Braziliaanse voetballegende klapt uit de biecht: bijna 160 miljoen kwijtgespeeld

Robert Carlos was tijdens zijn loopbaan een van de beste linksachters ter wereld. Hij verdiende veel geld, maar zag bijna zijn hele fortuin in rook opgaan. "Ik heb fouten gemaakt", klinkt het.

Roberto Carlos won het WK met Brazilië en was jarenlang een vaste waarde bij Real Madrid. De Braziliaan verdiende tijdens zijn carrière veel geld, maar daar schiet niet veel meer van over. Tijdens de Portugal Football Summit in Lissabon vertelde de voormalige linksback dat hij naar eigen zeggen 99 procent van zijn voetbalvermogen kwijtgeraakt is.

De Braziliaan geldt als een van de beste linksbacks uit de voetbalgeschiedenis. Hij won onder meer vier keer de Champions League met Real Madrid en kroonde zich met Brazilië tot wereldkampioen in 2002, al had de Seleção het in de achtste finales tegen België bijzonder lastig.

Problemen met makelaars en familie

Volgens Roberto Carlos liggen problemen met voormalige makelaars en familiale kwesties aan de basis van zijn financiële verliezen. "Door problemen met zaakwaarnemers en binnen mijn familie ben ik bijna alles kwijtgeraakt wat ik als voetballer heb opgebouwd", vertelde hij.

De ex-speler van onder meer Real Madrid en Internazionale zei dat hij onverwacht geconfronteerd werd met documenten waarvan hij het bestaan niet kende. Dat moment liet een diepe indruk na op de Braziliaan. "Ik besefte dat ik mijn hele levenswerk was kwijtgeraakt", klonk het.

Geruchten over 160 miljoen euro

Verschillende media schatten dat Roberto Carlos tijdens zijn loopbaan meer dan 160 miljoen euro zou hebben verdiend. De voormalige international bevestigde het bedrag zelf niet, maar gaf wel aan dat hij altijd had nagedacht over zijn leven na het voetbal.





Toch liep het anders dan gepland. Roberto Carlos wil zijn ervaring nu gebruiken als waarschuwing voor jonge voetballers, die vaak al op jonge leeftijd met grote contracten en aanzienlijke inkomsten te maken krijgen.

"Ik heb fouten gemaakt", gaf hij toe. Zijn boodschap aan de nieuwe generatie is duidelijk: laat je goed omringen en bescherm je vermogen, ook wanneer de sportieve successen zich opstapelen.