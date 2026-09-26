'Club Brugge mikt hoog met winger en krijgt meteen dit antwoord'

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Club Brugge is goed aan het seizoen begonnen met 18 op 21. En zo lijken ze bij blauw-zwart een stevige zomermercato toch vrij tot zeer goed zijn doorgekomen. Ondertussen wordt ook al gekeken naar de volgende transfermercato's en daarbij liggen al een paar pistes op tafel. Nu wordt ook aan Germán Valera van Elche gedacht.