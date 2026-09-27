Brecht Dejaegere spaart zijn ploeg niet na bekerblamage met KV Kortrijk

KV Kortrijk is verrassend uitgeschakeld in de Croky Cup. Tegen Heist kwam het niet verder dan 2-2, waarna de strafschoppenserie met 5-4 verloren ging. Brecht Dejaegere windt er geen doekjes om.

KV Kortrijk laat uitgelezen kans liggen

De bekeravond in Heist draaide voor KV Kortrijk uit op een enorme teleurstelling. De Kerels hadden zich een vervolg in de Croky Cup kunnen verzekeren, maar slaagden er niet in om het verschil te maken tegen Heist.

Na negentig minuten stond er 2-2 op het scorebord. Ook na de verlengingen bleef die stand overeind, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Daarin trok Heist uiteindelijk aan het langste eind met 5-4.

Voor Brecht Dejaegere was de uitschakeling bijzonder moeilijk te verteren. De ervaren middenvelder maakte de wedstrijd niet volledig vol, maar nam na afloop wel duidelijk verantwoordelijkheid.

"Hier zijn geen excuses voor"

Dejaegere wees vooral op het gebrek aan scherpte en mentaliteit. Een week na de eerste competitiezege van het seizoen was er volgens hem sprake geweest van begrijpelijke euforie, maar die mocht niet doorwegen in een bekerwedstrijd.

"Hier zijn geen excuses voor en dit had nooit mogen gebeuren", vertelde Dejaegere aan Het Belang van Limburg. Volgens de middenvelder had KV Kortrijk professioneler moeten omgaan met de goede resultaten van de voorbije periode.





De ervaren speler zag vooral een gebrek aan de eigenschappen die KV Kortrijk normaal moeten kenmerken. "De identiteit en de grinta ontbraken echter en we maakten het onszelf onnodig moeilijk."

Competitie als enige voordeel? Dejaegere spreekt tegen

Een snel vergeten bekeruitschakeling en meer focus op de competitie? Daar wil Dejaegere niets van weten. Volgens hem is het verdwijnen van een tweede front geen voordeel voor KV Kortrijk.

Integendeel: de West-Vlaamse club beschikt volgens hem over voldoende kwaliteit om beide competities te combineren. "Onze kern is ook groot genoeg om op twee fronten te strijden en dat valt nu helaas weg", klinkt het.

De uitschakeling betekent daardoor volgens Dejaegere vooral een gemiste kans. KV Kortrijk had extra wedstrijden en een mogelijk bekersucces kunnen gebruiken om verder vertrouwen op te bouwen.

Dejaegere vindt dan ook dat de spelersgroep de nederlaag niet zomaar naast zich mag neerleggen. Hij pleit voor een stevige evaluatie tijdens de komende week. "Tegenwoordig moet je voorzichtig zijn hoe en wat je zegt, maar hier moet toch eens een hartig woordje over gepraat worden", besluit Dejaegere.