The Fox ziet speler knallen bij Union na falen bij Anderlecht

Union SG heeft de voorbije jaren een stevige reputatie opgebouwd als club die betaalbare spelers oppikt, hen beter maakt en later voor miljoenen euro's verkoopt. Denk maar aan Deniz Undav, Victor Boniface en Mohamed Amoura. De lijst met geslaagde dossiers in het Dudenpark is echter nog een pak langer.

De Brusselaars kijken niet uitsluitend over de landsgrenzen heen. Ook binnen de Jupiler Pro League heeft Union al meermaals gericht versterking gehaald. Adem Zorgane en Louis Patris zijn daar voorbeelden van. Patris verruilde STVV in september 2025 voor Union. Volgens voormalig Club Brugge-icoon Franky Van der Elst sluit de flankspeler perfect aan bij het profiel dat de Brusselse club zoekt.

"Hij past in het DNA van Union. Op de flank spelen is echt zijn ding. Bij STVV en Leuven werkte dat goed voor hem. Bij Anderlecht schoof hij in de opbouw vaak hoog door en speelde hij al op die positie in een 4-3-3. Nu kan hij spelen waar hij zich het best voelt", analyseerde Van der Elst in Het Nieuwsblad.

Geen grote namen nodig in het Dudenpark

Union hoeft volgens Van der Elst niet telkens uit te pakken met de meest ronkende transfernamen. De Brusselaars zoeken vooral spelers die passen binnen het systeem en de visie van de club.

"De club moet niet per se de grootste namen aantrekken, zolang spelers maar beantwoorden aan het gezochte profiel. Ook financieel blijft Union op het juiste spoor. Ze hebben veel vertrouwen in hun eigen werking, en terecht. Op financieel vlak doen ze het ook bijzonder goed", vervolgde de Brugse clublegende.

Ook dit seizoen opnieuw bij de top

De aanpak werpt opnieuw zijn vruchten af. Ondanks het mislopen van de Champions League staat Union Saint-Gilloise dit seizoen voorlopig tweede in de Belgische competitie.





Ook op het Europese toneel zette de ploeg meteen een sterke prestatie neer. Union won zijn eerste wedstrijd in de Europa League met 0-3 op het veld van Viktoria Plzeň, en dat terwijl vijf vaste basisspelers ontbraken in Tsjechië.

Van der Elst ziet geen paniek bij Union

Volgens Franky Van der Elst ligt net daar de grote sterkte van de landskampioen. Union ziet geregeld bepalende krachten vertrekken, maar slaagt er telkens opnieuw in om een competitieve kern samen te stellen.

"Dat bewijst nog maar eens dat hun manier van werken gewoon efficiënt is. Ik heb tijdens transferperiodes nooit de indruk gehad dat er paniek was. Ze vinden altijd wel iemand anders, zonder problemen", besloot hij in Het Nieuwsblad.