Live. Transfernieuws 26/9: Bayern München mikt hoog en wil shoppen bij Barcelona

Redactie
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Live. Transfernieuws 26/9: Bayern München mikt hoog en wil shoppen bij Barcelona
Foto: © photonews
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Tom Caluwé legt opvallende beslissing van KV Mechelen uit

KV Mechelen is het seizoen begonnen met een teleurstellende 3 op 21. Het won nog niet en staat daardoor momenteel laatste in het klassement van de Jupiler Pro League. Toch gaan ze in deze interlandbreak gewoon verder met puzzelen en werken, met hoop op beterschap. En met coach Fred Vanderbiest aan het roer. (Lees meer)

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