Foutje tegen Spanje nu écht vergeten? Dit hebben Lammens én Degryse te vertellen

De Rode Duivels wonnen hun eerste opdracht onder Mark Van Bommel met 0-2 op bezoek in Italië. Daar mocht het ook onder meer doelman Senne Lammens voor danken, die uitpakte met een aantal knappe reddingen. De situatie met het foutje op het WK tegen Spanje lijkt zo stilaan echt onder de mat te kunnen worden geschoven. Toch?

"Het was een goede wedstrijd van Senne Lammens. Hij heeft de nul gehouden, dat is al het eerste", aldus Marc Degryse in zijn analyse bij VTM. "Maar hij deed ook een paar goede reddingen op beslissende momenten, zoals net na rust."

"Het was een goede voetreflex. Dat heeft hem vertrouwen gegeven voor de rest van de tweede helft. Hij stond met vertrouwen te keepen op een bepaald moment en dan komt er ook wat geluk bij kijken op bepaalde momenten. De nul houden zal hem deugd gedaan hebben."

Marc Degryse vol lof voor Senne Lammens

Bij Manchester United beleefde hij geen makkelijk seizoensbegin en er was natuurlijk nog dat foutje vanop het WK tegen Spanje dat in het achterhoofd zat. Dat lijkt nu misschien eindelijk te kunnen worden vergeten door de fans en Lammens zelf.

Wat had hij zelf te zeggen over zijn wedstrijd? "Ik ben heel blij met deze overwinning. Het was voor iedereen een heel belangrijke. Het ging heel snel in de voorbereiding, met een nieuwe bondscoach. Er stond al een heel goede basis."

Senne Lammens heeft mentale sterkte getoond

"Als team staan we goed en dan kunnen spelers als Mika Godts er uitkomen. In de tweede helft hadden zij wat meer de overhand en dan sta je er als keeper om je ploeg recht te houden. Dat is ook waarom ik in doel sta. Je doet altijd je best als doelman. Soms gebeuren er dingen en als doelman zeker", verwees hij naar het foutje tegen Spanje. "Ik wil goede dingen laten zien en ik wilde aan het land laten zien dat ik kwaliteiten heb."



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"Soms ben je de held en zeker als keepers soms ook niet, maar daar moet je ook door kunnen kijken", aldus Lammens. De situatie tegen Spanje lijkt toch nog een beetje rond te waren in zijn hoofd: "Zolang Courtois er niet bij is, zullen we dat zo bekijken. Maar dit is van hem sterk op mentaal vlak na het WK", aldus Degryse. "Je ziet geen keeper die twijfelde, hij stond er."