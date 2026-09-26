Nieuw Tedesco-scenario in de maak? Marc Degryse heeft er een duidelijke mening over

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| 1 reacties
Nieuw Tedesco-scenario in de maak? Marc Degryse heeft er een duidelijke mening over
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Goed begonnen is half gewonnen, luidt het bekende spreekwoord. Mark van Bommel is zijn ambtstermijn als Belgische bondscoach met een positieve noot gestart. In de opener van de Nations League werd het 0-2 op het veld van Italië. Ook Domenico Tedesco begon ooit met twee klinkende zeges, maar een groot succes bleek die samenwerking achteraf niet. Moeten we een gelijkaardig scenario vrezen? Dit zegt Marc Degryse erover.

Godts was een gesel, Lammens met de uitstekende reactie

De Rode Duivels kwamen vrijdag goed voor de dag in het Stadio Olimpico in Rome. Vooral voor de rust liep het gesmeerd. Mika Godts was een gesel voor de thuisverdediging en bekroonde zijn uitstekende eerste helft met een knap doelpunt.

De Italianen zetten Senne Lammens na de rust een paar keer aan het werk, maar de doelman van Manchester United liet zich op geen fout betrappen. Het was een knappe reactie van het sluitstuk, nadat zijn WK-debuut toch in mineur was geëindigd.

Meer dan geslaagde vuurdoop voor Van Bommel

Na de pauze legde invaller Dodi Lukebakio de wedstrijd met zijn uitstekende linker in een beslissende plooi. Het was het orgelpunt van een volwassen prestatie van de Rode Duivels én een meer dan geslaagd debuut van Mark van Bommel.

In tegenstelling tot Rudi Garcia – die met een 3-1-nederlaag begon tegen Oekraïne – heeft Van Bommel zijn start niet gemist. De Nederlander had weinig tijd om zijn team klaar te stomen, maar doorstond zijn eerste test met verve. Al kregen we wel een zwak Italië te zien, het moet gezegd.

Lees ook... 🎥 Blik op de speech van de nieuwe bondscoach: alsof u zelf in de kleedkamer bent

Ook Domenico Tedesco schoot sterk uit de startblokken

Een goede start van een Duivelse bondscoach. Wie het recente verleden erop nagaat, komt al snel uit bij Domenico Tedesco. De in Italië geboren coach debuteerde bij België met een duidelijke 0-3-overwinning op het veld van Zweden.

Op zich geen buitenaards resultaat, maar de bevestiging volgde enkele dagen later. Op het veld van Duitsland legden de Belgen een uitstekende prestatie op de mat en wonnen ze met 2-3. Yannick Carrasco en Romelu Lukaku zorgden al snel voor de 0-2. Twee keer was De Bruyne de aangever. De maestro zorgde in de tweede helft persoonlijk voor de 1-3.

Communicatieve en tactische fouten

Vooral het eerste halfuur van de Belgen was indrukwekkend destijds. "2 op 2 onder Tedesco: Rode Duivels blazen Duitsland één helft weg in oefeninterland", kopte Sporza. Het gevoel zat uitstekend, maar het zou niet blijven duren.

Na een teleurstellende EK zakte de sfeer tot onder het vriespunt. Tedesco maakte op het toernooi zowel communciatief als tactisch een slechte beurt. Een tegenvallende Nations League-campagne – met als dieptepunt een nederlaag tegen Israël – werd hem uiteindelijk fataal. Zo kreeg de goede start niet het verhoopte vervolg.

Degryse ziet grote verschillen met Van Bommel

Marc Degryse ziet de gelijkenissen. "We waren ook allemaal positief toen Domenico Tedesco drie jaar geleden indrukwekkend begon tegen Duitsland. Daarna liep het anders", vertelt hij bij Het Laatste Nieuws.

Toch ziet de ex-international ook fundamentele verschillen. Zo is er het verleden van Van Bommel bij Antwerp, de club waarmee hij een legendarische dubbel pakte. De Nederlander is ook heel direct in zijn communicatie.

"Maar Van Bommel is als trainer helemaal niet te vergelijken met Tedesco", zegt Degryse. "Hij weet waarover hij praat, kent onze competitie en de Belgische mentaliteit." De fans van de Rode Duivels lijken dus op beide oren te kunnen slapen. Te beginnen maandag thuis tegen Frankrijk.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Italië
Marc Degryse
Mark Van Bommel
Domenico Tedesco

Meer nieuws

🎥 Blik op de speech van de nieuwe bondscoach: alsof u zelf in de kleedkamer bent

🎥 Blik op de speech van de nieuwe bondscoach: alsof u zelf in de kleedkamer bent

16:40
Marc Degryse plaatst belangrijke kanttekening bij eerste zege Van Bommel: "Kijk naar vijf jaar geleden"

Marc Degryse plaatst belangrijke kanttekening bij eerste zege Van Bommel: "Kijk naar vijf jaar geleden"

18:30
3
Van Bommel met handen in het haar: deze twee Duivels ontbreken tegen Frankrijk

Van Bommel met handen in het haar: deze twee Duivels ontbreken tegen Frankrijk

13:00
10
Vijf dingen om te onthouden over de Rode Duivels na match in Italië

Vijf dingen om te onthouden over de Rode Duivels na match in Italië

12:30
8
LIVE - Interlandbreak: Real Madrid geeft update over Mbappé, dit wordt de ref voor clash met Frankrijk

LIVE - Interlandbreak: Real Madrid geeft update over Mbappé, dit wordt de ref voor clash met Frankrijk

19:54
'Aston Villa vergeet Ordoñez voorgoed en gaat voor verdediger van Europese topclub'

'Aston Villa vergeet Ordoñez voorgoed en gaat voor verdediger van Europese topclub'

20:55
Buitenlandse pers is lyrisch voor Rode Duivels

Buitenlandse pers is lyrisch voor Rode Duivels

11:30
1
'Vincent Kompany huivert: Real Madrid lonkt naar toptalent van Bayern München'

'Vincent Kompany huivert: Real Madrid lonkt naar toptalent van Bayern München'

19:30
'Manchester City naar vierde klasse?' Voorzitter reageert

'Manchester City naar vierde klasse?' Voorzitter reageert

19:07
2
Droomdebuut? Zo verliep het eerste optreden van Sébastien Pocognoli bij Schotland

Droomdebuut? Zo verliep het eerste optreden van Sébastien Pocognoli bij Schotland

19:00
🎥 Big Rom in de clinch met Italiaanse doelman: dit is de reden

🎥 Big Rom in de clinch met Italiaanse doelman: dit is de reden

09:30
6
Iedereen unisono na zware straf: "Ruben Van Gucht gedroeg zich als een verwende kleuter" De derde helft

Iedereen unisono na zware straf: "Ruben Van Gucht gedroeg zich als een verwende kleuter"

18:30
Live. Transfernieuws 26/9: Bayern München mikt hoog en wil shoppen bij Barcelona

Live. Transfernieuws 26/9: Bayern München mikt hoog en wil shoppen bij Barcelona

18:00
1
Ondanks interesse van Lyon en concreet Ajax: de beste 'transfer' van KV Mechelen is ...

Ondanks interesse van Lyon en concreet Ajax: de beste 'transfer' van KV Mechelen is ...

17:20
Mika Godts kreeg kristalhelder signaal van de bondscoach: dit zeggen ze zelf

Mika Godts kreeg kristalhelder signaal van de bondscoach: dit zeggen ze zelf

07:30
3
Moet Jérémy Doku vrezen voor zijn plek bij de Rode Duivels? "Hij kan een concurrent worden"

Moet Jérémy Doku vrezen voor zijn plek bij de Rode Duivels? "Hij kan een concurrent worden"

07:00
19
Marc Coucke komt met persoonlijke ontboezeming over Gentse Overpoort De derde helft

Marc Coucke komt met persoonlijke ontboezeming over Gentse Overpoort

16:00
9
Foutje tegen Spanje nu écht vergeten? Dit hebben Lammens én Degryse te vertellen

Foutje tegen Spanje nu écht vergeten? Dit hebben Lammens én Degryse te vertellen

10:30
16
Ex-speler Anderlecht haalt uit: "Zelfs geen onderhandelingen"

Ex-speler Anderlecht haalt uit: "Zelfs geen onderhandelingen"

14:30
Rode Duivels maken statement in Italië en bezorgen Van Bommel perfecte start

Rode Duivels maken statement in Italië en bezorgen Van Bommel perfecte start

22:39
Tom Caluwé legt opvallende beslissing van KV Mechelen uit

Tom Caluwé legt opvallende beslissing van KV Mechelen uit

14:00
2
Besnik Hasi laat zich uit over Lukaku en bekent: "Ik wilde deze speler van Anderlecht"

Besnik Hasi laat zich uit over Lukaku en bekent: "Ik wilde deze speler van Anderlecht"

13:30
5
Vader Mark en zoon Ruben van Bommel hebben nóg iets te vieren na schitterende assist

Vader Mark en zoon Ruben van Bommel hebben nóg iets te vieren na schitterende assist

21:45
2
The Fox ziet speler knallen bij Union na falen bij Anderlecht

The Fox ziet speler knallen bij Union na falen bij Anderlecht

10:00
2
Besnik Hasi rekent af met RSC Anderlecht: "Niet eerlijk geweest met mij"

Besnik Hasi rekent af met RSC Anderlecht: "Niet eerlijk geweest met mij"

09:00
7
'Club Brugge mikt hoog met winger en krijgt meteen dit antwoord'

'Club Brugge mikt hoog met winger en krijgt meteen dit antwoord'

08:30
4
Nu écht 'The Last Dance'? Klapper Messi zorgt voor volkstoeloop

Nu écht 'The Last Dance'? Klapper Messi zorgt voor volkstoeloop

08:00
Frankrijk wint van Turkije, maar slikt stevige opdoffer voor duel tegen Rode Duivels

Frankrijk wint van Turkije, maar slikt stevige opdoffer voor duel tegen Rode Duivels

23:10
Anderlecht zal het graag zien: smaakmaker aan het kanon in Nations League

Anderlecht zal het graag zien: smaakmaker aan het kanon in Nations League

22:55
Meer details bekend: 'Zeer opvallende terugkeer in de maak bij Club Brugge?'

Meer details bekend: 'Zeer opvallende terugkeer in de maak bij Club Brugge?'

22:35
9
Ex-speler van OHL en KV Kortrijk praat openlijk over donkere periode: "Ik had het mentaal zwaar"

Ex-speler van OHL en KV Kortrijk praat openlijk over donkere periode: "Ik had het mentaal zwaar"

22:15
Controverse in Nederland-Duitsland: Klopp dient Van Dijk duidelijk van antwoord

Controverse in Nederland-Duitsland: Klopp dient Van Dijk duidelijk van antwoord

25/09
Nieuwkomer voelt zich uitstekend bij KV Kortrijk: "We zijn de perfecte match"

Nieuwkomer voelt zich uitstekend bij KV Kortrijk: "We zijn de perfecte match"

21:25

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 1
Nederland Nederland 1-1 Duitsland Duitsland
Servië Servië 1-2 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 3-2 Denemarken Denemarken
Portugal Portugal 1-0 Wales Wales
Turkije Turkije 0-1 Frankrijk Frankrijk
Italië Italië 0-2 België België
Tsjechië Tsjechië 0-0 Kroatië Kroatië
Engeland Engeland 0-1 Spanje Spanje

Nieuwste reacties

CCpl CCpl over KSK Heist - KV Kortrijk: 0-1 Borak Borak over Nieuw Tedesco-scenario in de maak? Marc Degryse heeft er een duidelijke mening over kukeluku kukeluku over Moet Jérémy Doku vrezen voor zijn plek bij de Rode Duivels? "Hij kan een concurrent worden" RememberLierse RememberLierse over Foutje tegen Spanje nu écht vergeten? Dit hebben Lammens én Degryse te vertellen Mr bacardi Mr bacardi over Tom Caluwé legt opvallende beslissing van KV Mechelen uit Zapper24 Zapper24 over 'Manchester City naar vierde klasse?' Andreas2962 Andreas2962 over Marc Degryse plaatst belangrijke kanttekening bij eerste zege Van Bommel: "Kijk naar vijf jaar geleden" pief pief over Vijf dingen om te onthouden over de Rode Duivels na match in Italië Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Van Bommel met handen in het haar: deze twee Duivels ontbreken tegen Frankrijk Snoek Snoek over Live. Transfernieuws 26/9: Bayern München mikt hoog en wil shoppen bij Barcelona Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved