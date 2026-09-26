🎥 Blik op de speech van de nieuwe bondscoach: alsof u zelf in de kleedkamer bent

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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🎥 Blik op de speech van de nieuwe bondscoach: alsof u zelf in de kleedkamer bent
Foto: © photonews
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Mark van Bommel kreeg als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels allerminst een eenvoudige vuurdoop. Meteen op bezoek bij Italië, met Roberto Mancini aan de overkant: het was geen evidente start. Toch liet België tijdens een sterke eerste helft zien dat vooral de Italiaanse keuzeheer werk had aan de rust.

De Rode Duivels hadden na 45 minuten eigenlijk een ruimere voorsprong verdiend. Uiteindelijk keerde Van Bommel een uur later terug naar de kleedkamer met zijn eerste zege als bondscoach. De Belgische Voetbalbond deelde nadien beelden van zijn toespraak met de groep.

"Na drie, vier dagen proberen we een idee in de groep te brengen. Ik denk dat iedereen het begrijpt en het ook kan uitvoeren", opent Van Bommel in de kleedkamer. "De invallers hebben dat ook begrepen en voeren het goed uit. Dat brengt rust in de ploeg. We doen dit niet met elf, we doen het samen."

Van Bommel ziet een ploeg die zijn idee begrijpt

De Nederlandse bondscoach benadrukte dat zijn staf en spelers nog maar enkele dagen samenwerken. Toch zag hij al duidelijke signalen op het veld tegen Italië.

"Dit is een begin. We werken hier pas vier dagen aan. Als jullie dit kunnen blijven herhalen en telkens vooruitgang boeken, worden we beter en sterker. Daar halen we plezier uit. Ook bij het verdedigen en in de manier waarop we met de tegenstander omgaan."

Rust na moeilijke fase in tweede helft

België kreeg na de pauze nog enkele Italiaanse kansen te verwerken, maar Van Bommel was tevreden met de manier waarop zijn ploeg daarop reageerde. Volgens hem bracht een wissel opnieuw controle in het spel van de Rode Duivels.

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"Natuurlijk heb je ook wat geluk nodig. Zij kregen in de tweede helft enkele mogelijkheden. Maar we voeren een wissel door en het spel verandert opnieuw. De rust keert terug in de ploeg."

Lof voor groep, apart moment voor Senne Lammens

Van Bommel zette in zijn speech vooral de hele selectie in de bloemetjes. "Mijn complimenten, jongens. Het gaat over intensiteit, inzet en kwaliteit. Wanneer een speler invalt, brengt hij andere kwaliteiten. Maar alles valt goed samen. Iedereen weet wat hij moet doen. Voetbal is eigenlijk vrij simpel."

In de beelden is er slechts één individueel compliment te horen. Dat was voor Senne Lammens, die na de uitschakeling tegen Spanje op het WK opnieuw onder de lat stond. De doelman pakte uit met een bepalende redding. "Goed gedaan, jongen. Die bal die je pakt, dat is een belangrijk moment", klonk het bij Van Bommel. 

De bondscoach liet zijn spelers genieten van de overwinning, maar richtte de blik meteen op de volgende opdracht. "Geniet ervan, maar over drie dagen spelen we opnieuw." Na Mancini wacht Van Bommel dan een nieuw duel met een pas aangestelde bondscoach: Zinedine Zidane.

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