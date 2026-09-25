Meer details bekend: 'Zeer opvallende terugkeer in de maak bij Club Brugge?'

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Bij Club Brugge was het deze zomer een héél pittige transferzomer. Onder meer Aleksander Stankovic werd voor heel wat miljoenen verkocht aan Internazionale. Daar heeft hij het nu moeilijk. En dus wenkt mogelijk een terugkeer, al wordt dat niet meteen makkelijk.