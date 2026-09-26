Ex-speler Anderlecht haalt uit: "Zelfs geen onderhandelingen"

Théo Leoni keert volgende week terug naar Anderlecht. De middenvelder neemt het met Stade de Reims in een oefenwedstrijd op tegen zijn ex-club, waar hij veertien jaar actief was. Sinds zijn vertrek, amper een jaar geleden, veranderde er nochtans heel wat bij paars-wit: in de kern, de technische staf én de bestuurskamers.

In een gesprek op LN24 blikte de voormalige publiekslieveling van het Lotto Park terug op zijn afscheid. Leoni zat toen in zijn laatste contractjaar, maar merkte al snel dat een verlenging niet haalbaar zou zijn onder de voorwaarden die Anderlecht op tafel legde.

"Olivier Renard heeft geprobeerd om mijn contract te verlengen. Ik was een van de eerste spelers die hij wilde overtuigen. Maar Anderlecht wilde zijn financiële strategie volledig omgooien", verklaarde Leoni in het bericht.

Anderlecht wilde loonmassa terugdringen

Volgens de speler strookte het voorgestelde loon niet met zijn rol en prestaties tijdens de voorafgaande seizoenen. "Ik heb Olivier uitgelegd dat ik, na de wedstrijden die ik de voorbije twee seizoenen gespeeld heb, niet naast een ploegmaat in de kleedkamer kan zitten terwijl hij 50 procent meer verdient dan ik."

Leoni beseft dat zijn sterke band met Anderlecht ook een rol speelde in de gesprekken. De club wist hoe graag de jeugdproduct uit Neerpedne bij paars-wit wilde blijven. "Een ander 'probleem' was dat ik erg gehecht ben aan Anderlecht."

Geen ruimte voor echte onderhandelingen

"Dat wisten zij ook. Dat is soms het nadeel voor jongens uit de eigen jeugdopleiding: zij zijn blij dat ze de eerste ploeg halen, waardoor de directie het zich kan permitteren om hen minder te betalen. Externe versterkingen moet je daarentegen overtuigen en aantrekken."





De ex-Anderlecht-speler stond open voor toegevingen, maar de kloof tussen beide partijen bleek te groot. "Ik mikte niet op een contract zoals dat van Jan Vertonghen of Thorgan Hazard. Maar er bestaan wel bepaalde loonschalen. Mij werd duidelijk gezegd: dit is het aanbod, anders niets. Er waren zelfs geen onderhandelingen."