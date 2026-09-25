Controverse in Nederland-Duitsland: Klopp dient Van Dijk duidelijk van antwoord

Nederland en Duitsland hielden het donderdagavond in Amsterdam op 1-1 na een aangename pot voetbal. De Duitsers kwamen een dik halfuur op voorsprong via Felix Nmecha, een treffer die voor de nodige discussie zorgde. Duits bondscoach Jürgen Klopp vond er echter helemaal niets aan.

Oranje woedend na doelpunt van de Duitsers

Duitsland nam in de 32e minuut de leiding. Na een voorzet vanaf rechts bleef de bal voor het Nederlandse doel hangen, waar Nmecha er als de kippen bij was om de 0-1 tegen de touwen te trappen. Alleen was Brian Brobbey in een voorafgaande fase blijven liggen met een blessure. Bij een sprint na een duel met Tah was er iets in de hamstring van de spits geschoten.

Verschillende Nederlandse spelers wilden dat Duitsland stopte met spelen, zodat Brobbey een blessurebehandeling kon krijgen. De bezoekers deden dat echter niet, voetbalden verder en scoorden ook. De Duitsers aan het feest; frustratie bij Oranje.

Verschillende Nederlandse spelers, waaronder aanvoerder Virgil van Dijk, gingen verhaal halen. Zij waren duidelijk niet opgezet dat de Duitsers verder hadden gespeeld en leken aan te geven dat het onsportief gedrag was.

Jürgen Klopp vond dat zijn team niets verkeerd deed

Jürgen Klopp gaf na de wedstrijd zijn visie op de gebeurtenissen. "Het was een volkomen legitiem doelpunt, daar viel niets op af te dingen", vertelde hij aan de NOS. "Het is geen schande om in zo'n situatie het spel te hervatten, wat Virgil daar ook van zegt. Ik ga deze avond in ieder geval niet met een slecht geweten slapen."



Klopp en Van Dijk kennen elkaar uiteraard als de besten. Ze werkten jarenlang succesvol samen bij Liverpool en pakten er verschillende trofeeën. Van Dijk speelt ondertussen nog altijd voor de Reds, terwijl Klopp in 2024 afzwaaide na maar liefst 489 wedstrijden.

Oranje kwam nog dicht bij de zege

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Van Dijk en zijn landgenoten speelden overigens een goede wedstrijd tegen Duitsland onder hun debuterende bondscoach, Xavi Hernández. Oranje maakte in het slot gelijk via Cody Gakpo na een heerlijke assist van Ruben van Bommel. Nederland kwam nog dicht bij de winnende treffer, maar een kopbal van Guus Til ging net naast. Oranje gaat nu bij Servië op zoek naar een driepunter. Duitsland ontvangt Griekenland.