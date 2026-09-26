Van Bommel met handen in het haar: deze twee Duivels ontbreken tegen Frankrijk

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Van Bommel met handen in het haar: deze twee Duivels ontbreken tegen Frankrijk
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De Rode Duivels hebben werk aan de winkel. Na de zege in ten tegen Italië wacht al snel een tweede duel, in Brussel tegen grootmacht Frankrijk. Daar zal bondscoach Mark van Bommel niet kunnen rekenen op een paar Rode Duivels. En dat kan ook zijn gevolgen hebben voor matchen drie en vier.

De Rode Duivels ontvangen Frankrijk maandag in het Koning Boudewijnstadion voor hun tweede duel in de Nations League. Bondscoach Mark van Bommel kan daarbij niet rekenen op Leandro Trossard en Mike Penders. Beide spelers ontbraken vrijdag ook al in de uitwedstrijd tegen Italië, die België met 0-2 won.

Trossard en Penders bleven in België om verder te herstellen. De recente aanwinst van Besiktas kampt met hielklachten en een beenmergoedeem. Chelsea-doelman Penders, normaal de tweede keeper in de selectie, werkt dan weer aan zijn herstel na een lichte blessure aan de quadriceps.

Trossard en Penders niet inzetbaar tegen Frankrijk

Geen van beiden raakt tijdig fit voor de affiche tegen Frankrijk. Ook over hun inzetbaarheid in de volgende wedstrijden van deze interlandperiode bestaat voorlopig nog geen duidelijkheid. Op zijn persconferentie wilde Van Bommel niet verder ingaan op de medische dossiers van beide spelers.

“Ze zullen er maandag niet bij zijn”, bevestigde de bondscoach wel. “We moeten afwachten hoe hun situatie evolueert. Ik kan daar niet meer over zeggen.” De medische staf volgt de herstelperiode de komende dagen op, maar een terugkeerdatum werd nog niet meegedeeld.

Vier keer Lammens in doel of nog een andere keuze?

België treft maandag een Franse ploeg van Zinédine Zidane die eveneens met enkele afwezigen afrekent. Onder hen bevindt zich kapitein Kylian Mbappé. De aanvaller van Real Madrid liep in de wedstrijd tegen Turkije een knieblessure op en verliet intussen de selectie van Les Bleus.

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Door de regels van de Nations League mag slechts een beperkt aantal spelers op het wedstrijdblad staan. Van Bommel zal daarom, naast de forfaits van Trossard en Penders, nog moeten bepalen welke internationals maandag buiten de selectie vallen voor de thuiswedstrijd tegen Frankrijk.

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