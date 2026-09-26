Vijf dingen om te onthouden over de Rode Duivels na match in Italië

De eerste wedstrijd van de Rode Duivels onder Mark Van Bommel leverde een 0-2 overwinning op in Italië. Daar kan je mee thuiskomen, zoveel is duidelijk. En dus is de vraag: wat hebben we geleerd van deze eersteling? We analyseren het voor u in vijf punten.

Lammens toont mentale veerkracht onder de lat

Senne Lammens stond vrijdagavond onvermijdelijk in de schijnwerpers. De doelman van Manchester United droeg nog de nasleep mee van zijn dure fout tegen Spanje, een moment dat de Rode Duivels een mogelijke stunt kostte en waarvoor hij bij een deel van het publiek nog weinig krediet had. Zonder Thibaut Courtois en met stevige concurrentie in doel wist Lammens dat hij zich geen nieuwe misstap kon permitteren.

De reactie mocht er zijn. Lammens pakte uit met enkele knappe reflexreddingen, maar maakte vooral indruk met zijn rustige en kordate balvastheid. Bij een paar acties koos hij bewust voor zekerheid in twee tijden, zonder risico te nemen. Dat leverde hem een veel betrouwbaardere indruk op dan in zijn vorige interland.

De doelman heeft daarmee opnieuw aangetoond dat hij een serieuze kandidaat kan zijn om op termijn Courtois op te volgen. Mike Penders blijft wel nadrukkelijk in beeld, maar Lammens heeft zijn plaats in de discussie weer versterkt.

Ngoy maakt een sterke beurt en lijkt vaste waarde

De Belgische centrale verdediging kreeg tegen een erg zwakke tegenstander niet de zwaarste test voorgeschoteld. Maandag tegen Frankrijk zal dat zonder twijfel anders zijn. Mark Van Bommel kan dan ook beslissen om achterin te schuiven, al gaf Nathan Ngoy hem weinig redenen om dat op zijn positie te doen.

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Ngoy kende een ongelukkig WK, maar speelde nu met veel lef en technische klasse. Hij durfde vooruit te verdedigen, bleef verzorgd aan de bal en straalde rust uit. Koni De Winter zat in de tribune en lijkt, net als onder Rudi Garcia, niet meteen dicht bij een basisplaats te staan.



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Ngoy lijkt stilaan zelfs een streepje voor te hebben op Wout Faes, Arthur Theate en Zeno Debast. Die laatste heeft op termijn uiteraard de kwaliteiten om terug te keren in de ploeg, mogelijk al tegen Frankrijk. Ook Brandon Mechele toonde echter dat hij meer verdient dan een rol als loutere invaller.

Seys krijgt een kans op de linksbackpositie

Niet elke Rode Duivel haalde vrijdag zijn niveau. Vooral op de flankverdediging waren er zorgen. Maxim De Cuyper beleefde wellicht zijn zwakste wedstrijd bij de nationale ploeg. Mika Godts probeerde voor hem nog mee te werken zonder bal, maar De Cuyper bleef defensief kwetsbaar.

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Dat De Cuyper bij Brighton & Hove Albion niet langer als linksachter speelt, helpt hem evenmin. Hij krijgt er minder kansen om zijn defensieve automatismen te onderhouden, terwijl hij op de flank voorin niet voorbij spelers als Godts en Jérémy Doku lijkt te raken.

Joaquin Seys kan daarvan profiteren. De Club Brugge-verdediger liet eerder tegen Lamine Yamal al zien dat hij zich kan meten met een absolute topdribbelaar. Hij heeft het profiel om zich op te werpen als de nummer één op links en verdient mogelijk al maandag zijn kans.

Ook Timothy Castagne kende aan de rechterkant een moeilijke avond. Diego Moreira bood hem weinig steun en zelf kwam Castagne amper in zijn gebruikelijke ritme. De concurrentie is voorlopig beperkt zolang Van Bommel Kyriani Sabbe nog niet klaar acht voor minuten. Tegen Frankrijk wacht Castagne bovendien een veel gevaarlijkere tegenstander op zijn flank.

Belgisch middenveld mag niet opnieuw wegzakken

Voor rust controleerde België het middenveld moeiteloos. De tegenstander bracht weinig tempo en nauwelijks intensiteit, waardoor het trio centraal vrij comfortabel kon voetballen. Na de rust veranderde dat beeld toen Italië wel meer druk en agressiviteit in de wedstrijd legde.

Youri Tielemans viel toen opnieuw terug in oude gewoontes. De aanvoerder heeft stappen gezet in zijn leidersrol, maar kent nog te vaak fases waarin hij uit de wedstrijd verdwijnt. Dat was eerder ook zichtbaar tegen Senegal, waar hij na een zwakke prestatie zijn WK alsnog redde met twee goals.

Nicolas Raskin verloor in de tweede helft enkele gevaarlijke ballen, terwijl Kevin De Bruyne logischerwijs aan intensiteit inboette. Tegen een ploeg met meer kwaliteit en fysieke druk kan België zich zo'n collectieve terugval niet veroorloven. Van Bommel hamert op intensiteit en zal het verschil tussen beide helften ongetwijfeld hebben gezien.

Godts heeft alles om publiekslieveling te worden

Mika Godts was vrijdag in het Stadio Olimpico een van de grote lichtpunten. De PSG-winger bracht creativiteit, lef en onvoorspelbaarheid, kwaliteiten die bij de Rode Duivels al jaren zeldzaam zijn. Maandag kan hij zich ook aan het publiek in het Koning Boudewijnstadion tonen.

Godts hoort na deze prestatie in de basiself te blijven. Geen enkele andere Rode Duivel beschikt momenteel over dezelfde pure inspiratie en dat gevoel voor onverwachte acties. Sinds Eden Hazard ontbrak dat type speler vaak in de Belgische selectie.

Jérémy Doku kan op zijn beste dagen al even onhoudbaar zijn, maar is momenteel voorspelbaarder dan Godts. Dat België met beiden zoveel talent op de linkerflank heeft, is een luxe. De beslissing van Rudi Garcia om Godts in juni thuis te laten, oogt achteraf dan ook bijzonder moeilijk te begrijpen.