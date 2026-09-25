De derde helft Opvallend: Marc Coucke troeft Sam Baro af ... in Gent: "Wil wisselen voor drie punten"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Opvallend: Marc Coucke troeft Sam Baro af ... in Gent: "Wil wisselen voor drie punten"
Foto: © photonews
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Bij KAA Gent hadden ze er de voorbije weken alles aan gedaan om hun supporters op te roepen om te stemmen voor hun favoriete spelers en bestuurders. De 'Wijste Gentenaar' werd dan ook een afgang voor De Buffalo's. En het werd extra pijnlijker gemaakt door het feit dat ... Marc Coucke wel een prijs pakte. Voor de neus van Sam Baro nota bene.

"Onze voorzitter/eigenaar Sam Baro maakt kans op de titel van De Wijste Gentenaar 2026 in de categorie Ondernemer. Stemmen kan nog tot 11 september", aldus KAA Gent in een persmededeling die een paar weken geleden werd gedeeld via Facebook.

Met de steun van de vele Buffalo's hoopten ze op die manier Sam Baro aan een individuele prijs te helpen. Na een goede start in de competitie ging het sowieso al heel erg goed met de Buffalo's. Bij de categorie sport konden zowel Matties Volckaert als Riet Maes van de KAA Gent Ladies dan weer een prijs in de wacht slepen.

Florian Vermeersch troeft Riet Maes en Matties Volckaert af

Uiteindelijk werd het echter een bittere pil op het gala woensdagavond. Te beginnen met de sporters, waar Florian Vermeersch de prijs pakte voor de neus van Volckaert én Maes. "Ik ben trots dat ik dit mag winnen. Voor mij was het een beetje het jaar van de bevestiging. Ik ben ook trots om in de rand van Gent te wonen en probeer dat binnen het peloton zo goed mogelijk te vertegenwoordigen", klonk het volgens Het Laatste Nieuws bij de prijsuitreiking.

Ook onder meer Tiesj Benoot (persoonlijkheid), Isolde Lasoen (cultuur), chef-kok Marcelo Ballardin (culinair) en het Gentse Wintercircus vielen in de prijzen op de verkiezingen van de 'Wijste Gentenaar'. En toen kwam de categorie 'Ondernemen'.

Marc Coucke wint prijs in 'het hol van de leeuw'

Daar ging de prijs niet naar Sam Baro, maar wel naar ... Marc Coucke. De sterke man van Anderlecht werd dus verkozen boven de sterke man van KAA Gent. Een bittere pil om te slikken toch wel in Gent, ook al is Coucke ook in Gent geboren.

"Sam, ik wil de trofee wel ruilen voor drie punten anders! Ernstiger: uiteraard ben ik blij met de erkenning, ik ben een echte Gentenaar. Maar ik had het ook wel aan de jongere generatie gegund", kon er een lach af bij Coucke. "Sam speelde een thuismatch, ik had mijn geld zeker op hem gezet."

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