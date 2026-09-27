Bondscoach Mark van Bommel reageert op glansrol van zoon Ruben bij Oranje

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Voor de familie van Bommel werd het een donderdagavond met een bijzonder randje. Ruben maakte zijn debuut voor Oranje en drukte meteen zijn stempel, amper één dag voor vader Mark zelf succesvol aan een nieuw hoofdstuk begon als bondscoach van de Rode Duivels.