Hoe groot is de crisis bij KV Mechelen? Sportief directeur maakt balans

KV Mechelen beleeft een moeilijke seizoensstart na het succes van vorig jaar. Sportief directeur Tom Caluwé blijft echter achter zijn spelersgroep en de gemaakte keuzes staan. Volgens hem is er vooral behoefte aan tijd, vertrouwen en reactie op het veld.

Succes van vorig seizoen schept andere verwachtingen

KV Mechelen kende vorig seizoen een bijzonder sterk jaar met een plaats in de top zes en deelname aan de Champions’ Play-offs. Die prestatie heeft de verwachtingen rond Malinwa aanzienlijk verhoogd. De tegenvallende start van de nieuwe campagne komt daardoor extra hard aan bij de Mechelse aanhang.

Caluwé begrijpt dat de supporters teleurgesteld reageren, maar wijst erop dat de uitzonderlijke prestaties van vorig seizoen niet zomaar opnieuw konden worden geëist. "Dat is eigen aan voetbal. We staan absoluut niet waar we willen staan en het is logisch dat de verwachtingen hoger liggen als je succes hebt gehad", vertelt de sportief directeur aan Gazet van Antwerpen.

Volgens Caluwé had KV Mechelen momenteel wel hoger moeten staan. Hij mikt op een positie die ongeveer vier plaatsen beter is dan de huidige situatie.

Sportief beleid blijft volgens Caluwé overeind

De tegenvallende resultaten zorgen ook voor een evaluatie van de transferperiode. Toch heeft Caluwé naar eigen zeggen geen fundamentele twijfels over de spelers die deze zomer door Malinwa werden aangetrokken.

Hij verwijst onder meer naar nieuwe krachten zoals Michez, Decherf en Eerdhuijzen. Vooral die laatste maakt volgens hem progressie. "Als ik nu kijk naar welke namen op het bord staan, ben ik tevreden met de scouting", klinkt het.



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De sportief directeur benadrukt dat nieuwe spelers tijd nodig hebben om zich aan te passen. Dat geldt volgens hem zeker voor een ploeg waarin meerdere veranderingen tijdens de mercato moesten worden verwerkt.

Late transfers en Van Brederode

Een belangrijk discussiepunt was de vraag of KV Mechelen te lang heeft gewacht om de selectie compleet te maken. Caluwé geeft toe dat niet alles volgens planning verliep, maar benadrukt dat de club geen onbeperkte financiële mogelijkheden heeft.

"We zijn niet zoals Manchester City, FC Barcelona of Real Madrid, die al hun beste spelers zomaar kunnen houden", legt hij uit. Uitgaande transfers kunnen volgens Caluwé immers een belangrijke invloed hebben op de verdere samenstelling van de kern.

Een voorbeeld daarvan is Myron van Brederode. Er was veel belangstelling voor de aanvaller, maar uiteindelijk bleef hij in Mechelen. Caluwé ziet dat als positief. Van Brederode kwam opnieuw op toerental en heeft al doelpunten laten optekenen.

Leiders moeten nu opstaan

Ook binnen de kleedkamer ziet Caluwé voldoende leiderschap. Mike Eerdhuijzen zou zich op training nadrukkelijk laten gelden, terwijl hij ook spelers als Hammar, Dennis Praet, Van Brederode en Benito Raman noemt. De sportief directeur verwacht dat de leidersrol van verschillende spelers verder zal groeien. "Dat komt wel, hoor", stelt hij alles en iedereen gerust.

Voor de rest van het seizoen blijft de doelstelling duidelijk. KV Mechelen wil volgens Caluwé opnieuw richting de linkerkolom en de grotere clubs het vuur aan de schenen leggen. De clubleiding blijft daarbij vasthouden aan de eigen filosofie en het beschikbare budget.