Eén Rode Duivel bezorgt Johan Boskamp grote kopzorgen

Ook Johan Boskamp was een aandachtige toeschouwer tijdens het duel van de Rode Duivels in en tegen Italië. De Nederlander is zoals altijd recht voor de raap: deze sterkhouder van de Belgen viel volgens hem niet goed in.

De Rode Duivels kenden al bij al weinig problemen met de flauwe Italianen. Dankzij doelpunten van Mika Godts en invaller Dodi Lukekbakio trokken de Belgen het laken naar zich toe. Romelu Lukaku startte op de bank in Rome, maar mocht in het slot invallen. De wedstrijd was toen al beslist en de Belgen speelden de wedstrijd uit. Weinig dankbare omstandigheden dus.

Lukaku kon Boskamp niet overtuigen

Big Rom kon Johan Boskamp niet overtuigen. "Weer een matige invalbeurt", zegt de voormalige trainer bij Het Belang van Limburg. "Hij kreeg twee ballen en miste twee keer zijn controle." Lukaku beleeft een moeilijke seizoenstart bij Fenerbahçe met weinig speelminuten. Ook voor zijn transfer naar Turkije kwam hij amper in actie. Dat heeft zijn weerslag, ziet Boskamp. "Helemaal onlogisch is dat niet: het is ondertussen meer dan een jaar geleden dat hij nog eens een volledige wedstrijd heeft gespeeld."

Lukaku zit niet goed in zijn vel volgens Boskamp

Lukaku ging na de wedstrijd in de clinch met Gianluigi Donnarumma. Boskamp ziet het als een teken dat de topscorer aller tijden van de Duivels niet goed in zijn vel zit. "Hij is veel te snel op zijn pik getrapt." De oude Lukaku stelde zich daar volgens hem boven.

Boskamp koestert echter de hoop dat we de beste Lukaku nog zullen terugzien. Dan moet onze landgenoot wel dringend aan spelen toekomen bij Fenerbahçe. Big Rom zit voorlopig aan 191 speelminuten dit seizoen, verdeeld over acht wedstrijden. Scoren deed hij nog niet.

Ook als invaller is Lukaku een gevaarlijk wapen

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De laatste goal van Lukaku in clubverband dateert van 28 februari van dit jaar. Hij scoorde toen de late winnende treffer tegen Hellas Verona (1-2). Sindsdien zwijgt het kanon. Tegen Frankrijk zal Lukaku zo goed als zeker opnieuw tevreden moeten zijn met een invalbeurt. Maar ook in die rol kan hij gevaarlijk zijn. Dat bewees hij op het WK met goals tegen Nieuw-Zeeland, Senegal en de Verenigde Staten.