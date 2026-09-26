Droomdebuut? Zo verliep het eerste optreden van Sébastien Pocognoli bij Schotland

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Droomdebuut? Zo verliep het eerste optreden van Sébastien Pocognoli bij Schotland
Foto: © photonews
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Sébastien Pocognoli beleefde zaterdag zijn vuurdoop als bondscoach van Schotland. Onze landgenoot nam het in de B-divisie van de Nations League op tegen Slovenië. De Schotten creëerden een pak doelgevaar in Ljubljana, maar scoren lukte niet: 0-0.

Pocognoli verraste vriend en vijand toen hij niet zo lang geleden werd aangesteld als de nieuwe bondscoach van Schotland. Onze landgenoot volgde Steve Clarke op, die was afgezwaaid na het teleurstellende WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Pocognoli en co troffen de paal

Pocognoli stond zaterdag in de B-divisie van de Nations League voor zijn eerste officiële opdracht. Tegenstander van dienst was Slovenië. De start van de Schotten in Ljubljana was aarzelend. Slovenië dacht te scoren, maar het doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel.

Het team van Pocongoli nam naarmate de wedstrijd vorderde steeds meer de bovenhand. Net voor de pauze leverde dat bijna een doelpunt op: ex-Anderlechtspeler Robbie Ure raakte de paal.

Een sterke Jan Oblak

Het gaf de Schotten moed. Ze domineerden de Slovenen na de pauze in hun eigen stadion. De bezoekers zetten Jan Oblak meerdere keren aan het werk, maar de doelman van Atlético Madrid weigerde zich gewonnen te geven.

Slovenië hield ondanks de druk stand: 0-0. Niet het resultaat dat Pocognoli voor ogen had, maar hij kon wel tevreden zijn over de prestatie van zijn spelers, zeker na de pauze.

Over het algemeen een positief gevoel

In een eerste reactie bij de BBC gaf Pocognoli toe dat hij voor de rust wat verrast was door de opstelling van de Slovenen. Hij stuurde tijdens de pauze bij en zag zijn team na de koffie veel beter voor de dag komen.

De voormalige Rode Duivel zag hoe Schotland in de tweede helft de bal opeiste tegen een laag Sloveens blok. Hij merkt ook veel goede looplijnen op de flanken en tussen de linies op. Schotland had moeten scoren volgens Pocognoli, maar hij zag meerdere goede zaken, waaronder de counterpress en een hoge defensieve lijn.

Ook de clean sheet was positief, al hadden de Schotten de wedstrijd graag gewonnen. Maar het algemene gevoel van Pocongoli lijkt positief te zijn. Dat belooft voor de toekomst.

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