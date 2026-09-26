Nu écht 'The Last Dance'? Klapper Messi zorgt voor volkstoeloop

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Nu écht 'The Last Dance'? Klapper Messi zorgt voor volkstoeloop
Foto: © photonews
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Het is nu écht voorbij. Lionel Messi neemt volgende week afscheid van het internationale voetbal tijdens een oefenwedstrijd in eigen land. De ticketing voor dat duel maakte overuren: in enkele minuten waren alle tickets uitverkocht. Elke Argentijn wil er namelijk bij zijn als De Vlo afscheid neemt van zijn land.

De afscheidswedstrijd van Lionel Messi bij Argentinië belooft een historisch evenement te worden. De Argentijnse voetbalbond meldde dat de vraag naar tickets bijzonder groot was: het stadion met 80.000 plaatsen had volgens de bond zonder moeite nog veel meer supporters kunnen ontvangen.

Messi, inmiddels 39 jaar oud, maakte in augustus bekend dat hij stopt als international. Bondscoach Lionel Scaloni nam de achtvoudige Gouden Bal-winnaar toch nog op in zijn selectie voor de oefeninterland tegen Benin.

Messi krijgt afscheid voor uitverkocht stadion

Dat duel wordt zijn officiële afscheid in het shirt van La Albiceleste. De Argentijnse aanhang kijkt uit naar wat in eigen land nu al wordt omschreven als de 'laatste tango' van Messi met de nationale ploeg. The Last Dance, maar op z'n Argentijns dus.

De Argentijnse voetbalbond wil van de avond meer maken dan een gewone oefenwedstrijd. Alle spelers uit de selectie die in 2022 wereldkampioen werd in Qatar, zijn samen met hun families uitgenodigd voor het eerbetoon aan Messi.

Wereldkampioenen van 2022 ook opnieuw samen, maar niet op het veld

De cijfers van de aanvaller bij Argentinië spreken voor zich. Messi kwam 207 keer in actie voor zijn land en maakte daarin 125 doelpunten. Hij loodste Argentinië naar de wereldtitel in 2022 en bereikte eerder ook de WK-finale van 2014. Daarnaast won hij twee keer de Copa América.

De oefenmatch tegen Benin vormt het derde en laatste duel van Argentinië in deze interlandbreak. De wereldkampioen speelt eerst op 30 september tegen Bolivia in Córdoba. Op 3 oktober volgt in Buenos Aires een wedstrijd tegen Burkina Faso, voor Messi afscheid neemt tegen Benin. Er mag verwacht worden dat het duel niet enkel een volkstoeloop zal zijn, maar ook voor de nodige emoties zal zorgen.

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