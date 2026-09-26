Nieuw Tedesco-scenario in de maak? Marc Degryse heeft er een duidelijke mening over

Goed begonnen is half gewonnen, luidt het bekende spreekwoord. Mark van Bommel is zijn ambtstermijn als Belgische bondscoach met een positieve noot gestart. In de opener van de Nations League werd het 0-2 op het veld van Italië. Ook Domenico Tedesco begon ooit met twee klinkende zeges, maar een groot succes bleek die samenwerking achteraf niet. Moeten we een gelijkaardig scenario vrezen? Dit zegt Marc Degryse erover.

Godts was een gesel, Lammens met de uitstekende reactie

De Rode Duivels kwamen vrijdag goed voor de dag in het Stadio Olimpico in Rome. Vooral voor de rust liep het gesmeerd. Mika Godts was een gesel voor de thuisverdediging en bekroonde zijn uitstekende eerste helft met een knap doelpunt.

De Italianen zetten Senne Lammens na de rust een paar keer aan het werk, maar de doelman van Manchester United liet zich op geen fout betrappen. Het was een knappe reactie van het sluitstuk, nadat zijn WK-debuut toch in mineur was geëindigd.

Meer dan geslaagde vuurdoop voor Van Bommel

Na de pauze legde invaller Dodi Lukebakio de wedstrijd met zijn uitstekende linker in een beslissende plooi. Het was het orgelpunt van een volwassen prestatie van de Rode Duivels én een meer dan geslaagd debuut van Mark van Bommel.

Ook Domenico Tedesco schoot sterk uit de startblokken

In tegenstelling tot Rudi Garcia – die met een 3-1-nederlaag begon tegen Oekraïne – heeft Van Bommel zijn start niet gemist. De Nederlander had weinig tijd om zijn team klaar te stomen, maar doorstond zijn eerste test met verve. Al kregen we wel een zwak Italië te zien , het moet gezegd.

Een goede start van een Duivelse bondscoach. Wie het recente verleden erop nagaat, komt al snel uit bij Domenico Tedesco. De in Italië geboren coach debuteerde bij België met een duidelijke 0-3-overwinning op het veld van Zweden.

Communicatieve en tactische fouten

Op zich geen buitenaards resultaat, maar de bevestiging volgde enkele dagen later. Op het veld van Duitsland legden de Belgen een uitstekende prestatie op de mat en wonnen ze met 2-3. Yannick Carrasco en Romelu Lukaku zorgden al snel voor de 0-2. Twee keer was De Bruyne de aangever. De maestro zorgde in de tweede helft persoonlijk voor de 1-3.

Vooral het eerste halfuur van de Belgen was indrukwekkend destijds. "2 op 2 onder Tedesco: Rode Duivels blazen Duitsland één helft weg in oefeninterland", kopte Sporza. Het gevoel zat uitstekend, maar het zou niet blijven duren.

Na een teleurstellende EK zakte de sfeer tot onder het vriespunt. Tedesco maakte op het toernooi zowel communciatief als tactisch een slechte beurt. Een tegenvallende Nations League-campagne – met als dieptepunt een nederlaag tegen Israël – werd hem uiteindelijk fataal. Zo kreeg de goede start niet het verhoopte vervolg.

Degryse ziet grote verschillen met Van Bommel

Marc Degryse ziet de gelijkenissen. "We waren ook allemaal positief toen Domenico Tedesco drie jaar geleden indrukwekkend begon tegen Duitsland. Daarna liep het anders", vertelt hij bij Het Laatste Nieuws.

Toch ziet de ex-international ook fundamentele verschillen. Zo is er het verleden van Van Bommel bij Antwerp, de club waarmee hij een legendarische dubbel pakte. De Nederlander is ook heel direct in zijn communicatie.

"Maar Van Bommel is als trainer helemaal niet te vergelijken met Tedesco", zegt Degryse. "Hij weet waarover hij praat, kent onze competitie en de Belgische mentaliteit." De fans van de Rode Duivels lijken dus op beide oren te kunnen slapen. Te beginnen maandag thuis tegen Frankrijk.