anderlecht. De Oekraïner is een basisspeler onder Vitor Bruno en lijkt klaar voor een seizoen met veel goals. Dat bewees hij ook bij de nationale ploeg van Oekraïne, waar Sikan aan het kanon stond in de wedstrijd tegen Hongarije. Hij scoorde de enige treffer: 0-1.

Er wordt niet alleen gevoetbald in de A-divisie van de Nations League. Ook in de B-divisie moeten de deelnemende landen aan de bak. Hongarije ontving bijvoorbeeld Oekraïne in groep 2. Danylo Sikan kreeg een basisplaats bij de bezoekers en beschaamde het vertrouwen van zijn coach niet.

Sikan scoort met het hoofd

Net voor de rust kwam er een goede voorzet vanaf links. Sikan liep uitstekend in en kopte knap de 0-1 binnen. Dat was meteen ook de eindstand in het duel. Voor Sikan is het de 2e goal in 8 wedstrijden voor Oekraïne. Zijn allereerste doelpunt maakte hij bij zijn debuut in een wedstrijd tegen Kazachstan.

Sikan blijft de goede lijn doortrekken. Bij Anderlecht was hij dit seizoen in 14 duels over alle competities heen goed voor 6 goals. Het merendeel (5) daarvan scoorde hij in de voorrondes van de Europa League. In de Jupiler Pro League zit hij voorlopig aan 1 goal.

Heeft RSCA zijn aanvalsduo beet?

Anderlecht zal het graag zien dat Sikan ook voor Oekraïne scoort. De in Zhytomyr geboren aanvaller is de eerste keus voorin en lijkt klaar om volledig door te breken. Sikan werd in januari 2026 voor 6 miljoen euro overgenomen van Trabzonspor. Hij kende een aarzelende start in Brussel, maar kwam naar het einde van het seizoen toe los met 1 assist en 2 goals.


Hij gaat nu door op dat elan. Met een Sikan in deze vorm legt Anderlecht aanvallend meer gewicht in de schaal dan tijdens de voorbije seizoenen. Ook de transfer van Tawfik Bentayeb is voorlopig een meevaller. De Marokkaan scoorde sinds zijn komst 2 keer en deelde 1 assist uit. Heeft Anderlecht zijn vaste aanvalsduo gevonden?

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Oekraïne
Danylo Sikan

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