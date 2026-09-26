Marc Coucke komt met persoonlijke ontboezeming over Gentse Overpoort

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Bij KAA Gent hadden ze er de voorbije weken alles aan gedaan om hun supporters op te roepen om te stemmen voor hun favoriete spelers en bestuurders. De 'Wijste Gentenaar' werd dan ook een afgang voor De Buffalo's. En het werd extra pijnlijker gemaakt door het feit dat ... Marc Coucke wel een prijs pakte. Voor de neus van Sam Baro nota bene.