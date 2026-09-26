Live. Transfernieuws 26/9
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Tom Caluwé legt opvallende beslissing van KV Mechelen uit
KV Mechelen is het seizoen begonnen met een teleurstellende 3 op 21. Het won nog niet en staat daardoor momenteel laatste in het klassement van de Jupiler Pro League. Toch gaan ze in deze interlandbreak gewoon verder met puzzelen en werken, met hoop op beterschap. En met coach Fred Vanderbiest aan het roer. (Lees meer)
Besnik Hasi laat zich uit over Lukaku en bekent: "Ik wilde deze speler van Anderlecht"
Besnik Hasi staat met zijn nieuwe team Amedspor aan de leiding in de Turkse Super Lig. Met onder meer Sor, Diagne en Gift Orban als oude bekenden van het Belgisch voetbal. Maar daar had zomaar ook ... Colin Coosemans kunnen bij zijn. Hasi wilde hem meenemen naar Turkije, maar botste meteen op een duidelijke nee van paars-wit. (Lees meer)
'Club Brugge mikt hoog met winger en krijgt meteen dit antwoord'
Club Brugge is goed aan het seizoen begonnen met 18 op 21. En zo lijken ze bij blauw-zwart een stevige zomermercato toch vrij tot zeer goed zijn doorgekomen. Ondertussen wordt ook al gekeken naar de volgende transfermercato's en daarbij liggen al een paar pistes op tafel. Nu wordt ook aan Germán Valera van Elche gedacht. (Lees meer)
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