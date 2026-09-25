'RSC Anderlecht heeft sensationele aanvaller op het oog'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
'RSC Anderlecht heeft sensationele aanvaller op het oog'
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

RSC Anderlecht heeft er een heel erg pittige transferzomer opzitten met een heel elftal nieuwkomers. Toch blijven Sibierski en co niet bij de pakken zitten. Ondertussen hebben ze alweer nieuwe spelers op het oog. Daarbij ook onder meer Muharem Huskovic. Er zijn uiteraard ook kapers op de kust voor de speler.

Vertegenwoordigers van zowel het Zweedse Kalmar als RSC Anderlecht waren vorig weekend aanwezig in het Grbavica-stadion voor de wedstrijd tussen thuisploeg Željezničar en Zenica Čelik. Mogelijk waren er nog andere scouts aanwezig in het stadion.

Volgens informatie van Klix Sports is de reden hiervoor een trio spelers van Željezničar – Aldian Korora, Eldar Dragović en Muharem Husković – dat dit seizoen uitstekend presteert bij de club uit Grbavica. Anderlecht zou het daarbij vooral hebben voor Huskovic.

'Muharem Huskovic staat in de belangstelling van RSC Anderlecht'

De 23-jarige Oostenrijker maakt dan ook grote sier in Bosnië en Herzegovina. Dit seizoen scoorde de jongeling al drie goals in acht wedstrijden voor zijn Bosnisch team. Dat deed hij bovendien in amper 294 speelminuten.

Daardoor is hij om de 98 minuten van waarde voor zijn team. Toch wel straffe cijfers van de 23-jarige aanvaller, die pas deze zomer overkwam van Blau Weiss Linz en al meteen grote sier maakt in de nieuwe competitie.

Is Huskovic spek naar de bek van RSC Anderlecht? Buitenlandse kapers op de kust

Ook RSC Anderlecht zou dat dus in de smiezen hebben en er de aanvaller snel willen gaan bij hebben. Of het deze winter al tot een transfer kan komen, is absoluut niet geweten. Bovendien zijn er naast Kalmar nog andere kapers op de kust voor Muharem Huskovic.

Aan RSC Anderlecht om dus snel te schakelen als ze hem in huis zouden willen halen. Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van de 23-jarige Oostenrijkse jeugdinternational ondertussen al 250.000 euro. Dat bedrag zou de komende weken of maanden natuurlijk kunnen stijgen als hij zich in Bosnië en Herzegovina verder blijft ontwikkelen zoals hij tot op heden doet.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
T-Mobile Bundesliga
T-Mobile Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Zeljeznicar
Muharem Huskovic

Meer nieuws

Ex-speler Anderlecht maakt ook indruk ... in het schaken (met rating 2600!)

Ex-speler Anderlecht maakt ook indruk ... in het schaken (met rating 2600!)

15:30
Twee verrassende namen nemen voorlopig(?) over bij RSCA Futures

Twee verrassende namen nemen voorlopig(?) over bij RSCA Futures

16:30
Degradatie voor Manchester City op komst? 'Donkere wolken pakken zich samen'

Degradatie voor Manchester City op komst? 'Donkere wolken pakken zich samen'

17:30
Live. Transfernieuws 25/9: Mika Godts staat al meteen onder druk in Parijs

Live. Transfernieuws 25/9: Mika Godts staat al meteen onder druk in Parijs

17:15
LIVE - Interlandbreak: La Louvière haalt slag thuis voor match tegen Club Brugge

LIVE - Interlandbreak: La Louvière haalt slag thuis voor match tegen Club Brugge

17:00
Dit maakt stunt in Champions League alleen maar groter voor OH Leuven

Dit maakt stunt in Champions League alleen maar groter voor OH Leuven

14:30
Opvallend: Marc Coucke troeft Sam Baro af ... in Gent: "Wil wisselen voor drie punten" De derde helft

Opvallend: Marc Coucke troeft Sam Baro af ... in Gent: "Wil wisselen voor drie punten"

13:30
2
Anderlecht-talent laat zich meteen zien bij jonge Rode Duivels tegen Nederland

Anderlecht-talent laat zich meteen zien bij jonge Rode Duivels tegen Nederland

11:15
1
Zeer opvallende terugkeer in de maak bij Club Brugge?

Zeer opvallende terugkeer in de maak bij Club Brugge?

15:00
Wat komt er na Lierse, Genk en Union? Middenvelder zeer eerlijk over toekomst

Wat komt er na Lierse, Genk en Union? Middenvelder zeer eerlijk over toekomst

14:00
1
Antwerp wordt stilaan 'The Great Young' en pakt uit met nieuwe speler

Antwerp wordt stilaan 'The Great Young' en pakt uit met nieuwe speler

13:00
'Manchester United en Newcastle United volgen KRC Genk-talent'

'Manchester United en Newcastle United volgen KRC Genk-talent'

12:30
Union komt met belangrijk nieuws over beladen duel met Israëlische tegenstander

Union komt met belangrijk nieuws over beladen duel met Israëlische tegenstander

12:00
6
Genk-talent laat Rode Duivels definitief vallen: "Sta er volledig achter"

Genk-talent laat Rode Duivels definitief vallen: "Sta er volledig achter"

10:30
2
Mark Van Bommel hakt grote knoop door: drie Rode Duivels in tribune tegen Italië

Mark Van Bommel hakt grote knoop door: drie Rode Duivels in tribune tegen Italië

10:00
5
“De borstel van Anderlecht is stilaan versleten”

“De borstel van Anderlecht is stilaan versleten”

23:00
4
'Manchester United laat Joaquin Seys niet los'

'Manchester United laat Joaquin Seys niet los'

09:35
Bekend gezicht keert terug naar Anderlecht voor bijzonder duel

Bekend gezicht keert terug naar Anderlecht voor bijzonder duel

07:20
Charles De Ketelaere spreekt zich uit over Lukaku, Van Bommel en zijn toekomst bij de Duivels Interview

Charles De Ketelaere spreekt zich uit over Lukaku, Van Bommel en zijn toekomst bij de Duivels

09:00
Italiaanse Gianluigi Donnarumma haalt loftrompet boven voor Senne Lammens

Italiaanse Gianluigi Donnarumma haalt loftrompet boven voor Senne Lammens

09:00
4
Club Brugge krijgt duidelijk antwoord uit Spanje over transfertarget Germán Valera

Club Brugge krijgt duidelijk antwoord uit Spanje over transfertarget Germán Valera

08:30
🎥 Ongelooflijk: zoon Van Bommel doet monden openvallen vlak voor debuut van vader bij Rode Duivels

🎥 Ongelooflijk: zoon Van Bommel doet monden openvallen vlak voor debuut van vader bij Rode Duivels

08:00
2
Dit wordt de eerste opstelling van Mark Van Bommel bij Rode Duivels

Dit wordt de eerste opstelling van Mark Van Bommel bij Rode Duivels

07:00
Charles De Ketelaere blikt terug op WK en zijn rol: "Ik denk niet dat je zo het beste uit mij haalt" Interview

Charles De Ketelaere blikt terug op WK en zijn rol: "Ik denk niet dat je zo het beste uit mij haalt"

06:00
Franse én Engelse clubs willen sterkhouder Anderlecht: vertrek zou hierom groot probleem zijn

Franse én Engelse clubs willen sterkhouder Anderlecht: vertrek zou hierom groot probleem zijn

20:30
3
Mancini laat zich grappend uit over Tresoldi

Mancini laat zich grappend uit over Tresoldi

22:30
Romeo Vermant in een hoofdrol: Rode Duivels komen goed weg en zetten stap richting EK

Romeo Vermant in een hoofdrol: Rode Duivels komen goed weg en zetten stap richting EK

22:00
3
Maakte Club Brugge de juiste beslissing? CIES komt met hallucinante bedragen naar buiten

Maakte Club Brugge de juiste beslissing? CIES komt met hallucinante bedragen naar buiten

21:00
5
Mark van Bommel bijt van zich af over Italië en ... Openda

Mark van Bommel bijt van zich af over Italië en ... Openda

21:40
Hij wees Anderlecht af, enkele weken later zit Barcelona voor hem op de tribune

Hij wees Anderlecht af, enkele weken later zit Barcelona voor hem op de tribune

18:20
Gent boven zijn stand, Mechelen er ferm onder en dit zou de verrassende leider moeten zijn in JPL

Gent boven zijn stand, Mechelen er ferm onder en dit zou de verrassende leider moeten zijn in JPL

18:40
7
Mannert rondt de laatste 'klip': goed gesprek met de amateurclubs

Mannert rondt de laatste 'klip': goed gesprek met de amateurclubs

20:00
1
Nieuwe domper voor Union: sterkhouder moet interlands laten schieten met spierblessure

Nieuwe domper voor Union: sterkhouder moet interlands laten schieten met spierblessure

19:00
Live. Transfernieuws 24/9: Ex-Beveren coach Reedijk trekt naar Schotland

Live. Transfernieuws 24/9: Ex-Beveren coach Reedijk trekt naar Schotland

19:45
Hoe zit het met Romelu Lukaku? Mark van Bommel laat er weinig twijfel over bestaan

Hoe zit het met Romelu Lukaku? Mark van Bommel laat er weinig twijfel over bestaan

19:30
9
Nicolo Tresoldi moet zware knoop doorhakken en maakt duidelijk wanneer hij beslist

Nicolo Tresoldi moet zware knoop doorhakken en maakt duidelijk wanneer hij beslist

24/09
2

Meer nieuws

Populairste artikels

T-Mobile Bundesliga

 Speeldag 7
Rapid Wien Rapid Wien 3-0 WSG Wattens WSG Wattens
Austria Lustenau Austria Lustenau 2-0 Rheindorf Altach Rheindorf Altach
Grazer AK Grazer AK 2-2 Austria Wien Austria Wien
SV Ried SV Ried 4-1 Wolfsberger AC Wolfsberger AC
Hartberg Hartberg 3-3 LASK Linz LASK Linz
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 3-0 Sturm Graz Sturm Graz

Nieuwste reacties

Goro Goro over Opvallend: Marc Coucke troeft Sam Baro af ... in Gent: "Wil wisselen voor drie punten" Dirk1897 Dirk1897 over Union komt met belangrijk nieuws over beladen duel met Israëlische tegenstander Artevelde Artevelde over Mark Van Bommel hakt grote knoop door: drie Rode Duivels in tribune tegen Italië Vital Verheyen Vital Verheyen over Hoe zit het met Romelu Lukaku? Mark van Bommel laat er weinig twijfel over bestaan Sv1978 Sv1978 over Gent boven zijn stand, Mechelen er ferm onder en dit zou de verrassende leider moeten zijn in JPL André Coenen André Coenen over Antwerpfan Pedro Elias wil de spandoeken van Anderlecht over Vandenhaute om bijzondere reden FCB vo altijd FCB vo altijd over Italiaanse Gianluigi Donnarumma haalt loftrompet boven voor Senne Lammens Futbolitis Futbolitis over Is KAA Gent een kanshebber op de titel? De Mil en Burgess spreken Jan Vercammen Jan Vercammen over Wat komt er na Lierse, Genk en Union? Middenvelder zeer eerlijk over toekomst Swakke25 Swakke25 over Genk-talent laat Rode Duivels definitief vallen: "Sta er volledig achter" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved