Degradatie voor Manchester City op komst? 'Donkere wolken pakken zich samen'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Degradatie voor Manchester City op komst? 'Donkere wolken pakken zich samen'
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Zit Manchester City nu echt in de penarie? In een onderzoek zouden ze alvast voor 114 van de 115 aanklachten tegen hen over inbreuken op de financiële fair-play schuldig worden bevonden. Op die manier moeten ze ook meteen zware sancties vrezen.

Manchester City is schuldig bevonden aan vrijwel alle aanklachten met betrekking tot overtredingen van de financiële regels van de Premier League. Er is nog niet beslist over de sancties – alle opties liggen nog open – en de verwachting is dat City in beroep zal gaan.

Manchester City is schuldig bevonden aan 114 van de 115 aanklachten, zo melden ingewijden aan The Athletic die anoniem wilden blijven omdat ze niet gemachtigd waren om hierover in het openbaar uitspraken te doen. De club werd in februari 2023 voor het eerst aangeklaagd, na een onderzoek dat vier jaar in beslag nam.

Welke straffen kan Manchester City krijgen?

De ploeg van Rode Duivel Jeremy Doku riskeert torenhoge boetes, puntenaftrek, degradatie en zelfs het kwijtspelen van titels. Tot op heden is er wel nog niets geweten over de eventuele strafmaat - het officiële schuldig bevonden worden moet ook nog gebeuren.

Sowieso gaan The Citizens meer dan waarschijnlijk in beroep tegen de uitspraak, dus een definitief oordeel zal er sowieso niet getroffen worden in de zaak. Maar goed ziet het er momenteel wel niet uit nu het toch erop lijkt dat Manchester City schuldig zal worden bevonden.

Wanneer komt er een definitief oordeel in de zaak rond Manchester City?

City zou zich tussen 2009 en 2018 op grote schaal schuldig hebben gemaakt aan het sjoemelen met financiële cijfers. Daar zouden ze nu voor moeten boeten, al is het laatste woord dus zeker nog niet gezegd in de zaak. Manchester City verzet zich.

"De club heeft gedurende acht jaar nauwgezet de juiste procedures gevolgd, in de veronderstelling dat het bestuur en de directie van de Premier League zouden optreden als een onafhankelijke, onpartijdige en objectieve toezichthouder, vrij van partijdige invloeden", klonk het tegen de Engelse krant onder meer.

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