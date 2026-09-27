De loterij van Antwerp, met zelfs kritische aanvoerder op de bank

Het minste wat je kan zeggen is dat Royal Antwerp FC nog een beetje een zoekende ploeg is. Elke week opnieuw staan er wel andere spelers tussen de lijnen. Zelfs kapitein Thibo Somers bleek tegen Union SG vlak voor de interlandbreak plots niet meer veilig. Hij had vooraf kritiek geuit en wil snel een duidelijker Antwerp zien.

Thibo Somers had de eerste zes wedstrijden een basisplaats weten te veroveren bij Royal Antwerp FC. Hij miste maar een kwartiertje op speeldag 4 tegen STVV en was op verschillende posities op het veld steevast de kapitein van The Great Old.

Grote verrassing dus dat hij op speeldag 7 plots op de bank zat en daar ook bleef op zitten. Patrick Goots vond achteraf dan ook dat het bij Antwerp als het over de basiself gaat steeds meer op een loterij begint te lijken. De coach is nog steeds zoekende.

Royal Antwerp FC heeft na een 0 op 12 werk aan de winkel

De interlandbreak kan mogelijk helpen en dat zal ook stilaan moeten, want met 7 op 21 en zelfs een 0 op 12 in de laatste vier wedstrijden is stamnummer 1 zeker niet al te denderend aan het kampioenschap begonnen.

De kloof met KAA Gent is zo al twaalf punten en met Charleroi elf punten. Als Antwerp dit jaar een Europese ambitie zou hebben, dan lijkt die ambitie stilaan heel moeilijk te behalen te worden. Somers had voor de match tegen Union SG ook al om duidelijkheid gevraagd.

Thibo Somers toont zich kritisch, maar speelde niet tegen Union SG

Somers was dit seizoen al goed voor twee assists, maar hij mocht dus niet meespelen tegen de Brusselaars. “Natuurlijk had ik meer verwacht van mijn eerste jaar bij Antwerp. Van de ploeg én van mezelf. Veelal gespeeld maar slechts 4 goals en 4 assists op 34 wedstrijden? Mijn cijfers waren minder dan bij Cercle Brugge”, aldus Somers in De Zondag voor de match tegen Union SG.





“Na Union volgt een interlandbreak waarin we twee weken het systeem van de coach kunnen verfijnen. Om daarna een duidelijker Antwerp te zien”, aldus Somers in De Zondag. Hij hoopt snel op duidelijkheid bij Antwerp. Somers voelt zich goed in Antwerpen en wil nog meer een leidersrol gaan opnemen.