LIVE - Interlandbreak: Real Madrid geeft update over Mbappé, dit wordt de ref voor clash met Frankrijk

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De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Afgelopen weekend stond speeldag 7 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams, al kunnen ze nu even rusten - of zich gaan voorbereiden op het vervolg. Maar ook in de interlandbreak zal er genoeg nieuws voorhanden zijn. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.