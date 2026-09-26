'Vincent Kompany huivert: Real Madrid lonkt naar toptalent van Bayern München'

Vincent Kompany mikt ook dit seizoen op meerdere prijzen met Bayern München. Onze landgenoot moet de leidersplaats in de Bundesliga voorlopig wel aan Borussia Dortmund laten. Een ander mogelijk gevaar is Real Madrid, dat naar verluidt een Beiers toptalent op de radar heeft staan. Moet Vincent Kompany zich zorgen maken?

Bayern München moet na een tien op twaalf Dortmund voor zich dulden in de stand. Toch lijkt de Beierse motor ook dit seizoen al vroeg te draaien. In vier competitiewedstrijden scoorde Bayern al zestien doelpunten. Michael Olise nam vier treffers voor zijn rekening; Harry Kane scoorde er drie.

Lennart Karl op de radar van Real Madrid

Wie dit seizoen voorlopig relatief weinig in het stuk voorkomt, is Lennart Karl. De 18-jarige Duitser schippert tussen de bank en de basis en verzamelde in vijf optredens dit seizoen 166 speelminuten. De concurrentie bij Bayern is moordend; ook het Duitse toptalent lijkt dat te ondervinden.

Real Madrid houdt de situatie in de gaten. Volgens transferexpert Ekrem Konur heeft de Koninklijke zijn oog laten vallen op de linkerpoot. Het zou van de situatie gebruik willen maken om Karl eventueel naar de Spaanse hoofdstad te halen.

Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat Bayern zomaar zal willen meewerken aan een transfer. Karl verlengde in februari van dit jaar zijn contract nog tot midden 2029 en is een van de grote talenten uit de eigen opleiding. De terugval die hij nu ervaart, lijkt volkomen normaal na zijn doorbraakseizoen.

Ook Club Brugge maakte kennis met Lennart Karl

Karl stak vorig seizoen voor het eerst echt zijn neus aan het venster bij de grote jongens. Daar kon ook Club Brugge van meespreken. Uitgerekend tegen blauw-zwart scoorde de jonge Duitser zijn allereerste goal voor de eerste ploeg van Bayern. Met een knap schot met links nam hij Nordin Jackers te grazen en effende hij het pad voor een 4-0-overwinning.





In totaal was Karl in zijn doorbraakseizoen goed voor negen goals en acht assists in veertig optredens. Fraaie cijfers, die ook Real Madrid dus niet ontgaan zijn. De toekomst zal uitwijzen of Florentino Pérez en co tot actie zullen overgaan.