Bondscoach Mark van Bommel reageert op glansrol van zoon Ruben bij Oranje

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 2 reacties
Bondscoach Mark van Bommel reageert op glansrol van zoon Ruben bij Oranje
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Voor de familie van Bommel werd het een donderdagavond met een bijzonder randje. Ruben maakte zijn debuut voor Oranje en drukte meteen zijn stempel, amper één dag voor vader Mark zelf succesvol aan een nieuw hoofdstuk begon als bondscoach van de Rode Duivels.

Lorenz Lomme

Bondscoach Mark van Bommel reageert op glansrol van zoon Ruben bij Oranje

Het was een feestelijke week voor de familie Van Bommel. Vader Mark versloeg bij zijn debuut als Belgisch bondscoach Italië, terwijl zoon Ruben in zijn eerste interland belangrijk was voor Oranje met een cruciale assist. 

Mark van Bommel liet zich op zijn zondagse persbabbel uit over de prestatie van zoonlief. "Als vader zie je je zoon debuteren bij Oranje. Dat is sowieso al mooi", vertelde de T1 van de Rode Duivels, geciteerd door Het Laatste Nieuws.

"We zaten toevallig met een groot gedeelte van de staf te kijken op de telefoon en dan geeft hij zo'n assist. Dat is geweldig."

Vam Bommel was er graag bij geweest, maar had zelf verplichtingen. "Dan wonnen wij ook nog van Italië. Het waren twee mooie dagen."

Lorenz Lomme

Vader Mark en zoon Ruben van Bommel hebben nóg iets te vieren na schitterende assist

Na zijn schitterende assist op Cody Gakpo mocht Ruben van Bommel trots zijn op zijn prestatie. Hij denkt dat vader Mark, die zelf in de weer was met de voorbereiding op Italië, zeker heeft gekeken.

"Ongetwijfeld", vertelde zoon Van Bommel achteraf aan de NOS. Hij trad met zijn debuut in de voetsporen van zijn opa en zijn vader. Ook zij speelden voor Oranje. Van Bommel was er niet echt mee bezig, al is het wel iets bijzonders, beseft hij.

"Het is iets heel moois, denk ik. Drie generaties. Dat komt niet vaak voor. Maar het is niet dat ik er speciaal rekening mee houd", aldus Van Bommel, die wel trots was na zijn debuut voor de nationale ploeg.

"Het is het hoogst haalbare voor een voetballer. Als je dat mag meemaken, is dat fantastisch."

Voor de familie Van Bommel werd het een avond met een bijzonder randje. Ruben maakte zijn debuut voor Oranje en drukte meteen zijn stempel, amper één dag voor vader Mark zelf aan een nieuw hoofdstuk begint als bondscoach van de Rode Duivels.

Nederland en Duitsland hebben hun Nations League-campagne geopend met een 1-1-gelijkspel. De bezoekers leken lang op weg naar de overwinning, maar in de blessuretijd zorgde Cody Gakpo alsnog voor de gelijkmaker. De hoofdrol in dat slotakkoord was opvallend genoeg weggelegd voor debutant Ruben van Bommel.

Duitsland kwam in de eerste helft op voorsprong via Felix Nmecha. Een poging van Karim Adeyemi werd aanvankelijk nog geblokt, waarna Nmecha van dichtbij kon afwerken. Voor zowel Xavi Hernández als Jürgen Klopp was het hun eerste wedstrijd als bondscoach van respectievelijk Nederland en Duitsland.

Van Bommel meteen beslissend

Nederland bleef zoeken naar de gelijkmaker en kreeg die uiteindelijk pas diep in de slotfase. Ruben van Bommel, die als invaller zijn eerste minuten voor Oranje maakte, veroverde de bal rond de middellijn op Serge Gnabry en trok meteen naar voren. Met de buitenkant van de voet schilderde hij de bal richting Gakpo, die in de 92ste minuut de 1-1 binnenwerkte. Hiermee doet Van Bommel een gooi naar assist van het jaar.

Voor de 22-jarige aanvaller van PSV kon zijn debuut nauwelijks beter beginnen. Hij was amper enkele minuten international toen hij al rechtstreeks betrokken was bij een doelpunt. Bovendien schreef Van Bommel ook familiegeschiedenis: hij is de eerste Nederlandse international van wie zowel de vader als de grootvader eerder voor Oranje uitkwamen.

Opvallende timing voor familie Van Bommel

Zijn vader Mark verzamelde zelf 79 interlands voor Nederland, terwijl grootvader Bert van Marwijk één keer voor Oranje speelde. De timing van Rubens debuut is extra bijzonder, want amper een dag later begint Mark van Bommel zelf aan een nieuw internationaal hoofdstuk.

De voormalige middenvelder maakt vrijdag tegen Italië zijn debuut als bondscoach van de Rode Duivels. Terwijl vader Van Bommel in Rome aan zijn Belgische avontuur begint, heeft zijn zoon zichzelf alvast meteen in de kijker gespeeld bij Oranje. Nederland vervolgt de Nations League zondag met een uitwedstrijd tegen Servië.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Nederland
Ruben van Bommel
Mark Van Bommel

Meer nieuws

Opmerkelijke aanwezigen op training, Van Bommel hakt knoop door

Opmerkelijke aanwezigen op training, Van Bommel hakt knoop door

14:30
22
'Manchester United heeft duidelijk plan met Joaquin Seys'

'Manchester United heeft duidelijk plan met Joaquin Seys'

18:50
Imke Courtois laat zich uit over de nieuwe start van België en ook wij zijn enthousiast Analyse

Imke Courtois laat zich uit over de nieuwe start van België en ook wij zijn enthousiast

16:20
LIVE - Interlandbreak: Mancini grijpt stevig in bij Italië na nederlaag tegen Rode Duivels

LIVE - Interlandbreak: Mancini grijpt stevig in bij Italië na nederlaag tegen Rode Duivels

17:00
Grote verrassing! Wat deden onder meer Beerschot, Lierse en Ruud Vormer in de Beker van België?

Grote verrassing! Wat deden onder meer Beerschot, Lierse en Ruud Vormer in de Beker van België?

18:20
1
Ruben Van Gucht haalde al eerder uit naar De Verraders, maar kreeg meteen stevige repliek De derde helft

Ruben Van Gucht haalde al eerder uit naar De Verraders, maar kreeg meteen stevige repliek

17:40
🎥 Blik op de speech van de nieuwe bondscoach: alsof u zelf in de kleedkamer bent

🎥 Blik op de speech van de nieuwe bondscoach: alsof u zelf in de kleedkamer bent

26/09
Club Brugge de topfavoriet voor de titel, Bob Madou met steile ambities

Club Brugge de topfavoriet voor de titel, Bob Madou met steile ambities

15:40
Live. Transfernieuws 27/9: Kompany heeft plan met Olise

Live. Transfernieuws 27/9: Kompany heeft plan met Olise

15:00
Nieuw Tedesco-scenario in de maak? Marc Degryse heeft er een duidelijke mening over

Nieuw Tedesco-scenario in de maak? Marc Degryse heeft er een duidelijke mening over

20:15
2
🎥 Absolute cinema: Belgisch bekertreffen eindigt in ware chaos

🎥 Absolute cinema: Belgisch bekertreffen eindigt in ware chaos

14:00
“Jullie moeten je net zo hard schamen als Rudi Garcia”: klare taal over Rode Duivel

“Jullie moeten je net zo hard schamen als Rudi Garcia”: klare taal over Rode Duivel

10:00
14
De loterij van Antwerp, met zelfs kritische aanvoerder op de bank

De loterij van Antwerp, met zelfs kritische aanvoerder op de bank

13:00
2
Vanhaezebrouck waarschuwt concurrentie na spectaculaire start van KAA Gent

Vanhaezebrouck waarschuwt concurrentie na spectaculaire start van KAA Gent

12:15
1
"Als hij zo blijft scoren, zal hij hier niet lang spelen": Hasi spreekt klare taal over ‘verloren zoon’

"Als hij zo blijft scoren, zal hij hier niet lang spelen": Hasi spreekt klare taal over ‘verloren zoon’

11:30
Analist heeft opvallende waarschuwing voor Lommel, ondanks goede competitiestart

Analist heeft opvallende waarschuwing voor Lommel, ondanks goede competitiestart

10:45
Eén Rode Duivel bezorgt Johan Boskamp grote kopzorgen

Eén Rode Duivel bezorgt Johan Boskamp grote kopzorgen

07:00
1
Marc Degryse plaatst belangrijke kanttekening bij eerste zege Van Bommel: "Kijk naar vijf jaar geleden"

Marc Degryse plaatst belangrijke kanttekening bij eerste zege Van Bommel: "Kijk naar vijf jaar geleden"

26/09
4
Hoe groot is de crisis bij KV Mechelen? Sportief directeur maakt balans

Hoe groot is de crisis bij KV Mechelen? Sportief directeur maakt balans

09:15
2
🎥 Bijzonder goed nieuws voor Beerschot richting bekermatch

🎥 Bijzonder goed nieuws voor Beerschot richting bekermatch

08:30
Brecht Dejaegere spaart zijn ploeg niet na bekerblamage met KV Kortrijk

Brecht Dejaegere spaart zijn ploeg niet na bekerblamage met KV Kortrijk

07:45
7
"Dubbel gevoel": Dodi Lukebakio klapt uit de biecht over moeilijk moment bij Rode Duivels

"Dubbel gevoel": Dodi Lukebakio klapt uit de biecht over moeilijk moment bij Rode Duivels

21:40
Dit zijn de uitslagen van Lommel, KV Kortrijk en Patro Eisden in de Croky Cup

Dit zijn de uitslagen van Lommel, KV Kortrijk en Patro Eisden in de Croky Cup

22:42
8
Vijf dingen om te onthouden over de Rode Duivels na match in Italië

Vijf dingen om te onthouden over de Rode Duivels na match in Italië

26/09
8
'Aston Villa vergeet Ordoñez voorgoed en gaat voor verdediger van Europese topclub'

'Aston Villa vergeet Ordoñez voorgoed en gaat voor verdediger van Europese topclub'

20:55
Buitenlandse pers is lyrisch voor Rode Duivels

Buitenlandse pers is lyrisch voor Rode Duivels

26/09
1
'Vincent Kompany huivert: Real Madrid lonkt naar toptalent van Bayern München'

'Vincent Kompany huivert: Real Madrid lonkt naar toptalent van Bayern München'

26/09
1
'Manchester City naar vierde klasse?' Voorzitter reageert

'Manchester City naar vierde klasse?' Voorzitter reageert

26/09
6
Droomdebuut? Zo verliep het eerste optreden van Sébastien Pocognoli bij Schotland

Droomdebuut? Zo verliep het eerste optreden van Sébastien Pocognoli bij Schotland

26/09
🎥 Big Rom in de clinch met Italiaanse doelman: dit is de reden

🎥 Big Rom in de clinch met Italiaanse doelman: dit is de reden

26/09
15
Live. Transfernieuws 26/9: Bayern München mikt hoog en wil shoppen bij Barcelona

Live. Transfernieuws 26/9: Bayern München mikt hoog en wil shoppen bij Barcelona

26/09
1
Ondanks interesse van Lyon en concreet Ajax: de beste 'transfer' van KV Mechelen is ...

Ondanks interesse van Lyon en concreet Ajax: de beste 'transfer' van KV Mechelen is ...

26/09
1
Mika Godts kreeg kristalhelder signaal van de bondscoach: dit zeggen ze zelf

Mika Godts kreeg kristalhelder signaal van de bondscoach: dit zeggen ze zelf

26/09
3
Moet Jérémy Doku vrezen voor zijn plek bij de Rode Duivels? "Hij kan een concurrent worden"

Moet Jérémy Doku vrezen voor zijn plek bij de Rode Duivels? "Hij kan een concurrent worden"

26/09
20
Marc Coucke komt met persoonlijke ontboezeming over Gentse Overpoort De derde helft

Marc Coucke komt met persoonlijke ontboezeming over Gentse Overpoort

26/09
9
Foutje tegen Spanje nu écht vergeten? Dit hebben Lammens én Degryse te vertellen

Foutje tegen Spanje nu écht vergeten? Dit hebben Lammens én Degryse te vertellen

26/09
21

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 2
Servië Servië 1-2 Nederland Nederland
Denemarken Denemarken 2-0 Wales Wales
Noorwegen Noorwegen 20:45 Portugal Portugal
Duitsland Duitsland 20:45 Griekenland Griekenland
Turkije Turkije 28/09 Italië Italië
België België 28/09 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 29/09 Engeland Engeland
Spanje Spanje 29/09 Kroatië Kroatië

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Foutje tegen Spanje nu écht vergeten? Dit hebben Lammens én Degryse te vertellen TIGERMANIA TIGERMANIA over Brecht Dejaegere spaart zijn ploeg niet na bekerblamage met KV Kortrijk Andreas2962 Andreas2962 over Van Bommel met handen in het haar: deze twee Duivels ontbreken tegen Frankrijk Jasperd Jasperd over The Fox ziet speler knallen bij Union na falen bij Anderlecht H.J. H.J. over Grote verrassing! Wat deden onder meer Beerschot, Lierse en Ruud Vormer in de Beker van België? JaKu JaKu over 🎥 Big Rom in de clinch met Italiaanse doelman: dit is de reden Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over De loterij van Antwerp, met zelfs kritische aanvoerder op de bank Goro Goro over Schaerbeek-Evere - K Beerschot VA: 3-5 Jimmmmm Jimmmmm over “Jullie moeten je net zo hard schamen als Rudi Garcia”: klare taal over Rode Duivel Andreas2962 Andreas2962 over Eén Rode Duivel bezorgt Johan Boskamp grote kopzorgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved