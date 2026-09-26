Dit zijn de uitslagen van Lommel, KV Kortrijk en Patro Eisden in de Croky Cup

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Dit zijn de uitslagen van Lommel, KV Kortrijk en Patro Eisden in de Croky Cup
Foto: © photonews
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Terwijl een groot deel van de voetbalwereld momenteel in een interlandbreak verkeert, werd er zaterdagavond gewoon gevoetbald in de Croky Cup. Onder meer SK Lommel, KV Kortrijk en Patro Eisden moesten aan de bak in de zesde ronde. Dit zijn de uitslagen.

Lommel en KV Kortrijk waren de enige eersteklassers die in actie kwamen in de zesde ronde. Lommel trok naar KV Diksmuide Oostende, terwijl de Kerels op bezoek gingen bij KSK Heist. Ook verschillende tweedeklassers kwamen in actie.

Lommel wint van KV Diksmuide Oostende

Lommel beging geen misstap. Het haalde het met 0-2 dankzij goals van Reyners en Schoofs. Opdracht volbracht dus. KV Kortrijk had het een pak moeilijker.

De West-Vlamingen liepen 0-1 uit via Ambrose, maar slikten na de pauze de gelijkmaker van Owusu. Suf zorgde voor een nieuwe voorsprong, maar Epolo hing de bordjes in de extra tijd in evenwicht. Daardoor worden er momenteel verlengingen afgewerkt.

Patro Eisden wint van Roeselare

Patro Eisden haalde het met 1-2 op het veld van SK Roeselare, terwijl KSC Lokeren met 5-0 won van Houtvenne. Dender kende geen problemen met Hoogstraten (0-6). Dat geldt niet voor Francs Borains en Olympic Charleroi, die verlengingen nodig hadden tegen respectievelijk Diegem Sport en Habay-la-Neuve. Francs Borains haalde het uiteindelijk met 0-1 dankzij een goal van Nioule.

Olympic Charloi had strafschoppen nodig, nadat het na 120 minuten nog steeds 1-1 stond. Het is wachten op de definitieve uitslag. Ook morgen wordt er gevoetbald in de beker. Onder meer Beerschot komt in actie. De Ratten trekken naar Schaerbeek. 

FT. We bekeren voort! #KVODLOM #OurNature pic.twitter.com/D9p4XBsAdG

— Lommel SK (@LommelSKOff) September 26, 2026
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OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 SK Beveren SK Beveren

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