🎥 Bijzonder goed nieuws voor Beerschot richting bekermatch

Beerschot kan in de Croky Cup rekenen op een nieuwe aanvallende optie. De Japanse flankaanvaller Takatora Einaga is speelgerechtigd en kan meteen minuten maken tegen Schaerbeek. Zijn snelheid en dribbelvermogen moeten voor extra mogelijkheden zorgen.

Einaga krijgt groen licht

Beerschot heeft richting de volgende wedstrijd in de Croky Cup een belangrijke troef erbij. Takatora Einaga is officieel speelgerechtigd en staat daardoor meteen ter beschikking van de technische staf.

De 23-jarige Japanner kwam naar Beerschot met de bedoeling om zich in België te bewijzen. Zijn komst zorgt vooral voor extra mogelijkheden op de flanken, waar zijn snelheid en individuele acties voor meer variatie moeten zorgen.

Dat Einaga meteen beschikbaar is voor de bekerwedstrijd tegen vierdeklasser Schaerbeek, opent bovendien de mogelijkheid dat de nieuwkomer zijn eerste officiële minuten voor Beerschot maakt.

Japanse aanwinst wil zich tonen

Einaga richtte zich intussen via het Japanse Instagram-account van Beerschot rechtstreeks tot de supporters. De flankaanvaller maakte daarbij duidelijk dat hij niet naar België is gekomen om rustig af te wachten.

Hij wil zo snel mogelijk speelminuten verzamelen en de kwaliteiten tonen waarvoor Beerschot hem aantrok. Vooral zijn versnelling en dribbelvermogen vormen belangrijke onderdelen van zijn spel.





De bekerwedstrijd kan daardoor een eerste gelegenheid worden om de Japanse nieuwkomer aan het werk te zien. Een debuut zou hem bovendien kunnen helpen om zich sneller aan te passen aan zijn nieuwe omgeving.

Samen met andere Japanners

Einaga is niet de enige Japanse speler binnen de Beerschot-omgeving. Dat zorgt voor een extra vertrouwd element voor de aanvaller, die in een nieuw land en een andere voetbalcompetitie aan de slag gaat. "Er spelen hier trouwens nog verschillende Japanse spelers en ik hoop dat we allemaal samen het verschil kunnen maken in België", vertelt Einaga in het filmpje dat Beerschot verspreidde.

De aanwezigheid van landgenoten kan hem helpen bij zijn integratie. Tegelijk krijgt Beerschot met Einaga een extra speler die op termijn voor offensieve impulsen moet zorgen.

Beerschot krijgt extra wapen

De timing van zijn speelgerechtigdheid is alvast interessant. De Croky Cup biedt Einaga mogelijk meteen een podium om zich te tonen aan de supporters en de technische staf.

Voor Beerschot is het vooral goed nieuws dat de club over een bijkomende aanvallende optie kan beschikken. Of Einaga daadwerkelijk aan de aftrap verschijnt tegen Schaerbeek, moet de coach nog beslissen.

Een eerste invalbeurt behoort echter tot de mogelijkheden. Voor de Japanse flankaanvaller kan de bekerwedstrijd zo het begin worden van zijn Belgische avontuur.