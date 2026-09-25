Antwerp wordt stilaan 'The Great Young' en pakt uit met nieuwe speler

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Antwerp wordt stilaan 'The Great Young' en pakt uit met nieuwe speler
Foto: © photonews
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Royal Antwerp FC zag deze zomer heel wat spelers vertrekken en trok ter vervanging ook veel jong talent aan. The Great Old is zo meer dan ooit misschien wel 'The Great Young' geworden. En op dat elan zetten ze nu nog verder in.

Royal Antwerp FC is nog steeds op zoek naar zijn beste vorm in de Jupiler Pro League, maar het kijkt ondertussen ook al naar de toekomst. En daarbij horen ook heel wat youngsters, die hun belang moeten gaan hebben voor Antwerp.

Zo zijn ze ook onder de doelmannen stilaan een echte talentenfabriek geworden. Heel wat jonge goalies hebben hun belang al bij de Young Reds en bij de jeugdploegen van Antwerp en daar is er nu nog eentje bij gekomen.

Royal Antwerp FC geeft Vic Luyckx een kans en een eerste contract

Doelman Vic Luyckx (17) heeft zijn eerste overeenkomst bij RAFC getekend. "Vic speelt sinds de U11 op de Bosuil en kwam destijds over van partnerclub R Cappellen FC. Sinds dit seizoen is hij één van de doelmannen van onze Young Reds. Gefeliciteerd, Vic!", aldus Antwerp in een persbericht gedeeld via de sociale media en X.

Sinds juli 2025 speelde Luyckx bij de U18 van Royal Antwerp FC, met oog op de toekomst zou hij wel eens kunnen doorstomen naar de Young Reds en daarna mogelijk zelfs ook nog naar de A-kern van Antwerp, al moet hij daarvoor nog stappen zetten ongetwijfeld.

Nieuwe doorbraak van youngster op komst bij Royal Antwerp FC? 

Tot juli 2019 zat de speler bij R Cappellen FC, daarna heeft hij altijd bij Antwerp gespeeld. De goalie is dus een echte Antwerpenaar en dat is dus ook iets waar de supporters zich zouden kunnen mee gaan vereenzelvigen, nu of later in de toekomst.

We willen van de gelegenheid gebruik maken om Luyckx veel succes te wensen met zijn eerste profcontract en naar de toekomst toe. Mogelijk wordt hij de volgende youngster die doorbreekt bij Antwerp, want ook de A-kern en zelfs het basiselftal van Antwerp is op dit moment zeer jong te noemen.

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