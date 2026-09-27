De derde helft Ruben Van Gucht haalde al eerder uit naar De Verraders, maar kreeg meteen stevige repliek
Zondagavond krijgen we aflevering vier van het nieuwe seizoen van De Verraders op ons bord. Vorige week was er de aflevering waarin Ruben Van Gucht zijn (langverwachte) diskwalificatie te horen kreeg. En daar waren ook heel wat meningen over te vinden tijdens en na het programma.
Els De Schepper meteen met stevige repliek richting Ruben Van Gucht
Els De Schepper heeft meteen na de berichtgeving van Ruben Van Gucht gesproken over de zaak middels een open brief. Daarin zei ze stellig dat de psychologische begeleiding wél optimaal was en dat ze daar veel heeft aan gehad. Hieronder de volledige open brief, die ook gedeeld werd op Facebook.
Open brief aan Ruben Van Gucht
Geachte heer Van Gucht,
Laat me meteen met de deur in huis vallen - ik heb uw uitspraken gelezen over de productie van De Verraders en over de psycholoog die ter plekke tijdens de opnames ter beschikking is voor alle kandidaten. En ik moet zeggen: ik heb ze twee keer moeten lezen. Niet omdat ze zo diepzinnig waren, maar omdat ik dacht dat ik per ongeluk op een parodie was beland. Helaas. Het was geen satire. Het was Ruben.
U beweert dat de productie hun werk niet doet. Dat de psycholoog zijn geld niet waard is. Dat het hele team eigenlijk maar wat aanmoddert. Wel, Ruben, ik zat in het vorige seizoen. Ik heb het van dichtbij meegemaakt. En ik kan u verzekeren: niets van wat u beweert is waar. Sterker nog: het is een pertinente leugen - iets waar u, toegegeven, een zekere reputatie in heeft opgebouwd.
Het programma De Verraders viel mij zwaar. Heel zwaar. Niet omdat de productie haar werk niet deed, maar omdat het spel - liegen, bedriegen, manipuleren - dingen uit mijn verleden triggerde waarvan ik niet wist dat ze nog zo scherp konden snijden.
Ik dreigde eronderdoor te gaan. En wie stond er klaar? De productie. De psycholoog. Dag en nacht. Met respect, zorg, menselijkheid en professionaliteit.
Dus wanneer u beweert dat zij hun werk niet doen, dan valt u mensen aan die achter de schermen werken, zonder camera, zonder platform, zonder de luxe van een microfoon die altijd op hen gericht staat.
Uw plotse aanval op De Verraders lijkt ook niet zomaar uit de lucht te vallen. U werd uit het programma gezet omdat u de afspraken over afzondering, discretie en spelregels niet respecteerde - dat weet u, dat weet de productie, en dat weet iedereen die erbij was.
Het lijkt er sterk op dat u, zoals een kind dat gestraft werd omdat het de regels niet naleefde, uw publieke platform inzet om mensen ten onrechte neer te halen. Het misbruiken van uw platform, het roepen zonder nuance, het beschuldigen zonder bewijs, het natrappen, het spelen op macht en volume in plaats van op waarheid - Ruben, dat is geen journalistiek. Dat is wrok.
Maar laat ons eerlijk zijn, Ruben: zolang DPG Media en alle andere zenders geld aan u verdienen, zal het hen worst wezen wat u over wie dan ook schrijft. U dient als Clickbait- en dat geeft u -zolang mensen blijven clicken- een macht die u tot nader order gretig gebruikt. Niet omdat u gelijk hebt, maar omdat u opbrengt.
U hebt een merk gecreëerd, het merk Ruben van Gucht . Bij dat merk hoort niet alleen -toegegeven- uw kunde als presentator, maar ook het leven dat u etaleert aan ons, smachtende sensatiezoekers. Daar speelt u graag op in.
U pakt namelijk graag uit met uw privéleven. Mij interesseert dat helemaal niet. Wat u met uw vrouw, uw relaties of uw veroveringen doet: ik heb daar geen oordeel over. Maar wanneer u zelf beslist om dat voortdurend in de openbaarheid te gooien, dan wordt het ook een publiek gesprek.
Toen u dan plots met een lijstje kwam van 69 veroveringen - Ruben, echt waar, 69? Dat is geen lijst, dat is een Excel-bestand. En dan nog met initialen, alsof u vrouwen reduceert tot accessoires die u alfabetisch kan sorteren. En u verkocht het ook nog eens als een vorm van respect. Dat laatste was werkelijk lachwekkend, ware het niet tevens ook zeer triest .
Niet dat ik ook maar enige geloofwaardigheid hechtte aan dat fameuze lijstje… Want even later verschijnt er plots een boek waarin u zichzelf verheerlijkt, en kijk: hetzelfde lijstje staat erin. Promostunt of toeval? Toeval natuurlijk. Net zoals het toeval is dat u altijd opduikt wanneer ik een krant opensla, een tv opzet of gewoon een willekeurige richting uitkijk.
U schrijft dat u uw dochter wil beschermen. Dat siert u, oprecht. Maar dan rijst de vraag: Voor wie gaat u haar later waarschuwen? Voor mannen die liegen, bedriegen, manipuleren, en die bij de minste kritiek op hun ego hun macht misbruiken om mensen ten onrechte aan te vallen?
Het maakt mij allemaal niet uit hoe u leeft, wie u verovert, hoeveel selfies u neemt of hoeveel programma’s u presenteert. Maar wanneer u mensen beschuldigt van zaken die niet waar zijn, wanneer u professionals aanvalt die zich niet kunnen verdedigen, wanneer u integriteit ondermijnt van mensen die hun werk met hart en ziel doen, dan bloedt mijn hart..
Want ik heb gezien hoe ze werken. Ik heb gevoeld hoe ze zorgen. Ik heb ervaren hoe ze beschermen.
Dus laat mij eindigen met wat u blijkbaar bent vergeten:
Chapeau aan de productie van De Verraders. Chapeau aan de psycholoog. Zij waren er dag en nacht voor iedereen. En dat verdient respect - niet uw gratuite aanvallen.
Met vriendelijke groet, Els De Schepper
Ruben Van Gucht kritisch vooraf bij De Verraders
Vanavond een nieuwe aflevering in De Verraders op VTM. Zonder Ruben Van Gucht, die vorige week werd gediskwalificeerd. Daarover is héél wat inkt gevloeid de voorbije weken en de storm is nog niet helemaal gaan liggen.
In een column in NINA had Van Gucht een paar weken geleden al de kat de bel aangebonden: "Als ik programmadirecteur bij VTM was, zou ik de kostenposten en uitgaven van ‘De verraders’ eens heel kritisch tegen het licht houden om zo efficiënt en succesvol mogelijk te zijn."
Probleem met de psycholoog in De Verraders?
"Ik ben geen programmadirecteur, maar een mening heb ik er wel over. Succesvol is het programma zeker, goedkoop is het allesbehalve. Logisch, want er werken veel mensen aan mee gedurende een lange periode: voor, tijdens en lang na de opnames. Alleen al op de set gaat dat over tientallen medewerkers. We spreken dus niet over een bedrag met vijf nullen voor zo’n reeks, doe daar maar wat bij. En als die mensen alles doen wat ze moeten doen, dan is het dat bedrag natuurlijk ook waard."
Onder meer over de psychologische begeleiding had hij echter veel commentaar: "Je kan je afvragen waarom je als deelnemer dan niet-bezoldigde tijd en moeite steekt in die testen als achteraf blijkt dat er toch geen rekening mee gehouden is. Die psycholoog is bovendien aanwezig bij de opnames en doet dat niet uit vrije wil. Daar staat wat tegenover. Maar als vervolgens zijn belangrijkste taak erin bestaat op de deur te komen kloppen om te laten weten dat zijn deur openstaat als je er nood aan zou hebben, terwijl die persoon bij spanningen en moeilijkheden uitblinkt in afwezigheid, dan zou ik me afvragen waarvoor ik betaald heb."
Marc-Marie Huijbrechts komt nog eens terug op Ruben Van Gucht
Marc-Marie Huijbrechts werd als eerste verrader ontmaskerd. Hij had Ruben Van Gucht in vertrouwen genomen over een schild - een kapitale fout zo bleek achteraf. "Ik had hem al eens ontmoet bij 'De tafel' en vond hem toen een aardige jongen. Bovendien voelde ik me als enige Nederlander van het gezelschap in het begin een beetje ontheemd. Vandaar dat ik hem uitkoos om mijn grote geheim te vertellen. Er waren op dat moment ook nog geen verraders aangeduid, dus ik voelde nog geen noodzaak om op m'n hoede te zijn", aldus de Nederlander in Het Laatste Nieuws daarover.
"Rubens manier van spelen en dat constante gediscussieer over de regels: ik vond het best kinderachtig. In de gebruiksaanwijzing van Monopoly staat ook niet dat je je drankje niet over het bord mag gooien. Toch zal elk weldenkend mens zoiets niet doen. Ruben is anders, voor hem moet álles in het reglement."
Zondagavond krijgen we aflevering vier van het nieuwe seizoen van De Verraders op ons bord. Vorige week was er de aflevering waarin Ruben Van Gucht zijn (langverwachte) diskwalificatie te horen kreeg. En daar waren ook heel wat meningen over te vinden tijdens en na het programma.
Ruben Van Gucht maakte er in de eerste aflevering van De Verraders - in tegenstelling tot de uiterst minzame Toby Alderweireld - al meteen een potje van. "Ik ben van nature heel erg competitief", klonk het meteen in een cameragesprek.
"De Verraders is een spel dat gebaseerd is op vertrouwen. Bij de Ronde Tafel waar we de verraders kiezen, is het heel belangrijk dat je niet even piept bijvoorbeeld. Dan is heel het spel om zeep", aldus presentator Staf Coppens eerder al over de diskwalificatie van Ruben Van Gucht. "Als maker en presentator moet je de spelers enorm kunnen vertrouwen."
De redenen waarom Ruben Van Gucht werd uitgesloten uit De Verraders
"Als er dingen gebeuren, bijvoorbeeld door competitiviteit, waardoor je denkt dat het misschien niet meer te vertrouwen is, dan moeten we een keuze maken. En dan kan je niet verder op die manier in het spel, ook al is Ruben Van Gucht een heel goede sportjournalist en een fantastische mens. We vonden het te gevaarlijk voor het programma.
Ook in de tweede aflevering had Van Gucht het namelijk hard gespeeld, door op zichzelf te stemmen en door een opdracht in gevaar te brengen door een halfuur lang te blijven discussiëren over de regels en de hiaten in het reglement.
Ruben Van Gucht sprak met de productie
“Ik ga er vanuit dat iedereen goed geslapen heeft vannacht, want er werd niet gemoord. Helaas blijft er een stoel leeg, want ik heb slecht nieuws. Ruben Van Gucht heeft het spel verlaten. Hij is een gepassioneerde, competitieve speler, maar hij heeft meerdere keren de regels van het kasteel verbroken. En dat kunnen we niet toestaan", aldus Staf Coppens in het programma.
Er was voor de tweede dag na elkaar een gesprek geweest over het correct toepassen van de spelregels. Van Gucht kreeg een ultimatum, maar kon of wou niet beloven dat hij zich aan de spelregels zou houden. Ook de laptops werden toen ontdekt op de kamer van Ruben Van Gucht. En dus moest hij het kasteel verlaten.
Andere deelnemers streng voor Ruben Van Gucht
Diverse andere deelnemers spraken tijdens het programma ook over de zaak. En ze waren allemaal vrij streng voor RVG. Jasmijn Van Hoof: "Ik zou Ruben willen aanspreken op zijn op zichzelf stemmen. Bondgenoten moeten kiezen voor de groep en dat deed hij niet."
Goedele Liekens: "Het gaat niet. Als we allemaal op onszelf zitten te stemmen, omdat we het niet zeker weten, waar zijn we dan bezig? Het is iemand die zich totaal niet aan de regels houdt en dat dan ook nog eens vertelt. Het was voor iedereen duidelijk dat hij zou weggestuurd worden of zelf zou vertrekken. Het geeft een zekere rust wel dat hij moest vertrekken."
Wannes Lacroix: "Ruben is gewoon eigenwijs. Hij zit verweven in zijn eigen spel, die speelt nog eens een spelletje met zichzelf." Margriet Hermans: "Het is een echte advocaat. Hij probeert procedurefouten te vinden en daar zijn we echt niet mee bezig hé. Daarvoor zijn we hier niet." Thomas Smith: "Het is een opluchting. Het was moeilijk te vereenzelvigen met een groepsgevoel."
En RVG zelf? "Ik word uit het spel gezet voor een vermeend overtreden van de huishoudregels, maar ik heb altijd gespeeld volgens de regels die mij zijn opgedragen en als ik de limieten heb opgezocht dan heb ik dat altijd aan mijn medekandidaten gezegd. Hoe kan ik contact zoeken met de buitenwereld? Ik was niet online met de laptops …"
Verwende kleuter?
En ook in De Ronde Tafel achteraf ging het over hem. Marc-Marie Huijbrechts was andermaal streng: "Hij gedroeg zich als een verwende kleuter. Hij wilde heel graag verrader zijn en dat is hij niet geworden en toen werd hij kwaad en zo afgewezen dat hij een vete begon tegen de organisatie. Daar werden we best wel moe van. Hij had er eigenlijk al veel eerder moeten uitgaan. Het was een dolleman een beetje. Als je in het leven staat dat valsspelen mag, dan wordt het gewoon moeilijk."
Toby Alderweireld: "Het meest vervelende was met die proef met de kar. Toen stonden we daar heel erg lang, ook de productie. We hadden zoiets van 'Doe nu gewoon mee met het spel', het werd op een bepaald moment best wel vervelend."
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