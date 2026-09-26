Besnik Hasi laat zich uit over Lukaku en bekent: "Ik wilde deze speler van Anderlecht"

Besnik Hasi staat met zijn nieuwe team Amedspor aan de leiding in de Turkse Super Lig. Met onder meer Sor, Diagne en Gift Orban als oude bekenden van het Belgisch voetbal. Maar daar had zomaar ook ... Colin Coosemans kunnen bij zijn. Hasi wilde hem meenemen naar Turkije, maar botste meteen op een duidelijke nee van paars-wit.

Amedspor heeft een prima debuut in de Super Lig en staat na zes wedstrijden op kop met 13 op 18, met evenveel punten en een beter doelpuntensaldo dan Galatasaray. Besiktas volgt op een puntje, onder meer Fenerbahçe en Trabzonspor op drie punten.

De topschutters heten Mo Salah en ... Gift Orban. De ex-speler van KAA Gent is bij Amedspor aan een enorme revival bezig. Maar ook Colin Coosemans had zomaar in de Turkse competitie kunnen spelen bij het team van Besnik Hasi.

Besnik Hasi wilde Colin Coosemans in huis halen en naar Turkije brengen

De coach - die ook nog eens terugkwam op zijn ontslag bij paars-wit - sprak daarover met Het Nieuwsblad: “Ik weet niet of ik dit mag vertellen, maar ik wilde Colin Coosemans meenemen. Omdat we willen opbouwen van achteruit én omdat ik hem ken als kapitein en een positieve persoonlijkheid in de kleedkamer."

"Maar hij tekende bij en kreeg financieel het respect dat hij verlangde. Anderlecht zei dan ook: 'Ne touche pas.' Er waren nog namen die ik doorgaf, ook van Anderlecht, maar sommigen waren niet haalbaar. Of wilden niet komen."

Besnik Hasi gelooft nog in Romelu Lukaku

Ook in Turkije te vinden dit seizoen: Romelu Lukaku. Veel speelkansen kreeg die nog niet, maar de ex-coach van Anderlecht ziet het goed komen met Big Rom. "Romelu kwam pas laat toe, na een moeilijk seizoen. Elke speler moet zich aanpassen."



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"Hij zal zijn plek nog vinden. Ik heb ook geen schrik dat hij niet meer in orde zal zijn voor België. Met zijn fysiek? Neen, ik maak me geen zorgen over Romelu", aldus Hasi over de zaak. En zo kunnen de fans van Anderlecht tot twee keer toe opgelucht ademhalen.