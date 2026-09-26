De derde helft Marc Coucke komt met persoonlijke ontboezeming over Gentse Overpoort

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Marc Coucke komt met persoonlijke ontboezeming over Gentse Overpoort
Foto: © photonews
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Bij KAA Gent hadden ze er de voorbije weken alles aan gedaan om hun supporters op te roepen om te stemmen voor hun favoriete spelers en bestuurders. De 'Wijste Gentenaar' werd dan ook een afgang voor De Buffalo's. En het werd extra pijnlijker gemaakt door het feit dat ... Marc Coucke wel een prijs pakte. Voor de neus van Sam Baro nota bene.

Aernout Van Lindt

Marc Coucke komt met persoonlijke ontboezeming over Gentse Overpoort

Marc Coucke leerde zijn vrouw kennen in de Overpoort in Gent. Dat bleek uit de speech die hij gaf toen hij werd uitverkoren tot Wijste Gentenaar in de categorie ‘ondernemen’. Hoe is dat precies ontstaan?

“Hoe ik mijn vrouw heb verleid? Ik denk niet dat ik u daar veel lessen moet over leren … Ik heb mijn studententijd doorgebracht in Gent. Ik was apotheker. Omega Pharma bestond al, maar was nog heel klein. En we waren toen sponsor van de studenten farmacie in Gent.”

Vrouw leren kennen in Overpoortstraat in Gent

“Dat was mijn manier om nog naar cantussen te blijven gaan. Ik ben ooit preses geweest en het cantussengevoel en studentenleven vond ik heel leuk. Op de stoep van de Salamander stonden daar toen op een bepaalde donderdag een aantal studenten farmacie en eentje daarvan vond ik wel leuk.”

“Ik vroeg toen aan haar of we de week nadien niet naar het pharma-bal zouden gaan samen, een fuifje in de Vooruit dat toen nog Vooruit mocht noemen. Ik heb er wel vree mijn best moeten voor doen, maar zo is dat dus ontstaan.”

Aernout Van Lindt

Bijzondere dag voor Marc Coucke

Het was hoe dan ook een bijzondere dag voor Marc Coucke, die op die dag verschillende 'persoonlijkheden' moest aanspreken binnen zichzelf. "In de ochtend zat ik in een meeting in een gebouw in Brussel met allemaal bankiers", opende Coucke het woord in Happy Hour. "Negentien man, één vrouw, eentje zonder plastron - dat was ik. Over heel serieuze onderwerpen en bedragen."

"Daarna moest ik naar een locatie voor een nieuw bedrijfje - later daarover meer nieuws. Het is in de sector eten en drinken, samen met jonge ondernemers. Plots lag ik in de laadbak van een vrachtwagen. Daarna was er een meeting over beachbars in Blankenberge om de heisa zoals in Knokke te vermijden en vandaar was ik net op tijd om de Wijste Gentenaar onder meer tegen Sam Baro te winnen. Ik vond dat heel leuk, maar we komen supergoed overeen. En dan rap nog een dankwoord en dan kom je thuis na een schizofrene dag."

Bij KAA Gent hadden ze er de voorbije weken alles aan gedaan om hun supporters op te roepen om te stemmen voor hun favoriete spelers en bestuurders. De 'Wijste Gentenaar' werd dan ook een afgang voor De Buffalo's. En het werd extra pijnlijker gemaakt door het feit dat ... Marc Coucke wel een prijs pakte. Voor de neus van Sam Baro nota bene.

"Onze voorzitter/eigenaar Sam Baro maakt kans op de titel van De Wijste Gentenaar 2026 in de categorie Ondernemer. Stemmen kan nog tot 11 september", aldus KAA Gent in een persmededeling die een paar weken geleden werd gedeeld via Facebook.

Met de steun van de vele Buffalo's hoopten ze op die manier Sam Baro aan een individuele prijs te helpen. Na een goede start in de competitie ging het sowieso al heel erg goed met de Buffalo's. Bij de categorie sport konden zowel Matties Volckaert als Riet Maes van de KAA Gent Ladies dan weer een prijs in de wacht slepen.

Florian Vermeersch troeft Riet Maes en Matties Volckaert af

Uiteindelijk werd het echter een bittere pil op het gala woensdagavond. Te beginnen met de sporters, waar Florian Vermeersch de prijs pakte voor de neus van Volckaert én Maes. "Ik ben trots dat ik dit mag winnen. Voor mij was het een beetje het jaar van de bevestiging. Ik ben ook trots om in de rand van Gent te wonen en probeer dat binnen het peloton zo goed mogelijk te vertegenwoordigen", klonk het volgens Het Laatste Nieuws bij de prijsuitreiking.

Ook onder meer Tiesj Benoot (persoonlijkheid), Isolde Lasoen (cultuur), chef-kok Marcelo Ballardin (culinair) en het Gentse Wintercircus vielen in de prijzen op de verkiezingen van de 'Wijste Gentenaar'. En toen kwam de categorie 'Ondernemen'.

Marc Coucke wint prijs in 'het hol van de leeuw'

Daar ging de prijs niet naar Sam Baro, maar wel naar ... Marc Coucke. De sterke man van Anderlecht werd dus verkozen boven de sterke man van KAA Gent. Een bittere pil om te slikken toch wel in Gent, ook al is Coucke ook in Gent geboren.

"Sam, ik wil de trofee wel ruilen voor drie punten anders! Ernstiger: uiteraard ben ik blij met de erkenning, ik ben een echte Gentenaar. Maar ik had het ook wel aan de jongere generatie gegund", kon er een lach af bij Coucke. "Sam speelde een thuismatch, ik had mijn geld zeker op hem gezet."

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