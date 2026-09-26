Ondanks interesse van Lyon en concreet Ajax: de beste 'transfer' van KV Mechelen is ...

KV Mechelen is het seizoen begonnen met een teleurstellende 3 op 21. Het won nog niet en staat daardoor momenteel laatste in het klassement van de Jupiler Pro League. Werk aan de winkel dus voor Malinwa, al mogen ze nog blij zijn dat ze Myron Van Brederode hebben kunnen houden. Dat had ook zomaar anders kunnen aflopen, zoveel is duidelijk.

Veel ploegen zouden van de interlandbreak gebruik maken om hun coach op straat te zetten na een 3 op 21 en een laatste plaats. Maar bij KV Mechelen hebben ze een andere, dappere beslissing genomen. Zij gaan door met Fred Vanderbiest.

En ook met Myron van Brederode. Die is gebleven bij KV Mechelen, al waren er heel wat kapers op de kust voor de Nederlander. Maar hij bleef dus. En daar was coach Fred Vanderbiest een paar weken geleden al heel tevreden mee.

Vanderbiest blij met 'transfer' van Brederode

"Het spreekt voor zich dat we enorm tevreden zijn dat Myron hier nog rondloopt", aldus Vanderbiest. "Hij is heel belangrijk voor deze groep, niet alleen om wat hij op het veld brengt, maar ook door zijn uitstraling. Hij is iemand die niet zomaar voor de eerste de beste transfer gaat."

"Voor Myron moet het hele plaatje kloppen", legde de Mechelse trainer uit. "Het gaat niet alleen om het financiële aspect. Ook de club en de competitie moeten bij hem passen. Hij heeft zelf altijd aangegeven dat hij zich op die vlakken goed voelt in Mechelen."







Voor hem is van Brederode alles bij elkaar de 'beste transfer' van de zomer. Veelzeggend dus. Een gevoel dat misschien ook wel leeft bij sterke man Tom Caluwé, die zich met de nodige trots uitliet over de zaak in Gazet van Antwerpen.

"Iedereen had verwacht dat Myron van Brederode zou vertrekken, maar dat is niet gebeurd. We zijn niet zoals Manchester City, FC Barcelona of Real Madrid, die al hun beste spelers zomaar kunnen houden. Hij komt weer op volle toeren en heeft ook al drie goals op zijn naam staan."

Veel interesse in van Brederode, maar hij bleef

"Er was veel interesse in hem, maar er is – zoals hij ook al aangaf – geen bod gekomen waar wij mee konden leven. Hij heeft dat ook positief opgepakt en heeft zelf ook gezegd dat hij zich volledig zal blijven geven voor de club."

En wat had van Brederode zelf er dan over te vertellen? "Het waren spannende weken. Er speelde veel. Uiteindelijk is het nergens tot een deal gekomen, want de bedragen lagen te ver uit elkaar. Als een club me graag wilde, had die dat bedrag geboden, maar KV Mechelen is in zijn goed recht om dat geld te vragen."

Myron van Brederode gaat de komende maanden alles geven voor Mechelen

Het Midden-Oosten wilde hij niet, omdat zijn ambities hoger liggen dan puur voor het geld voetballen. Maar ook vanuit Frankrijk waren er geïnteresseerde ploegen (Lyon en Marseille) en ook Ajax Amsterdam wilde hem inlijven.

"Met Ajax was het concreet, maar de clubs raakten het niet eens over het bedrag. Het is jammer dat je uiteindelijk geen stap kan zetten als het financieel en sportief wel klopt. Ik ben daar altijd eerlijk over geweest: als de juiste club komt en het totaalplaatje klopt, zou ik gaan", klinkt het in Gazet van Antwerpen. De clubs raakten er niet uit en de focus ligt nu opnieuw volop bij Mechelen, waar hij naar eigen zeggen met gezond verstand voor vier jaar tekende.