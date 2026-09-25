Ronald Koeman en familie schrijven emotioneel dankwoord op Instagram: "Diep geraakt"

Alle gedachten van de Oranje-fans waren donderdagavond bij Ronald Koeman en zijn familie. Voor de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland werd stilgestaan bij het recente overlijden van Bartina Koeman, de vrouw van de voormalige Nederlandse bondscoach. Koeman en zijn familie drukken op Instagram hun dank uit voor alle steunbetuigingen die ze de afgelopen tijd hebben ontvangen.

Een minuut stilte voor Bartina Koeman

Bartina Koeman (65) overleed vorige week na een lange strijd tegen borstkanker. Voor de wedstrijd tegen Duitsland in de Nations League werd een minuut stilte gehouden. Op het grote scherm in de Johan Cruyff Arena werd ondertussen een foto getoond van Ronald en Bartina Koeman. De fans in het stadion dachten massaal aan hun voormalige bondscoach.

Koeman en zijn familie kregen veel steun en condoleances

Koeman en zijn familie kregen na het overlijden uit veel hoeken steun en condoleances. Onder meer de KNVB, waar Koeman tot voor kort actief was, en ex-club FC Barcelona drukten hun medeleven uit. Op Instagram hebben Koeman en co hun dank uitgesproken voor alle steunbetuigingen.

"De afgelopen dagen stonden in het teken van het afscheid van mijn prachtige vrouw en onze allerliefste mama en oma, Bartina", schrijft de familie Koeman. "Bartina was het middelpunt van ons gezin. Het is moeilijk te bevatten dat zij er niet meer is en dat we zonder haar verder moeten."

De familie Koeman is diep geraakt

"In deze ontzettend moeilijke tijd hebben we ons gedragen gevoeld door de enorme hoeveelheid liefde en steun die we van zoveel mensen hebben mogen ontvangen. De vele berichten, bloemen, kaarten en persoonlijke woorden hebben ons diep geraakt", gaat het bericht verder.

Kracht in deze moeilijke tijd

"Namens de familie willen wij iedereen uit de grond van ons hart bedanken. Voor ieder bericht, ieder gebaar en voor iedereen die op welke manier dan ook aan ons heeft gedacht. Het geeft ons kracht in deze moeilijke periode. Dank jullie wel. Familie Koeman." Ronald en Bartina Koeman hadden samen drie kinderen.



