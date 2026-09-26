Besnik Hasi rekent af met RSC Anderlecht: "Niet eerlijk geweest met mij"

Weet u wie er aan de leiding staat in de Turkse Super Lig? Tip: het is niet Besiktas, Fenerbahçe of Galatasaray. Maar wel promovendus Amedspor, dat afgelopen weekend nog met 3-2 won van Besiktas. Coach daar? Besnik Hasi, die we uiteraard nog kennen van bij Anderlecht en Mechelen onder meer.

Amedspor heeft een prima debuut in de Super Lig en staat na zes wedstrijden op kop met 13 op 18, met evenveel punten en een beter doelpuntensaldo dan Galatasaray. Besiktas volgt op een puntje, onder meer Fenerbahçe en Trabzonspor op drie punten.

De topschutters heten Mo Salah en ... Gift Orban. De ex-speler van KAA Gent is bij Amedspor aan een enorme revival bezig. Besnik Hasi heeft dus iets neergezet in Turkije stilaan. En zo laat hij zien wat hij in zijn mars heeft.

Besnik Hasi komt terug op ontslag bij RSC Anderlecht

Na zijn ontslag bij Anderlecht wilde hij het bij zijn nieuwe ploeg wel voor het zeggen hebben, want dat was bij Anderlecht toch niet helemaal het geval, zo klinkt het. "Het ontslag was pijnlijk, zeker bij een club waar ik van houd. Maar ik heb tijd gehad om alles een plaats te geven. Het was nodig."

"Er gebeurden zaken waardoor ik bij Amedspor ook meteen zei: 'Ik neem deze job niet aan als ik niet mag meebeslissen in transfers.' Lukt het dan niet, dan is het tenminste mijn beslissing geweest, mijn verantwoordelijkheid", aldus Hasi in Het Nieuwsblad.

Besnik Hasi rekent af met het verleden

Bij Anderlecht werd hij enkel betrokken in de profielen die gezocht werden, maar niet in de spelers. En daar was toch wel een en ander over te zeggen volgens hem. "We waren bezig met Chancel Mbemba, en dan eindig je met Ilic en Özkan? Wat hebben ze deze zomer eerst gedaan? Twee centrale verdedigers gehaald. Sorry, dat zegt voor mij genoeg."





“De Europese uitschakeling vorig seizoen was het begin van het einde voor mij. Ik weet hoe dat gaat bij Anderlecht. Daardoor moest Dolberg verkocht worden en speelde ik met een 18-jarige in de spits, Cvetkovic", aldus Hasi nog. Hij denkt dat de beslissing om hem te ontslaan al op het einde van het jaar werd genomen.

Ging het nog erger kunnen worden voor Anderlecht? Volgens Besnik Hasi alvast niet

“Waarom laat je me dan niet tot het einde van het seizoen werken? Het ging niet erger geworden zijn", vond Hasi. Als het aan hem lag, dan had hij zeker nog een paar maanden langer zijn kans kunnen of zels moeten krijgen. De bekerfinale zou hij ook gehaald hebben en de derde of vierde plaats was zeker een optie.

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"De mensen die beslisten, hadden bitter weinig ervaring in die zaken. Ik vind dat ze niet eerlijk zijn geweest met mij", aldus nog Hasi. Hij vond dat er een gebrek aan visie was bij de mensen die een beslissing hebben genomen.

En dat een ontslag er niet moet komen omdat een paar mensen dat zeggen. De teneur leeft dan ook dat er geen ontslag had hoeven te volgen gedurende het vorige seizoen. Ondertussen bewijst Hasi zijn gelijk met de sterke prestaties in Turkije.