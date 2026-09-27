Grote verrassing! Wat deden onder meer Beerschot, Lierse en Ruud Vormer in de Beker van België?

In de Beker van België stonden dit weekend de 1/32e finales op het programma. En dus was de vraag welke profclubs zich al dan niet zouden laten verschalken tegen een amateurclub. Onder meer Beerschot en Lierse kwamen op zondag in actie en dat leverde toch wel flink wat spektakel op.

Schaerbeek-Evere - Beerschot 3-5

Beerschot wilde uiteraard naar de zestiende finales om te kunnen spelen tegen een team uit de Jupiler Pro League. En dat zou ook gaan lukken, want in Schaarbeek pakten ze uit met een ongeziene spektakelwedstrijd.

Bij de rust was het al 2-4 voor Beerschot. Na de pauze konden beide ploegen nog een doelpuntje meepikken, waardoor de eindstand liefst 3-5 werd.

Union Rochefort - Lierse 3-2

Lierse kon zich geen misstap veroorloven tegen Rochefort en begon via El Touile ook prima aan de wedstrijd. Dwomoh kon er nog voor de pauze zelfs al 0-2 van maken voor Lierke Plezierke, meteen ook de ruststand.

Geen vuiltje aan de lucht dus? Wel, de tweede helft gaf een heel ander beeld. Een kwartier voor affluiten maakte Cornet er met de kop 1-2 van, even later viel de gelijkmaker uit de lucht via Libert en daarna maakte Cornet er zelfs nog 3-2 van. Een ferme blamage voor Lierse, dat slecht aan het seizoen is begonnen.

Knokke - Seraing 2-5

Seraing trok meteen ten strijde in Knokke en dat leverde na acht minuten al een 0-2 voorsprong op. En zo was de wedstrijd veel sneller gespeeld dan velen hadden durven verwachten. Bij de rust was het 0-3 en ook na de pauze gingen ze verder op hun elan.



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Messoussa maakte drie goals, Namri en Lockman zorgden nog voor het uur voor de forfaitcijfers. Mbega kon de eer redden voor het team van Ruud Vormer en ook Colman scoorde nog, maar de Luikse kwalificatie kwam nooit in het gedrang.

Merelbeke - KAS Eupen 0-1

KAS Eupen had het in Oost-Vlaanderen niet onder de markt tegen Merelbeke, een laagvlieger uit de Eerste Nationale van het Vlaamse amateurvoetbal. Bij de rust was het nog 0-0 en pas twintig minuten voor tijd werd de ban gebroken. Logan Delaurier-Chaubet was de matchwinnaar van dienst.

RFC Liège - Wellen 4-1

Club Luik liet zich niet verrassen door Wellen. Kylian Hazard zorgde snel voor de 1-0, via D'Ostillio werd het 2-0 voor de Luikenaars. Ook Bruggeman en N'Salambi deden de netten nog eens trillen na de koffie, waardoor de kwalificatie nooit in het gedrang kwam.

De loting voor de zestiende finales is voorzien voor maandagnamiddag om 16.30 uur. Dan weten ook de teams uit de Jupiler Pro League waar ze zich de komende ronde mogen aan verwachten.