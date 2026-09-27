🎥 Absolute cinema: Belgisch bekertreffen eindigt in ware chaos

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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🎥 Absolute cinema: Belgisch bekertreffen eindigt in ware chaos
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In de 32ste finales van de Beker van België stonden zaterdagavond meerdere wedstrijden op het programma. In D1 ACFF nam Olympic Charleroi het op tegen Habay-la-Neuve, in een duel dat pas na een bijzonder tumultueuze strafschoppenreeks beslist werd.

Olympic Charleroi en Habay-la-Neuve hielden elkaar negentig minuten lang in evenwicht. Ook tijdens de verlengingen viel er geen beslissing: na 120 minuten stond het nog steeds 1-1. Strafschoppen moesten daarom uitmaken wie zich mocht plaatsen voor de volgende bekerronde.

Habay had de beste papieren in handen toen de stand in de reeks 2-3 was en Olympic aan zijn laatste strafschop begon. Axel Benoit zag zijn inzet echter gekeerd worden door Habay-doelman Thiebault Bartholomé.

Opnieuw te nemen penalty zorgt voor opschudding

De assistent-scheidsrechter oordeelde evenwel dat Bartholomé te vroeg van zijn lijn was gekomen. Benoit kreeg daardoor een tweede kans. De speler van Olympic koos vervolgens voor een panenka, maar ook die poging werd door Bartholomé gestopt.

Daarmee was de kwalificatie van Habay-la-Neuve een feit, al liep de spanning na het laatste fluitsignaal nog hoog op. Zowel Maxime Vandermeulen, doelman van Olympic Charleroi, als Habay-goalie Thiebault Bartholomé kregen na afloop nog een rode kaart.

Historische bekerkwalificatie voor Habay

Voor Habay-la-Neuve is het een historische kwalificatie in de Beker van België. De club uit de Gaume mag nu hopen op een affiche tegen een grotere naam uit het Belgische voetbal.

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