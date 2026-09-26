"Dubbel gevoel": Dodi Lukebakio klapt uit de biecht over moeilijk moment bij Rode Duivels

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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"Dubbel gevoel": Dodi Lukebakio klapt uit de biecht over moeilijk moment bij Rode Duivels
Foto: © photonews
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Dodi Lukebakio. Hij blijft zijn waarde bewijzen voor de nationale ploeg. Als basispeler of als invaller, het lijkt de winger van Benfica niet te deren. In Rome was hij tegen Italië goed voor een typische goal. Het zal hem deugd doen na een WK dat hem toch gemengde gevoelens opleverde.

Lukebakio mocht tegen Italië een dik halfuur meevoetballen. Meer tijd had hij niet nodig om zijn stempel te drukken. Met een typische actie sneed hij goed naar binnen en legde hij de bal met links buiten het bereik van Gianluigi Donnarumma. Hij zorgde op die manier voor de 0-2, meteen ook de eindstand in de Italiaanse hoofdstad.

7 goals in 34 interlands

Lukebakio zit dankzij zijn goal aan 7 doelpunten in 34 interlands. Dat is zeker geen onaardig aantal voor een speler die het vaak met korte invalbeurten moet doen en geregeld op de bank blijft. Dat was ook op het voorbije WK het geval.

Lukebakio mocht kort invallen in de groepswedstrijd tegen Iran (0-0) en viel in in de tweede helft van de achtste finale tegen Senegal (2-3). Enkel tegen de VS (1-4) startte hij in de basis, terwijl hij in de andere wedstrijden op de bank bleef.

Lukebakio bleef achter met een dubbel gevoel

Tegen de VS speelde hij een goede wedstrijd om daarna tegen latere wereldkampioen Spanje uit het team te verdwijnen. "Dat was niet gemakkelijk", vertelde Lukebakio aan Sporza na de wedstrijd tegen Italië.

"Ik heb een dubbel gevoel gehad. Ik was heel tevreden en heel fier, omdat het toch een wereldbeker is. Maar aan de andere kant wilde ik meer doen en meer spelen. Wat normaal is als speler."

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Belangrijk zijn voor de ploeg

Lukebakio beseft dat hij altijd hard moet werken en de zaken die hij in de hand heeft moet proberen te controleren. Hij probeert verder nergens spijt van te hebben en kijkt vooruit naar het nieuwe hoofdstuk onder Mark van Bommel. "Ik probeer gewoon mijn best te doen en wil nu echt belangrijk zijn voor de ploeg."

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