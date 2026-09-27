Analist heeft opvallende waarschuwing voor Lommel, ondanks goede competitiestart

Lommel kent als promovendus een degelijke start in de Jupiler Pro League, maar analist Stef Wijnants waarschuwt dat de Limburgers nog niet veilig zijn. Vooral de komende wedstrijden kunnen volgens hem bepalend worden.

Lommel houdt voorlopig goed stand

Met acht punten uit zeven wedstrijden heeft Lommel zich voorlopig stevig tussen de middenmoters genesteld. De promovendus staat op gelijke hoogte met onder meer KRC Genk en STVV.

De recente 0-0 tegen KV Mechelen was volgens Wijnants geen wedstrijd om lang over na te praten, maar het behaalde punt heeft wel waarde. Lommel kampte immers met een indrukwekkende lijst afwezigen.

"Met Wouters, De Grand, Nypan en Seuntjens zijn het toch niet de minsten die daar ontbreken", zegt analist Stef Wijnants in Het Belang van Limburg. Tegen een rechtstreekse concurrent als KV Mechelen vindt hij een gelijkspel daarom een aanvaardbaar resultaat.

Promovendus maakt indruk

De terugkeer van Lommel op het hoogste Belgische niveau verloopt voorlopig beter dan sommigen misschien hadden verwacht. De Limburgers hebben na zeven speeldagen al meerdere ploegen achter zich gelaten en doen dat met een relatief onervaren selectie.

Volgens Wijnants verdient die start dan ook een positieve beoordeling. "Voorlopig kunnen we de comeback van Lommel in eerste klasse dan ook een succes noemen", stelt hij.





Dat Lommel ondanks een aantal blessures punten blijft sprokkelen, is bovendien belangrijk richting de komende maanden. Verschillende geblesseerde basisspelers kunnen nog terugkeren, waardoor trainer en ploeg opnieuw over meer mogelijkheden zouden moeten beschikken.

Blessures blijven belangrijke factor

De afwezigheid van enkele ervaren of belangrijke spelers maakt de huidige prestaties volgens Wijnants extra opvallend. Tegelijk vormt de blessurelijst ook een mogelijke bedreiging.

Wanneer de Limburgers opnieuw over hun sterkste spelers kunnen beschikken, kan dat volgens de analist een belangrijke kwaliteitsinjectie betekenen. De huidige positie geeft de club alvast wat ademruimte.

Toch is er volgens Wijnants geen reden om nu al achterover te leunen. De promovendus moet blijven punten verzamelen om niet opnieuw in de onderste regionen terecht te komen.

Cruciale wedstrijden na interlandbreak

Vooral de wedstrijden na de interlandbreak kunnen volgens Wijnants een belangrijk moment worden. Lommel trekt dan naar Beveren en OH Leuven. Beide wedstrijden kunnen een grote impact hebben op de strijd onderin.

"Gevaar loert nog altijd om de hoek", waarschuwt Wijnants. Volgens hem zal Lommel in die uitwedstrijden punten moeten pakken om zijn comfortabele positie te behouden.

"Daar gaan ze punten moeten pakken, anders zullen ze snel wegzakken naar de onderste regionen van het klassement", besluit de analist.

De boodschap voor Lommel is daarmee duidelijk: de competitiestart biedt vertrouwen, maar de veilige marge is nog beperkt. De komende uitwedstrijden kunnen tonen of de promovendus daadwerkelijk klaar is voor een langer verblijf op het hoogste niveau.