'Aston Villa vergeet Ordoñez voorgoed en gaat voor verdediger van Europese topclub'

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'Aston Villa vergeet Ordoñez voorgoed en gaat voor verdediger van Europese topclub'
Foto: © photonews
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Aston Villa beleeft een teleurstellende start in de Premier League. De traditieclub uit Birmingham bengelt onderaan de linkerkolom over het Kanaal en lijkt komende zomer actie te willen ondernemen. Nadat de interesse in Joel Ordoñez bekoelde, lijken Unai Emery en co het volgende zomer aan de Europese top te gaan zoeken.

Villa sputtert in de Premier League

Aston Villa had zich ongetwijfeld een andere start van het Premier League-seizoen voorgesteld. The Villans sprokkelden vier punten in hun eerste vijf wedstrijden en zijn daardoor meteen op achtervolgen aangewezen.

Na een nederlaag tegen PSG in de Europese Supercup (2-1) verloor Villa zowel van Brighton & Hove Albion (4-0) als van Arsenal (0-1). Daarna volgden een 0-0 tegen promovendus Hull City, een 1-2-nederlaag tegen Nottingham Forest en een 2-3-zege bij Tottenham Hotspur.

 Villa wil Min-jae Kim van Bayern München

Opstekers waren wel de 2-3 tegen Club Brugge (Champions League) en de 1-3 bij Coventry City (Carabao Cup). Toch moet het beter, beseffen ze bij Villa, dat te gemakkelijk doelpunten slikt in de Premier League. Komende zomer lijkt de Engelse club dan ook te willen investeren in de verdediging.

Volgens transferexpert Ekrem Konur wil Villa in die context bij Bayern München gaan shoppen. Concreet zou het Min-jae Kim op de verlanglijst hebben gezet voor de komende zomermercato. Villa zou in augustus al eens contact hebben opgenomen, maar tot een transfer kwam het toen niet. De sterke Zuid-Koreaanse verdediger heeft nog een contract tot midden 2028 bij Bayern. Beide partijen zouden momenteel aan tafel zitten om die overeenkomst te verlengen.

Aston Villa is kapitaalkrachtig

Min-jae Kim zit dit seizoen aan vijf optredens voor Bayern. Daarvan stond hij vier keer in de basis. De verdediger speelt sinds de zomer van 2023 voor De Rekordmeister, die hem destijds voor 50 miljoen euro overnam van Napoli. Daarvoor had hij in Europa ook voor Fenerbahçe gespeeld.

Volgens Transfermarkt moet Min-jae Kim momenteel 20 miljoen euro kosten. Dat is een prijs die Villa gemakkelijk op tafel kan leggen. Zo kocht het deze zomer Johan Manzambi voor 60 miljoen weg bij Freiburg en Nicolas Jackson voor 55 miljoen bij Chelsea. Bayern krijgt dus een kapitaalkrachtige club tegenover zich, als het al aan de onderhandelingstafel wil gaan zitten.

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