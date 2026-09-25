'Manchester United laat Joaquin Seys niet los'

Joaquin Seys blijft zich met zijn prestaties bij Club Brugge in de kijker spelen van buitenlandse topclubs. Manchester United heeft de Rode Duivel nog altijd nadrukkelijk op de radar en stuurde recent opnieuw scouts naar België om hem van dichtbij te bekijken.

Manchester United blijft Joaquin Seys nadrukkelijk volgen. De Engelse topclub had de linksachter van Club Brugge afgelopen zomer al op de radar en heeft die interesse niet opgeborgen. Integendeel: United stuurde recent opnieuw scouts naar België om de 21-jarige Rode Duivel van dichtbij te bekijken.

Die delegatie zat op de tribune tijdens de 3-0-zege van Club Brugge tegen KRC Genk. Seys speelde een sterke wedstrijd en was betrokken bij de voorbereiding van twee doelpunten. Blauw-zwart hield bovendien de nul, waardoor de linksachter zich ook defensief kon tonen in een topper die Club overtuigend naar zijn hand zette.

Volgens TEAMtalk is Seys nog altijd een concrete naam op de lijst van Manchester United. Directeur rekrutering Christopher Vivell zou een grote bewonderaar zijn van de Belg. United informeerde afgelopen zomer al naar hem en blijft zijn ontwikkeling sindsdien volgen. Van een bod of onderhandelingen met Club Brugge is voorlopig geen sprake.

United zoekt linksachter

Manchester United wil de concurrentie op de linksbackpositie vergroten. Nathaniel Brown en Lewis Hall stonden eerder hoger op het verlanglijstje, maar beide pistes liepen dood. Brown trok naar Bayern München, terwijl Newcastle United Hall niet wilde laten vertrekken en zijn contract verlengde.

Daardoor blijft Seys een interessante optie. United ziet in hem een speler die offensief iets kan brengen, maar tegelijk voldoende defensieve kwaliteiten heeft. Zijn polyvalentie is eveneens een troef: bij Club Brugge kwam hij al op beide flanken van de verdediging in actie.



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Club Brugge zit sterk

Een eventuele transfer hoeft Club niet snel te accepteren. Seys verlengde in september 2025 zijn contract bij blauw-zwart tot juni 2029. Hij speelt al sinds zijn zevende voor Club Brugge en groeide via Club NXT door naar een vaste plaats in de A-kern.

De belangstelling uit Manchester verdwijnt voorlopig dus niet. De nieuwe scoutingsmissie tegen Genk toont vooral dat United Seys ook na de zomer nauwlettend blijft volgen.