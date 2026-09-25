Vader Mark en zoon Ruben van Bommel hebben nóg iets te vieren na schitterende assist

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Voor de familie Van Bommel werd het een avond met een bijzonder randje. Ruben maakte zijn debuut voor Oranje en drukte meteen zijn stempel, amper één dag voor vader Mark zelf aan een nieuw hoofdstuk begint als bondscoach van de Rode Duivels.