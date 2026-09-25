Iedereen unisono na zware straf: "Ruben Van Gucht gedroeg zich als een verwende kleuter"

Zondagavond krijgen we aflevering vier van het nieuwe seizoen van De Verraders op ons bord. Vorige week was er de aflevering waarin Ruben Van Gucht zijn (langverwachte) diskwalificatie te horen kreeg. En daar waren ook heel wat meningen over te vinden tijdens en na het programma.

Ruben Van Gucht maakte er in de eerste aflevering van De Verraders - in tegenstelling tot de uiterst minzame Toby Alderweireld - al meteen een potje van. "Ik ben van nature heel erg competitief", klonk het meteen in een cameragesprek.

"De Verraders is een spel dat gebaseerd is op vertrouwen. Bij de Ronde Tafel waar we de verraders kiezen, is het heel belangrijk dat je niet even piept bijvoorbeeld. Dan is heel het spel om zeep", aldus presentator Staf Coppens eerder al over de diskwalificatie van Ruben Van Gucht. "Als maker en presentator moet je de spelers enorm kunnen vertrouwen."

De redenen waarom Ruben Van Gucht werd uitgesloten uit De Verraders

"Als er dingen gebeuren, bijvoorbeeld door competitiviteit, waardoor je denkt dat het misschien niet meer te vertrouwen is, dan moeten we een keuze maken. En dan kan je niet verder op die manier in het spel, ook al is Ruben Van Gucht een heel goede sportjournalist en een fantastische mens. We vonden het te gevaarlijk voor het programma.

Ook in de tweede aflevering had Van Gucht het namelijk hard gespeeld, door op zichzelf te stemmen en door een opdracht in gevaar te brengen door een halfuur lang te blijven discussiëren over de regels en de hiaten in het reglement.

Ruben Van Gucht sprak met de productie

“Ik ga er vanuit dat iedereen goed geslapen heeft vannacht, want er werd niet gemoord. Helaas blijft er een stoel leeg, want ik heb slecht nieuws. Ruben Van Gucht heeft het spel verlaten. Hij is een gepassioneerde, competitieve speler, maar hij heeft meerdere keren de regels van het kasteel verbroken. En dat kunnen we niet toestaan", aldus Staf Coppens in het programma.





Er was voor de tweede dag na elkaar een gesprek geweest over het correct toepassen van de spelregels. Van Gucht kreeg een ultimatum, maar kon of wou niet beloven dat hij zich aan de spelregels zou houden. Ook de laptops werden toen ontdekt op de kamer van Ruben Van Gucht. En dus moest hij het kasteel verlaten.

Andere deelnemers streng voor Ruben Van Gucht

Diverse andere deelnemers spraken tijdens het programma ook over de zaak. En ze waren allemaal vrij streng voor RVG. Jasmijn Van Hoof: "Ik zou Ruben willen aanspreken op zijn op zichzelf stemmen. Bondgenoten moeten kiezen voor de groep en dat deed hij niet."

Goedele Liekens: "Het gaat niet. Als we allemaal op onszelf zitten te stemmen, omdat we het niet zeker weten, waar zijn we dan bezig? Het is iemand die zich totaal niet aan de regels houdt en dat dan ook nog eens vertelt. Het was voor iedereen duidelijk dat hij zou weggestuurd worden of zelf zou vertrekken. Het geeft een zekere rust wel dat hij moest vertrekken."

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Wannes Lacroix: "Ruben is gewoon eigenwijs. Hij zit verweven in zijn eigen spel, die speelt nog eens een spelletje met zichzelf." Margriet Hermans: "Het is een echte advocaat. Hij probeert procedurefouten te vinden en daar zijn we echt niet mee bezig hé. Daarvoor zijn we hier niet." Thomas Smith: "Het is een opluchting. Het was moeilijk te vereenzelvigen met een groepsgevoel."

En RVG zelf? "Ik word uit het spel gezet voor een vermeend overtreden van de huishoudregels, maar ik heb altijd gespeeld volgens de regels die mij zijn opgedragen en als ik de limieten heb opgezocht dan heb ik dat altijd aan mijn medekandidaten gezegd. Hoe kan ik contact zoeken met de buitenwereld? Ik was niet online met de laptops …"

Verwende kleuter?

En ook in De Ronde Tafel achteraf ging het over hem. Marc-Marie Huijbrechts was andermaal streng: "Hij gedroeg zich als een verwende kleuter. Hij wilde heel graag verrader zijn en dat is hij niet geworden en toen werd hij kwaad en zo afgewezen dat hij een vete begon tegen de organisatie. Daar werden we best wel moe van. Hij had er eigenlijk al veel eerder moeten uitgaan. Het was een dolleman een beetje. Als je in het leven staat dat valsspelen mag, dan wordt het gewoon moeilijk."

Toby Alderweireld: "Het meest vervelende was met die proef met de kar. Toen stonden we daar heel erg lang, ook de productie. We hadden zoiets van 'Doe nu gewoon mee met het spel', het werd op een bepaald moment best wel vervelend."