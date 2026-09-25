'RSC Anderlecht heeft sensationele aanvaller op het oog'

RSC Anderlecht heeft er een heel erg pittige transferzomer opzitten met een heel elftal nieuwkomers. Toch blijven Sibierski en co niet bij de pakken zitten. Ondertussen hebben ze alweer nieuwe spelers op het oog. Daarbij ook onder meer Muharem Huskovic. Er zijn uiteraard ook kapers op de kust voor de speler.

Vertegenwoordigers van zowel het Zweedse Kalmar als RSC Anderlecht waren vorig weekend aanwezig in het Grbavica-stadion voor de wedstrijd tussen thuisploeg Željezničar en Zenica Čelik. Mogelijk waren er nog andere scouts aanwezig in het stadion.

Volgens informatie van Klix Sports is de reden hiervoor een trio spelers van Željezničar – Aldian Korora, Eldar Dragović en Muharem Husković – dat dit seizoen uitstekend presteert bij de club uit Grbavica. Anderlecht zou het daarbij vooral hebben voor Huskovic.

'Muharem Huskovic staat in de belangstelling van RSC Anderlecht'

De 23-jarige Oostenrijker maakt dan ook grote sier in Bosnië en Herzegovina. Dit seizoen scoorde de jongeling al drie goals in acht wedstrijden voor zijn Bosnisch team. Dat deed hij bovendien in amper 294 speelminuten.

Daardoor is hij om de 98 minuten van waarde voor zijn team. Toch wel straffe cijfers van de 23-jarige aanvaller, die pas deze zomer overkwam van Blau Weiss Linz en al meteen grote sier maakt in de nieuwe competitie.

Is Huskovic spek naar de bek van RSC Anderlecht? Buitenlandse kapers op de kust

Ook RSC Anderlecht zou dat dus in de smiezen hebben en er de aanvaller snel willen gaan bij hebben. Of het deze winter al tot een transfer kan komen, is absoluut niet geweten. Bovendien zijn er naast Kalmar nog andere kapers op de kust voor Muharem Huskovic.





Aan RSC Anderlecht om dus snel te schakelen als ze hem in huis zouden willen halen. Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van de 23-jarige Oostenrijkse jeugdinternational ondertussen al 250.000 euro. Dat bedrag zou de komende weken of maanden natuurlijk kunnen stijgen als hij zich in Bosnië en Herzegovina verder blijft ontwikkelen zoals hij tot op heden doet.