LIVE - Interlandbreak: Zidane komt met domper - en dat is opsteker voor Rode Duivels
De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Afgelopen weekend stond speeldag 7 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams, al kunnen ze nu even rusten - of zich gaan voorbereiden op het vervolg. Maar ook in de interlandbreak zal er genoeg nieuws voorhanden zijn. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.
Ierland wil liever niet dat match tegen Israël plaats zou vinden
“Ik denk niet dat deze wedstrijd door moet gaan.” Het zijn woorden van Jason Knight. De 25-jarige Ierse middenvelder zorgt zo voor een extra beetje controverse als het gaat over de wedstrijd van de Ieren tegen Israël. Ook de Ierse nationale staatszender is niet blij.
De RTE is contractueel verplicht om de wedstrijd uit te zenden. Meer dan dat gaan ze echter niet doen. Geen reclame, geen omkaderingsprogramma en geen commentator die meegaat naar Hongarije, waar de wedstrijd tegen Israël zal gespeeld worden. Het laatste woord lijkt zo nog niet gezegd over de zaak.
Rode Duivels moeten Mbappé niet vrezen
Kylian Mbappé speelde een goede wedstrijd voor Frankrijk in Turkije. Hij scoorde er ook het enige doelpunt. Even later moest hij echter met een blessure het veld verlaten en het ziet er nu naar uit dat het einde verhaal is voor hem deze interlandbreak.
Zinedine Zidane zou op een persconferentie hebben aangegeven dat ze hem terug naar Real Madrid gaan sturen. De Fransman krijgt rust, omdat ze in deze Nations League geen risico's willen nemen. "Het ging niet goed met hem", aldus Zidane over een probleem met de knie van Mbappé. En dus zal hij er ook tegen België twee keer niet bij zijn.
Hommeles met vaccinatiebewijzen in Zwitserland
Aanvaller Breel Embolo is uit de Zwitserse nationale ploeg gelaten voor de komende Nation League-matchen, omdat hij tijdens de coronapandemie valse testcertificaten had voorgelegd. Eerder deze week werd kapitein Granit Xhaka, al geschorst vanwege het gebruik van valse vaccinatiebewijzen.
De Zwitsers spelen in deze campagne tegen Noord-Macedonië, Schotland en Slovenië. Het is dus van moeten voor de Zwitsers, die het dus gaan moeten zien te rooien zonder een paar sterkhouders. Ze komen volgende week dus ook Pocognoli tegen, de nieuwe bondscoach van Schotland. Ook voor hem is het misschien wel handig meegenomen dat Embolo en Xhaka ontbreken.
Maamar viert grote debuut
De kwalificaties voor de Afrika Cup 2027 zijn begonnen. Marokko, met de Brusselaar Mohamed Ouahbi als bondscoach, opende zijn campagne in Rabat tegen Gabon en zette meteen een overtuigend resultaat neer.
Ali Maamar krijgt zijn kans bij Marokko
Achraf Hakimi ontbrak wegens een schorsing, waardoor Mohamed Ouahbi voor een opvallende oplossing koos op de rechtsachter. Anderlecht-verdediger Ali Maamar verscheen aan de aftrap en maakte de volledige wedstrijd vol.
Marokko haalde het uiteindelijk met 2-0. Noussair Mazraoui brak de partij open in de 36e minuut, waarna Soufiane Rahimi in de slotfase de eindstand vastlegde. De thuisploeg liet zelf nog enkele mogelijkheden liggen, terwijl doelman Yassine Bounou ook meermaals moest tussenkomen tegen de gevaarlijke Panters uit Gabon.
Zorgane wint met Algerije, Sambu pakt punt in Caïro
Ook in de andere kwalificatiewedstrijden waren er heel wat spelers met een link naar het Belgische voetbal actief. Union-middenvelder Adem Zorgane startte bij Algerije, samen met ex-Union-spits Mohamed Amoura, in het duel met Zambia. De Fennecs wonnen voor eigen publiek met 3-1.
In Caïro zorgde Angola dan weer voor een knappe prestatie tegen Egypte. Marsoni Sambu, bekend van zijn passages bij RWDM en Seraing en vandaag actief in de Challenger Pro League, stond in de basis tegen de ploeg van Mohamed Salah. Angola hield stand en keert met een verdienstelijk 0-0-gelijkspel terug uit Egypte.
🚨 Noussair Mazraoui scores from outside. 🇲🇦 Morocco 1-0 Gabon 🇬🇦 https://t.co/qUxRVUmh7w— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 25, 2026
https://t.co/TiCbIdotk6— TGZ0042 (@TGZ0042) September 25, 2026
La Louvière haalt slag thuis voor match tegen Club Brugge
Nadat hij op overdreven agressieve wijze in contact was gekomen met een aanvaller van Leuven die op het punt stond een tegenaanval op te zetten, moest Marcos Peano zijn ploegmaats in de slotminuten van de wedstrijd in Den Dreef met een man minder achterlaten. La Louvière incasseerde uiteindelijk nog een tweede tegendoelpunt en leed zo een kostbare nederlaag in de strijd om het behoud.
Naast het numerieke nadeel in de slotfase had de rode kaart van Peano echter ook tot een schorsing kunnen leiden. Dat zal niet gebeuren: voor de tweede rode kaart uit zijn carrière kreeg de Argentijnse doelman slechts een voorwaardelijke schorsing van één wedstrijd opgelegd. Hij is daardoor inzetbaar tegen Club Brugge wanneer de competitie wordt hervat.
Mancini had ook zomaar bij Rode Duivels kunnen zitten, of niet?
Voor Mark van Bommel krijgt de affiche tegen Italië een extra laag. De Nederlander kent het Italiaanse voetbal uit zijn spelerscarrière en start nu als bondscoach van België tegen een land waar hij zelf jarenlang actief was.
Aan de overzijde staat Roberto Mancini, die deze zomer nochtans even in beeld was bij de Belgische voetbalbond. De Italiaanse zestiger stond open voor gesprekken met technisch directeur Vincent Mannaert over de opvolging van Garcia.
België koos al vroeg voor Van Bommel
Tot concrete onderhandelingen met Mancini kwam het uiteindelijk niet. Mannaert zette in op Van Bommel, een piste die al veel eerder was geopend. De eerste contacten dateren zelfs van vóór het vertrek van Rudi Garcia en vóór het einde van het WK.
Mancini moest dus elders aan de slag en belandde uiteindelijk bij de Italiaanse nationale ploeg. Ook daar verliep de zoektocht naar een nieuwe bondscoach niet bepaald volgens het oorspronkelijke draaiboek.
Speler Israël uitgesloten na vreemd gebaar tijdens doelpuntenviering
De controverse rond de de Israëlische nationale ploeg krijgt een nieuw hoofdstuk. Tijdens de wedstrijd tegen Oostenrijk kwam Sayeb Abu Farchi donderdagavond nadrukkelijk in beeld, niet alleen door zijn doelpunt maar vooral door de manier waarop hij dat vierde.
De twintigjarige aanvaller van Maccabi Tel Aviv zorgde na rust voor de gelijkmaker, maar moest enkele minuten later al opnieuw naar de kleedkamer. Israël verloor uiteindelijk met 3-1 in Oostenrijk.
Doelpunt gevolgd door omstreden gebaar
Israël keek tegen een achterstand aan toen Abu Farchi in de 55e minuut raak kopte. Na zijn gelijkmaker liep de aanvaller naar de cornervlag. Hij nam die vast en beeldde vervolgens een schietpartij uit - zelf gaf hij achteraf aan dat het over een biljartstoot gaat en dat hij die viering nog vaker doet.
Het gebaar ligt bijzonder gevoelig, zeker gezien de aanhoudende discussies over Israël en de gebeurtenissen in Palestina. Eerder had ook de Ierse voetbalbond, met bondscoach Heimir Hallgrímsson op kop, zich scherp uitgesproken over de Israëlische acties in Palestina. Hallgrímsson stelde daarbij dat zijn ploeg “tegen een genocide” speelde.
Tweede geel voor Abu Farchi
De Bulgaarse scheidsrechter Georgi Kabakov greep meteen in en trok een gele kaart voor Abu Farchi wegens zijn viering. Dat bleek meteen ook zijn tweede waarschuwing van de avond: de Israëlische spits had in de 51e minuut al geel gekregen.
Israël moest daardoor nog ongeveer veertig minuten met tien man verder. De beslissing zorgde zichtbaar voor verbazing bij de Israëlische spelers en staf, maar een scheidsrechter kan een speler wel degelijk bestraffen wanneer hij een viering ongepast of provocerend acht.
Red card attacker Sayed Abu Farkhi saw red for this celebration against Austria. pic.twitter.com/ZZlVR7hANB— Ole Teya (@TeyaKevin) September 25, 2026
Noorwegen klopt Denemarken voor eerst in 28 jaar
In de Nations League A stonden op donderdagavond al vier wedstrijden op het programma. Noorwegen schreef daarin geschiedenis, want het won voor het eerst in 28 jaar nog eens van grote rivaal uit Scandinavië Denemarken. Erling Haaland scoorde onder meer twee keer in een wedstrijd die op 3-2 eindigde.
In dezelfde groep won Portugal in eigen huis van Wales met het kleinste verschil. In de andere groep van de avond won Griekenland enigszins verrassend met 1-2 bij Servië. Nederland en Duitsland hielden elkaar op een 1-1 gelijkspel, waarbij er ook wel wat te doen was over het eerste doelpunt.
Nations League B: Kosovo verrast Ierland
In de Nations League B won Kosovo vrij verrassend in eigen huis tegen Ierland. De Ieren hadden zich er meer van voorgesteld vermoeden we, maar er werd meten verloren van Kosovo. Vijf minuten voor tijd was het Muriqi die voor het verschil zorgde.
Met Oostenrijk - Israël stond er nog een duel op het programma in de League B. Daarin leken we op weg naar een 1-1 gelijkspel, maar in de absolute slotfase kon Oostenrijk alsnog winnen met 3-1. Mwene maakte het verschil, bij Israël eiste Abu Farkhi een hoofdrol op met twee gele kaarten en een doelpunt binnen de vijf minuten.
🇮🇱🇦🇹⚽️ FLASH— Impact (@ImpactMediaFR) September 24, 2026
Polémique : le joueur israélien Abu Farkhi a célébré son but en saisissant le poteau de corner et en mimant des tirs.
Cette célébration lui a valu un deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge et d’expulsion.
(via L’Équipe) pic.twitter.com/noItOSXyn7
Nations League D: Malta en Litouwen aan het feest
In de Nations League D waren Malta en Litouwen aan het feest op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen. Malta won met 1-2 bij Andorra, met doelpunten van Cardona en Teuma. Die laatste zou u nog kunnen kennen van bij Union SG onder meer.
Beiden zorgden ook voor een assist en waren zo van groot belang voor hun land. Lopez had nochtans Andorra snel op voorsprong gezet. In de andere wedstrijd won Litouwen met 0-2 bij Liechtenstein. Michelbrink en Dzolnikov waren hier de helden van dienst voor de Litouwers op speeldag 1.
Ex-speler Anderlecht scoort voor nationale ploeg
In de kwalificaties voor de Afrika Cup stonden heel wat interessante duels op het programma op donderdagavond. Daarbij kwamen heel wat teams in actie, waaronder ook de Democratische Republiek Congo. Zij speelden en wonnen in eigen huis van Equatoriaal Guinea met 2-0.
Na vijf minuten had Chancel Mbemba, met een verleden bij Anderlecht, al meteen de score geopend. Diverse andere spelers die we kennen uit de Jupiler Pro League speelden ook mee bij Congo. Zij boekten een belangrijke overwinning met oog op kwalificatie voor de Afrika Cup. Ook Namibië won, met 1-0 van Congo. Libië en Botswana speelden 2-2 gelijk, Mauritanië won met 3-1 van de Centraal Afrikaanse Republiek.
Zulte Waregem oefent tegen LOSC Lille
"Volgende week oefenen onze Boeren tegen Lille. Als voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen Gent bekampen we het Franse elftal dat momenteel vierde staat in de Ligue 1 en actief is in de Champions League. De wedstrijd wordt gespeeld achter gesloten deuren."
Met die boodschap hebben ze bij Zulte Waregem een oefenwedstrijd tegen een Franse topclub aangekondigd. De wedstrijd zal niet beschikbaar zijn voor de supporters, maar het kan wel interessant worden om te zien hoever het team staat. Na zeven speeldagen is Essevee een van de positieve verrassingen van het seizoen met toch al 11 op 21.
Scheidrechter voor match tegen Italië is bekend
De UEFA heeft de wedstrijd tussen Italië en België toegewezen aan Daniel Siebert. De 42-jarige Duitser is een vaste waarde in het Europese topvoetbal en floot onder meer de meest recente finale van de Champions League. Paris Saint-Germain haalde daarin na strafschoppen de bovenhand tegen Arsenal.
Siebert kan rekenen op een indrukwekkend palmares. Hij leidde al ongeveer 600 professionele wedstrijden, waaronder 28 duels in de Champions League. Met de voorrondes erbij staat zijn teller zelfs op 36 matchen in het kampioenenbal. Ook op eindtoernooien is hij geen onbekende: hij floot vijf wedstrijden op de EK's van 2021 en 2024 en kwam tweemaal in actie op het WK van 2022.
Gemengde herinneringen bij de Rode Duivels
Voor België roept de naam van Siebert zowel goede als minder goede herinneringen op. Hij was de scheidsrechter tijdens de halve finale van de Nations League in 2021, waarin de Rode Duivels na een sterke eerste helft alsnog met 2-3 verloren van Frankrijk. België stond na veertig minuten nochtans 2-0 voor.
Er waren ook positieve ervaringen met de Duitse referee. Siebert floot de terugwedstrijd van de barrages tegen Oekraïne, die België onder Rudi Garcia met 3-0 won. Ook bij de 2-4-zege in Wales, in de kwalificaties voor het WK 2026, had hij de leiding.
Oefenwedstrijd in Dudenpark tijdens interlandbreak
Na een drukke start van het seizoen kreeg Union Saint-Gilloise enkele dagen rust. Maandag hervat de Brusselse club de trainingen in het eigen opleidingscentrum. Dat trainingscomplex krijgt dit weekend opmerkelijk bezoek. De Franse nationale ploeg zal er zaterdag trainen, na de Nations League-wedstrijd tegen Turkije en in aanloop naar het duel met de Rode Duivels. Frankrijk neemt het maandagavond in het Koning Boudewijnstadion op tegen België.
Union pas op 11 oktober opnieuw in het Dudenpark
Voor de hoofdmacht van Union staat de volgende thuismatch pas op 11 oktober op het programma. Dan ontvangen de Unionisten OH Leuven op speeldag acht van de Jupiler Pro League. Het Joseph Marienstadion blijft tijdens de interlandbreak evenwel niet ongebruikt. Op vrijdag 3 oktober wordt in het Dudenpark namelijk een Brusselse derby afgewerkt.
De U23 van Union Saint-Gilloise nemen het in de Eerste Amateurklasse van het ACFF op tegen RWDM. De derby wordt normaal gezien met publiek gespeeld, waardoor supporters tijdens de interlandperiode toch terechtkunnen in het historische stadion.
Nederland past aan voor uitvaart vrouw Koeman
De KNVB heeft het tijdstip van de persconferentie van Xavi – oorspronkelijk gepland voor woensdag – gewijzigd vanwege de uitvaart van Bartina Koeman, de echtgenote van Ronald Koeman. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal maakte het tragische nieuws op 16 september bekend. De persconferentie stond aanvankelijk gepland voor 15.00 uur, maar vindt nu plaats om 11.00 uur.
Daarnaast is de laatste training verschoven van 17.00 uur naar 17.30 uur. Nederland speelt aanstaande donderdag om 20.45 uur een thuiswedstrijd tegen Duitsland. Bekende gezichten uit de Nederlandse voetbalwereld zullen de uitvaart van Bartina Koeman bijwonen. Spelers en stafleden van het nationale elftal kenden haar uit de periode dat haar echtgenoot bondscoach was.
Debast in de rouw
Zeno Debast heeft dinsdagavond droevig nieuws ontvangen terwijl hij zich met de Rode Duivels voorbereidt op de komende interlands. De verdediger van Sporting Portugal verloor zijn grootvader. Debast bracht hem dinsdag met een bericht op Instagram een emotioneel eerbetoon.
Zeno Debast rouwt in aanloop naar Italië
De 22-jarige Rode Duivel deelde in zijn Instagram Story enkele persoonlijke woorden voor zijn grootvader. “Zo blij dat ik je gisteren nog heb kunnen zien. Ik ga je missen”, schreef Debast. Uit die boodschap blijkt dat de voormalige verdediger van Anderlecht daags voor het overlijden nog tijd met zijn grootvader kon doorbrengen.
Ondanks het familiale verlies nam Debast dinsdag wel deel aan de training van de nationale ploeg. De Rode Duivels werken deze week toe naar hun eerste wedstrijd in de Nations League. België trekt daarvoor naar Italië, waar vrijdag de openingsmatch van de campagne op het programma staat. De redactie van Voetbalkrant.com wenst hem veel sterkte toe in moeilijke dagen.
Kevin De Bruyne laat zich uit over Mark van Bommel
De komst van Mark van Bommel was een van de vele hot topics die leven bij de Rode Duivels. De Bruyne legt de verantwoordelijkheid voor die keuze bij de voetbalbond, maar benadrukt tegelijk dat een technische staf tijd nodig heeft om zijn ideeën op de groep over te brengen.
Kevin De Bruyne spreekt over Rode Duivels
"De beslissing is genomen door de directie. Soms moet het oorspronkelijke plan wijzigen. Het is altijd beter om een trainer wat tijd te geven, maar we weten dat dat moeilijk ligt. We haalden de kwartfinale op het WK, en dat is een goed resultaat. Met wat pech lagen we er tegen Senegal uit en dan was de analyse helemaal anders geweest", aldus KDB bij RTL Sports.
De aanvoerder ziet ook groeimarge in de huidige Belgische selectie. "We zullen wat tijd krijgen om de tactische wensen van de coach in te voeren en proberen het zo goed mogelijk te doen. In onze kern zitten veel jonge spelers met potentieel. Sommigen maakten enkele weken geleden nog een grote transfer. Dat kan de groep helpen groeien. Ik geloof oprecht dat het potentieel richting het EK van 2028 daardoor kan toenemen."
Dolberg valt uit op training: groot probleem voor Ajax en Denemarken?
Ex-Anderlechtspeler Kasper Dolberg is op training bij Denemarken uitgevallen met pijn aan de knie. En dat zou wel eens ernstiger kunnen zijn dan op het eerste zicht verwacht werd, want iedereen maakt zich zorgen.
De knie is bij voetballers een zeer tere plek. Er wordt dan ook gedacht dat er wel eens wat loos zou kunnen zijn. Mogelijk is Dolberg daardoor meteen maanden buiten strijd en mist hij ook belangrijke afspraken met de Ajacieden. De komende uren en dagen houden we u zeker op de hoogte over de zaak.
De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Afgelopen weekend stond speeldag 7 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams, al kunnen ze nu even rusten - of zich gaan voorbereiden op het vervolg. Maar ook in de interlandbreak zal er genoeg nieuws voorhanden zijn. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.
De Rode Duivels kennen hun tegenstanders in groep A van de hoogste divisie van de Nations League. België neemt het op tegen Italië, Frankrijk en Turkije. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel wacht dus meteen een stevige reeks tegen Europese toplanden.
Voor Kevin De Bruyne wordt de Nations League een soort toernooi binnen het seizoen. De middenvelder beseft dat een sterke start nodig is om na vier speeldagen nog volop mee te dingen naar een gunstige eindklassering.
De Bruyne kijkt uit naar de Nations League
"Het is een minitoernooi, met veel nieuwe trainers. We moeten goed beginnen, daarna kunnen we bekijken hoever we kunnen raken. We moeten de richtlijnen van de staf uitvoeren. Na vier wedstrijden zullen we zien wat nog mogelijk is in de laatste twee duels."
De eerste opdracht voor de Rode Duivels volgt vrijdag om 20.45 uur in Italië. De Bruyne kent de Italiaanse competitie goed en ziet een nationale ploeg die volop in verandering is. "Italië moet zijn mentaliteit wat aanpassen. Als je naar hun selectie kijkt, ken je misschien niet zo veel spelers", aldus KDB in gesprek met de RTBF.
"Voor mij ligt dat anders, omdat ik er speel. Ze zitten in een generatiewissel. Drie keer op rij het WK missen, is bijzonder zwaar voor een land als Italië. Ze zijn ook aan een nieuw project begonnen en willen waarschijnlijk meer op jongeren inzetten."
Zwaar programma voor de Rode Duivels
Na de verplaatsing naar Italië speelt België maandag om 20.45 uur tegen Frankrijk in het Koning Boudewijnstadion. De daaropvolgende vrijdag ontvangen de Rode Duivels Turkije op Sclessin, opnieuw om 20.45 uur.
Op maandag 5 september trekt België vervolgens naar Parijs voor de tweede confrontatie met Frankrijk. De groepsfase wordt in november afgerond: op 12 november staat de uitwedstrijd tegen Turkije op het programma, terwijl Italië op 15 november naar België komt.
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