LIVE - Interlandbreak: Xavi boekt eerste zege met Nederland, Riemer haalt opgelucht adem
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De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Afgelopen weekend stond speeldag 7 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams, al kunnen ze nu even rusten - of zich gaan voorbereiden op het vervolg. Maar ook in de interlandbreak zal er genoeg nieuws voorhanden zijn. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.
LIVE - Interlandbreak: Xavi boekt eerste zege met Nederland, Riemer haalt opgelucht adem
Ook Denemarken kwam zondag opnieuw in actie in de Nations League. Het team van ex-Anderlechtcoach Brian Riemer wilde reageren na de nederlaag tegen Noorwegen (3-2). De tegenstander was Wales.
Riemer en co deden wat ze moesten doen voor eigen volk. Het werd 2-0 in hoofdstad Kopenhagen na doelpunten van Ben Davies (owngoal) en Gustav Isaksen. Denemarken komt door de zege op gelijke hoogte van Noorwegen en Portugal. Die twee landen spelen zondagavond tegen elkaar.
Voor Riemer gaat de druk mogelijk wat liggen. Na de nederlaag tegen Noorwegen had kapitein Pierre-Emile Højbjerg kritiek geuit.
LIVE - Interlandbreak: Xavi boekt eerste zege met Nederland
De kop is eraf voor Xavi Hernández als bondscoach van Nederland. Na het gelijkspel tegen Duitsland (1-1) heeft de Spanjaard zijn eerste zege beet met Oranje.
Nederland haalde het op speeldag 2 met 1-2 van Servië. Mexx Meerdink (AZ) scoorde beide treffers. De spits was tegen Duitsland nog goed ingevallen voor de geblesseerde Bryan Brobbey, maar trof toen niet raak. Dat lukte in Belgrado wel.
Na een vier op zes gaat Nederland op kop in Groep 2. Duitsland speelt later vanavond nog thuis tegen Griekenland, dat op 1 oktober de volgende tegenstander wordt van Xavi en co.
Important points on the road! ✅#NothingLikeOranje #NationsLeague pic.twitter.com/N77uu7xV7S— OnsOranje (@OnsOranje) September 27, 2026
Mancini grijpt stevig in bij Italië na nederlaag tegen Rode Duivels
De Rode Duivels hebben tijdens de openingsspeeldag van de Nations League geen groot Italië tegenover zich gekregen, al kwam de Squadra Azzurra na de rust wel een pak beter voor de dag. Senne Lammens moest meermaals tussenbeide komen om zijn doel schoon te houden.
België hield stand en trok aan het langste eind, maar in Italië blijft vooral de zwakke eerste helft nazinderen. De Rode Duivels hadden toen zelfs nog verder kunnen uitlopen. Ook bondscoach Roberto Mancini trekt na de nederlaag tegen België zijn conclusies.
Mancini grijpt in na nederlaag tegen België
De 61-jarige Mancini keerde terug om het Italiaanse nationale elftal nieuw leven in te blazen, nadat hij in 2021 al het EK won met Italië. Voor deze eerste interlandperiode van het seizoen riep hij een ruime selectie van 34 spelers op. Zo wilde hij nieuwe opties bekijken en op zoek gaan naar de juiste balans in zijn groep.
Voor de tweede Nations League-wedstrijd, op verplaatsing tegen Turkije, heeft de Italiaanse bondscoach zijn selectie nu opgesplitst. De Italiaanse voetbalbond bevestigde zondag in een officieel communiqué dat tien spelers niet afreizen naar Bursa.
Tien Italianen blijven achter in Coverciano
Volgens de FIGC wil de technische staf de voorbereiding op de komende Nations League-duels tegen Frankrijk in Parijs en Turkije in Bologna optimaal beheren. Tegelijk wil Mancini vermijden dat zijn volledige kern een vermoeiende verplaatsing naar Turkije moet maken.
Honest Ahanor, Nicolò Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci en Mohamed Alì Zoma blijven daarom in Coverciano. Zij werken daar verder met een deel van de technische staf, terwijl de overige geselecteerden naar Turkije vertrekken.
Il Ct Roberto Mancini divide il gruppo: 23 giocatori partiranno per Bursa, mentre 10 resteranno ad allenarsi a Coverciano in vista dei prossimi impegni di Nations League.— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) September 27, 2026
👉 Tutti i dettagli: https://t.co/UesxG9jwnm#Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/YxhUQbmwop
Mandela Keita ziet zijn coach ontslagen worden
De eerste interlandbreak van het seizoen is vaak een moment waarop clubs de balans opmaken. Soms blijft het bij kleine bijsturingen, maar bij Parma heeft de evaluatie meteen grote gevolgen gehad: de Italiaanse club neemt afscheid van hoofdcoach Carlos Cuesta.
Parma, de werkgever van Rode Duivel Mandela Keita, staat momenteel vijftiende in de Serie A. De club maakte zondag via een officieel communiqué bekend dat Cuesta en de clubleiding in onderling overleg uit elkaar gaan.
Parma beëindigt samenwerking met Carlos Cuesta
Volgens Parma waren de voorwaarden niet langer aanwezig om samen verder te bouwen aan het sportieve project. "Na intern overleg tussen de club en de trainer werd vastgesteld dat beide partijen niet langer de noodzakelijke voorwaarden vervulden om hun samenwerking voort te zetten, vooral wat de ontwikkeling van het sportieve project betreft", klinkt het in de mededeling.
De beslissing werd dus met wederzijds akkoord genomen. De training van maandag 28 september wordt voorlopig geleid door de technische staf van de club, in afwachting van duidelijkheid over de nieuwe technische leiding.
Voor Mandela Keita betekent het ontslag dat hij binnenkort met een nieuwe trainer zal moeten samenwerken. De Belgische middenvelder hoopt met Parma weg te raken uit de onderste regionen van het klassement.
Alberto Gilardino genoemd als mogelijke opvolger
Parma bedankte Cuesta en zijn staf uitvoerig voor hun inzet tijdens de voorbije maanden. Voorzitter Kyle J. Krause, CEO Federico Cherubini en de volledige sportieve leiding wensten de vertrokken coach ook succes toe in zijn verdere carrière.
Intussen circuleren al de eerste namen voor de opvolging. Volgens de Italiaanse journalist Alfredo Pedullà is Alberto Gilardino een belangrijke kandidaat. De voormalige spits van onder meer AC Milan, Fiorentina en de Italiaanse nationale ploeg zit sinds februari zonder club.
Gilardino deed eerder ervaring op als trainer bij Genoa en Pisa. Hij zou dus een profiel met kennis van de Serie A en het Italiaanse voetbal kunnen aanbieden aan Parma.
Nota del Club | Carlos Cuesta— 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟏𝟑 (@1913parmacalcio) September 27, 2026
🗒➡️ https://t.co/DMgWNjQbbD pic.twitter.com/sHUOWt9YPC
Castagne wil graag eens winnen tegen Frankrijk
Timothy Castagne verscheen samen met bondscoach Mark van Bommel op de persconferentie in aanloop naar de Nations League-clash met Frankrijk. De rechtsback van Fulham is momenteel de vaste nummer één op zijn positie bij de Rode Duivels. Thomas Meunier, zijn voornaamste concurrent, werd niet opgenomen in de selectie.
Van Bommel lichtte die keuze persoonlijk toe aan Meunier. De ervaren flankverdediger legde zich neer bij de beslissing, al was zijn teleurstelling begrijpelijk. Voor Castagne betekent het dat hij zich mag opmaken voor een zware avond tegen de Franse offensieve weelde.
Frankrijk zonder Mbappé, maar met veel alternatieven
Waar Italië minder opties lijkt te hebben in de breedte, kan Frankrijk blijven putten uit een bijzonder ruime kern. Les Bleus zijn de voorbije jaren steevast een ploeg die tot diep in grote toernooien raakt, van het EK en WK tot de Nations League.
Toch ontbreekt er woensdag een grote naam: Kylian Mbappé. De aanvaller van Real Madrid kampt met een hyperextensie aan het gewrichtskapsel achteraan zijn linkerknie en mist de volledige interlandperiode.
Normaal gezien had Castagne wellicht rechtstreeks tegenover Mbappé gestaan. De afwezigheid van de Franse ster maakt volgens de Belg wel een verschil, zonder dat de opdracht plots eenvoudig wordt.
"Natuurlijk verandert dat een beetje, maar de spelers die erachter zitten, zoals Barcola en Doué, zijn ook serieus. Zij hebben zoveel kwaliteiten", vertelde Castagne.
Rode Duivels willen negatieve reeks tegen Frankrijk stoppen
België wacht al sinds 2015 op een overwinning tegen Frankrijk. Die laatste zege kwam er in een oefenwedstrijd, waarna de Rode Duivels enkel nederlagen opliepen tegen de Fransen. Castagne wil het duel echter niet voorstellen als een revanchewedstrijd.
"We willen deze keer gewoon graag winnen. De vorige keer, in de Nations League, hadden we het beter moeten doen. Nu zijn we goed begonnen met het nieuwe systeem en de nieuwe coach", aldus de rechtsback van Fulham.
Castagne ziet bevestiging bij Godts en Ngoy
In de wedstrijd tegen Italië trok vooral Mika Godts de aandacht. De flankaanvaller liet zich zien en bevestigde volgens Castagne wat hij al langer toont in de Eredivisie.
"Mika heeft kwaliteit en hij heeft mooie dingen laten zien in de Eredivisie. Het moet een teleurstelling voor hem zijn geweest dat hij niet mee kon naar het WK."
Ook Nathan Ngoy kreeg tegen Italië een basisplaats. Hij kreeg daarbij de voorkeur op Arthur Theate en Zeno Debast. Castagne is duidelijk gecharmeerd door het profiel van de centrale verdediger.
"Nathan is een topspeler. Hij is fysiek sterk en snel."
Andere aanpak zonder de Franse vedette
Castagne gaf tot slot toe dat zijn verdedigende opdracht anders zou zijn geweest met Mbappé op het veld. De snelheid en diepgang van de Real Madrid-aanvaller vragen nu eenmaal een specifieke aanpak.
"Het is waar dat hij niet hetzelfde type speler is als de anderen, zoals Barcola, Doué en Cherki. Maar het werk als ploeg blijft hetzelfde."
"Ik vind het jammer dat Mbappé er niet bij is, want je hebt graag altijd de beste voetballers tegen je. Ik weet niet precies welke blessure hij heeft, maar ik had hem er graag bij gehad", aldus Mark van Bommel op zijn persconferentie op zondagnamiddag in Tubeke.
Timothy Castagne pikte meteen in volgens Het Laatste Nieuws: "Dat verandert natuurlijk wel iets, zonder Mbappé. Maar ze blijven veel kwaliteiten hebben. Doué, Barcola, Dembélé. Qua manier van spelen zal het weinig veranderen voor Frankrijk." Maandagavond zullen we weten hoe groot het verschil is zonder of met Mbappé voor de Fransen. Wij volgende match uiteraard live vanuit het stadion.
Lukebakio legt het uit
Mark van Bommel pakte in zijn eerste wedstrijd als bondscoach meteen uit met opvallende keuzes. Mika Godts én Diego Moreira kregen een basisplaats, waarbij de Luikenaar op de rechterflank werd uitgespeeld. Een positie die hij minder goed kent en waar hij ook moeilijk zijn stempel kon drukken.
Moreira maakte minder indruk dan tijdens zijn sterke invalbeurt in de zestiende finales tegen Senegal. Dodi Lukebakio bleef daardoor opnieuw op de bank en moest het stellen met een rol als invaller bij de Rode Duivels.
Lukebakio aanvaardt keuze van Van Bommel
Voor Lukebakio is het geen onbekend scenario. Ook onder Rudi Garcia werd hij geregeld ingezet als luxe-invaller, een rol die hem al vergelijkingen opleverde met Dries Mertens. De flankaanvaller van Benfica begrijpt evenwel dat de nieuwe bondscoach zijn eigen accenten wil leggen.
"Het is toch wat anders, omdat dit de eerste wedstrijd van Mark van Bommel was. Iedereen geeft alles op training om hem te overtuigen en elke speler wil uiteraard starten", vertelde Lukebakio na afloop. De 28-jarige Belg wil zich niet vastbijten in zijn reserverol. "De coach maakt zijn keuzes en daarna moet je tonen dat je de ploeg kunt helpen. Dat heb ik geprobeerd te doen. Ik ben tevreden."
Veel talent op de Belgische flanken
De concurrentie voorin bij de Rode Duivels is stevig, met onder meer Godts, Moreira en Lukebakio die allemaal aanspraak maken op speelminuten. Lukebakio ziet dat vooral als een voordeel voor de nationale ploeg. "Iedereen weet dat we talent hebben en dat we voorin geen probleem hebben", glimlachte hij. "Daarbij komt dat dit een bijzondere, lange interlandperiode is. Iedereen moet klaar zijn."
Ierland hakt de knoop door
Ierland heeft de knoop doorgehakt over de wedstrijd tegen Israël in Debrecen. Ze zullen wel degelijk aantreden in Hongarije, nadat daar de voorbije dagen toch wel wat onduidelijkheid was over gaan ontstaan. Diverse spelers wilden de wedstrijd zelfs boycotten.
En ook van bovenaf kwam er druk. Ierland deed afgelopen voorjaar ook al niet mee aan het Eurovisiesongfestival bijvoorbeeld, de nationale zender RTE zal nu ook geen omkadering of reclame aanbieden rondom de wedstrijd van de Ieren tegen Israël. Maar er zal dus wel gespeeld worden. David Courell, de CEO van de Ierse voetbalbond, heeft dat bevestigd.
Wat gaat Zidane doen tegen Rode Duivels?
De Franse coach Zinedine Zidane wil aanvallend voetbal zien, maar verwacht tegelijk discipline en intensiteit wanneer zijn ploeg balverlies lijdt. "De boodschap was om plezier te maken, samen te spelen en als ploeg de nodige inspanningen te leveren. Dat hebben we gedaan. Als er één element uitspringt, dan is het de balans die we bij elk balverlies hadden. Dat betekent veel voor ons", legde hij uit.
Daarin kan Manu Koné maandag ook tegen de Rode Duivels een prominente rol krijgen. De middenvelder van AS Roma speelde als verdedigende middenvelder vlak voor de Franse defensie, hoewel dat niet zijn meest vertrouwde positie is. "Hij is het niet gewoon om daar te spelen. Ik wilde net die kant van hem zien en hij was heel sterk in het bewaren van het evenwicht", besloot Zidane.
Dit zegt de Schotse pers over Pocognoli
Sébastien Pocognoli heeft zijn eerste zege als bondscoach van Schotland nog niet beet. De Belgische coach debuteerde officieel met een 0-0-gelijkspel in Slovenië, maar de reactie in de Schotse media blijft opvallend positief.
Hoewel Schotland voor rust weinig overtuigde, zag de pers na de pauze duidelijke signalen van verandering. De voormalige trainer van Union SG en AS Monaco drukte volgens verschillende Britse media al snel zijn stempel op de ploeg.
Schotse pers ziet aanvallender Schotland onder Pocognoli
Sky Sports legde de nadruk niet zozeer op het scoreloze resultaat, maar wel op de eerste tactische accenten van Pocognoli. Schotland trad aan met een defensie van drie, een systeem dat de nationale ploeg ook eerder gebruikte, al waren de intenties volgens het medium duidelijk offensiever.
Vooral de pressing en de samenwerking tussen de twee spitsen vielen op. Die aanvallers kwamen weliswaar niet tot scoren, maar Schotland probeerde de Sloveense defensie veel hoger op het veld vast te zetten. Sky Sports ziet dan ook voldoende aanknopingspunten na de eerste wedstrijd onder de Belgische bondscoach.
Veertien doelpogingen na rust
The Scotsman was kritischer voor de eerste helft. Schotland had toen wel balbezit, maar creëerde amper gevaar tegen Slovenië. Na de rust veranderde het wedstrijdbeeld volledig.
De ploeg van Pocognoli speelde met meer lef, zocht sneller de diepte en ondernam in de tweede helft veertien doelpogingen. Een doelpunt bleef uit, maar de reactie van de Schotten overtuigde de krant. Het gelijkspel leverde geen drie punten op, maar wel het gevoel dat Pocognoli tijdens de rust de juiste ingrepen deed.
Jan Oblak houdt Schotland van openingszege
The Scottish Sun richtte zich vooral op het gebrek aan efficiëntie voor doel. De Schotse aanvallers kregen meerdere kansen om de wedstrijd open te breken, maar stuitten telkens op Jan Oblak.
De Sloveense doelman pakte uit met vijf reddingen en hield zijn ploeg zo overeind. De afwerking wordt meteen een duidelijk werkpunt voor Pocognoli: zijn elftal kwam na rust tot kansen, maar kon die overwicht niet vertalen in een overwinning.
LIVE - Interlandbreak: Real Madrid geeft update over Mbappé, dit wordt de ref voor clash met Frankrijk
Kylian Mbappé zal de wedstrijd tegen de Belgen noodgedwongen moeten missen. Daar informeerden we u al eerder over. De Fransman blesseerde zich bij het scoren van het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Turkije (0-1). Hij moest vervangen worden en reisde meteen terug naar Real Madrid, zijn werkgever.
De Koninklijke heeft zijn ster onderzocht en geeft een medische update. Bij de steraanvaller werd een "overstrekking van de linkerknie" vastgesteld. Real wacht af hoe de blessure van Mbappé evolueert. Een langere afwezigheid zou een fikse domper zijn voor Los Merengues.
Parte médico de Mbappé.https://t.co/BtT49vEgsp— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 26, 2026
LIVE - Interlandbreak: dit wordt de scheidsrechter voor de clash met Frankrijk
Na de 0-2-overwinning tegen Italië willen de Rode Duivels maandag bevestigen. De tegenstander in het Koning Boudewijnstadion wordt dan Frankrijk. Andere koek, zoals we zeggen.
Ondertussen weten de Belgen wie de scheidsrechter wordt in dat duel. De UEFA heeft gekozen voor de Sloveen Rade Obrenovic. Die leidde voor het WK ook het oefenduel tegen Kroatië. De Belgen wonnen die wedstrijd met 0-2, dus laat het een voorteken zijn.
Obrenovic wordt bijgestaan door landgenoten Jure Praprotnik en Matej Zunic. Ook de vierde man, Martin Matosa, is een Sloveen, net als de Video Assistant Referee en zijn assistent.
Riemer in het oog van de storm
"Het probleem is dat we twee spelers met hetzelfde profiel op het middenveld hebben. Misschien moet de trainer er één kiezen en de ander op de bank laten zitten, om zo het team voorrang te geven boven onze individuele prestaties."
Dat zijn volgens Het Nieuwsblad alvast de woorden van kapitein Pierre-Emile Højbjerg in de mixed zone na de wedstrijd van Denemarken tegen Noorwegen. Voor het eerst in 28 jaar verloren de Denen van de Noren in een wedstrijd (met inzet), en dat na het WK 2026 dat ook al werd gemist. Coach Riemer komt dus steeds meer onder druk te staan.
Ex-speler Standard gaat wedstrijd boycotten
Ierland speelt zondag in Hongarije tegen Israël, maar Bazunu (ex-Standard) zou niet willen aantreden. De doelman reisde wel mee met de selectie, alleen zou een wedstrijd tegen Israël volgens hem indruisen tegen zijn persoonlijke waarden. The Irish Times meldt dat Bazunu zijn ploegmaats heeft laten weten dat hij zich niet beschikbaar wil stellen voor die wedstrijd.
Onzekerheid binnen de Ierse selectie
Een collectieve boycot leek aanvankelijk niet aan de orde, maar de beslissing van Bazunu heeft de discussie binnen de Ierse groep aangewakkerd. Volgens de berichtgeving zouden meerdere spelers overwegen hetzelfde standpunt in te nemen.
De situatie zou bijzonder onduidelijk zijn. Uitgebreide gesprekken binnen de selectie zorgden voor vertraging bij zowel de training als de persconferentie, tot ongenoegen van de UEFA-afgevaardigde. Met nog iets meer dan 24 uur te gaan voor de aftrap is er volgens de Ierse media nog geen gezamenlijke beslissing genomen.
Werk voor de boeg voor Roberto Mancini
Roberto Mancini heeft nog heel wat werk voor de boeg. De bondscoach leidde Italië eerder naar de Europese titel, met een selectie die aan het einde van een cyclus zat maar nog altijd enkele uitzonderlijke spelers telde.
In de huidige kern lijkt Gianluigi Donnarumma de enige speler met dat absolute topniveau. De doelman was er ook al bij tijdens het EK-succes. Riccardo Calafiori, Nicolo Barella, Moise Kean en Cambiaghi beschikken zonder twijfel over kwaliteiten, maar voorlopig missen ze de uitstraling en regelmaat van spelers die een ploeg naar een grote prijs kunnen trekken.
Italië dreigt af te zakken naar Nations League B
De Nations League biedt Mancini wel een interessant decor om te experimenteren en een nieuwe ploeg te kneden. Italië mag de competitie alleen niet behandelen als een vrijblijvend oefenterrein. De uitgangspositie is nu al lastig.
Maandag wacht een verplaatsing naar Turkije, in Bursa. Bij een nederlaag kan Italië onderaan in de groep belanden. Dan komt degradatie naar de Nations League B plots heel dichtbij. Voor een voetbalnatie die ooit het referentiepunt in Europa was, zou dat een nieuwe zware klap betekenen.
Dit heeft bondscoach Mancini te zeggen na wedstrijd van Italië tegen Rode Duivels
Florent Malice vanuit Rome
Roberto Mancini was na de 0-2-nederlaag van Italië tegen België bijzonder scherp voor zijn ploeg. De Italiaanse bondscoach vond dat zijn spelers voor de rust te veel ruimte weggaven aan de Rode Duivels en te weinig weerwerk boden in de duels.
Mancini mist agressiviteit bij Italië tegen België
België nam in de eerste helft duidelijk het initiatief en kwam na twintig minuten verdiend op voorsprong. Mika Godts werkte een fraaie assist van Kevin De Bruyne af en zette de Rode Duivels op weg naar een sterke prestatie.
Volgens Mancini had Italië het vooral defensief laten afweten. "We speelden tegen een heel goede ploeg. We hebben te veel ruimte weggegeven, zeker in de eerste helft. Dat was niet voldoende. We hadden agressiever moeten zijn en België veel meer onder druk moeten zetten."
Sterke prestatie van een sterk team: België maakt indruk
Na de pauze kwam Italië beter voor de dag. De ploeg van Mancini drong aan en dwong doelman Senne Lammens tot enkele knappe reddingen. Toch zag de bondscoach ook in die betere tweede helft nog te veel tekortkomingen.
"Ik heb na de rust verbetering gezien. We hebben minder kansen weggegeven. Niet alles was slecht, en dat moeten we meenemen. België won wel nog steeds de meeste tweede ballen. Aan de bal waren we te gehaast."
Charles De Ketelaere spreekt over zege Rode Duivels
Florent Malice vanuit Rome
Charles De Ketelaere kreeg vrijdagavond tegen Italië een opvallende rol toebedeeld. Bondscoach Mark van Bommel posteerde de Atalanta-speler als valse spits, een keuze die duidelijk rendeerde. De Rode Duivels wonnen in Rome met 0-2 dankzij doelpunten van Mika Godts en Dodi Lukebakio. Na afloop blikte De Ketelaere tevreden terug op de sterke eerste helft van België, waarin Italië amper onder het hoge drukzetten uitkwam.
De Ketelaere zag Rode Duivels Italië verstikken
België nam van bij de aftrap het initiatief in handen. De ploeg van Van Bommel zette hoog druk, bewoog veel zonder bal en veroverde geregeld de bal op de helft van de Italianen. De Ketelaere genoot zichtbaar van die aanpak. "We hebben een sterke wedstrijd gespeeld, zeker in de eerste helft, op alle vlakken", vertelde hij. "We liepen met een hoge intensiteit zonder bal en zetten hoog druk. Italië had het daar moeilijk mee."
Ook aan de bal zag De Ketelaere veel kwaliteit bij de Rode Duivels. Vooral de snelheid van Mika Godts op de linkerflank bezorgde de Italiaanse defensie problemen. België vond ruimte in de omschakeling, maar kon ook van achteruit verzorgd opbouwen. "Met de bal hadden we veel kwaliteit, zowel in de transities als in onze opbouw van achteruit", aldus De Ketelaere, die als valse negen zelf bij meerdere gevaarlijke aanvallen betrokken was.
Wat gebeurde er allemaal op vrijdagavond in Nations League?
Wat gebeurde er allemaal op vrijdagavond in Nations League? Dat is de vraag die we stelden en waarop we u een antwoord willen geven. Frankrijk won zoals eerder al gezegd met 0-1 op bezoek bij Turkije. Kylian Mbappé viel tijdens die wedstrijd wel uit en zal zo de matchen tegen de Belgen missen.
De Rode Duivels staan op kop in de groep na een knappe zege in Italië en mogen zo dromen van de kwartfinales. Maar er waren nog veel meer wedstrijden. In de Nations League B won Noord-Ierland met een laat doelpunt van Georgië, dat eerder een elfmeter miste. Ook Oekraïne en Zweden wonnen, terwijl Polen en Bosnië en Herzegovina tegen elkaar 0-0 gelijk speelden.
Ierland wil liever niet dat match tegen Israël plaats zou vinden
“Ik denk niet dat deze wedstrijd door moet gaan.” Het zijn woorden van Jason Knight. De 25-jarige Ierse middenvelder zorgt zo voor een extra beetje controverse als het gaat over de wedstrijd van de Ieren tegen Israël. Ook de Ierse nationale staatszender is niet blij.
De RTE is contractueel verplicht om de wedstrijd uit te zenden. Meer dan dat gaan ze echter niet doen. Geen reclame, geen omkaderingsprogramma en geen commentator die meegaat naar Hongarije, waar de wedstrijd tegen Israël zal gespeeld worden. Het laatste woord lijkt zo nog niet gezegd over de zaak.
Rode Duivels moeten Mbappé niet vrezen
Kylian Mbappé speelde een goede wedstrijd voor Frankrijk in Turkije. Hij scoorde er ook het enige doelpunt. Even later moest hij echter met een blessure het veld verlaten en het ziet er nu naar uit dat het einde verhaal is voor hem deze interlandbreak.
Zinedine Zidane zou op een persconferentie hebben aangegeven dat ze hem terug naar Real Madrid gaan sturen. De Fransman krijgt rust, omdat ze in deze Nations League geen risico's willen nemen. "Het ging niet goed met hem", aldus Zidane over een probleem met de knie van Mbappé. En dus zal hij er ook tegen België twee keer niet bij zijn.
Hommeles met vaccinatiebewijzen in Zwitserland
Aanvaller Breel Embolo is uit de Zwitserse nationale ploeg gelaten voor de komende Nation League-matchen, omdat hij tijdens de coronapandemie valse testcertificaten had voorgelegd. Eerder deze week werd kapitein Granit Xhaka, al geschorst vanwege het gebruik van valse vaccinatiebewijzen.
De Zwitsers spelen in deze campagne tegen Noord-Macedonië, Schotland en Slovenië. Het is dus van moeten voor de Zwitsers, die het dus gaan moeten zien te rooien zonder een paar sterkhouders. Ze komen volgende week dus ook Pocognoli tegen, de nieuwe bondscoach van Schotland. Ook voor hem is het misschien wel handig meegenomen dat Embolo en Xhaka ontbreken.
Maamar viert grote debuut
De kwalificaties voor de Afrika Cup 2027 zijn begonnen. Marokko, met de Brusselaar Mohamed Ouahbi als bondscoach, opende zijn campagne in Rabat tegen Gabon en zette meteen een overtuigend resultaat neer.
Ali Maamar krijgt zijn kans bij Marokko
Achraf Hakimi ontbrak wegens een schorsing, waardoor Mohamed Ouahbi voor een opvallende oplossing koos op de rechtsachter. Anderlecht-verdediger Ali Maamar verscheen aan de aftrap en maakte de volledige wedstrijd vol.
Marokko haalde het uiteindelijk met 2-0. Noussair Mazraoui brak de partij open in de 36e minuut, waarna Soufiane Rahimi in de slotfase de eindstand vastlegde. De thuisploeg liet zelf nog enkele mogelijkheden liggen, terwijl doelman Yassine Bounou ook meermaals moest tussenkomen tegen de gevaarlijke Panters uit Gabon.
Zorgane wint met Algerije, Sambu pakt punt in Caïro
Ook in de andere kwalificatiewedstrijden waren er heel wat spelers met een link naar het Belgische voetbal actief. Union-middenvelder Adem Zorgane startte bij Algerije, samen met ex-Union-spits Mohamed Amoura, in het duel met Zambia. De Fennecs wonnen voor eigen publiek met 3-1.
In Caïro zorgde Angola dan weer voor een knappe prestatie tegen Egypte. Marsoni Sambu, bekend van zijn passages bij RWDM en Seraing en vandaag actief in de Challenger Pro League, stond in de basis tegen de ploeg van Mohamed Salah. Angola hield stand en keert met een verdienstelijk 0-0-gelijkspel terug uit Egypte.
🚨 Noussair Mazraoui scores from outside. 🇲🇦 Morocco 1-0 Gabon 🇬🇦 https://t.co/qUxRVUmh7w— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 25, 2026
https://t.co/TiCbIdotk6— TGZ0042 (@TGZ0042) September 25, 2026
La Louvière haalt slag thuis voor match tegen Club Brugge
Nadat hij op overdreven agressieve wijze in contact was gekomen met een aanvaller van Leuven die op het punt stond een tegenaanval op te zetten, moest Marcos Peano zijn ploegmaats in de slotminuten van de wedstrijd in Den Dreef met een man minder achterlaten. La Louvière incasseerde uiteindelijk nog een tweede tegendoelpunt en leed zo een kostbare nederlaag in de strijd om het behoud.
Naast het numerieke nadeel in de slotfase had de rode kaart van Peano echter ook tot een schorsing kunnen leiden. Dat zal niet gebeuren: voor de tweede rode kaart uit zijn carrière kreeg de Argentijnse doelman slechts een voorwaardelijke schorsing van één wedstrijd opgelegd. Hij is daardoor inzetbaar tegen Club Brugge wanneer de competitie wordt hervat.
Mancini had ook zomaar bij Rode Duivels kunnen zitten, of niet?
Voor Mark van Bommel krijgt de affiche tegen Italië een extra laag. De Nederlander kent het Italiaanse voetbal uit zijn spelerscarrière en start nu als bondscoach van België tegen een land waar hij zelf jarenlang actief was.
Aan de overzijde staat Roberto Mancini, die deze zomer nochtans even in beeld was bij de Belgische voetbalbond. De Italiaanse zestiger stond open voor gesprekken met technisch directeur Vincent Mannaert over de opvolging van Garcia.
België koos al vroeg voor Van Bommel
Tot concrete onderhandelingen met Mancini kwam het uiteindelijk niet. Mannaert zette in op Van Bommel, een piste die al veel eerder was geopend. De eerste contacten dateren zelfs van vóór het vertrek van Rudi Garcia en vóór het einde van het WK.
Mancini moest dus elders aan de slag en belandde uiteindelijk bij de Italiaanse nationale ploeg. Ook daar verliep de zoektocht naar een nieuwe bondscoach niet bepaald volgens het oorspronkelijke draaiboek.
Speler Israël uitgesloten na vreemd gebaar tijdens doelpuntenviering
De controverse rond de de Israëlische nationale ploeg krijgt een nieuw hoofdstuk. Tijdens de wedstrijd tegen Oostenrijk kwam Sayeb Abu Farchi donderdagavond nadrukkelijk in beeld, niet alleen door zijn doelpunt maar vooral door de manier waarop hij dat vierde.
De twintigjarige aanvaller van Maccabi Tel Aviv zorgde na rust voor de gelijkmaker, maar moest enkele minuten later al opnieuw naar de kleedkamer. Israël verloor uiteindelijk met 3-1 in Oostenrijk.
Doelpunt gevolgd door omstreden gebaar
Israël keek tegen een achterstand aan toen Abu Farchi in de 55e minuut raak kopte. Na zijn gelijkmaker liep de aanvaller naar de cornervlag. Hij nam die vast en beeldde vervolgens een schietpartij uit - zelf gaf hij achteraf aan dat het over een biljartstoot gaat en dat hij die viering nog vaker doet.
Het gebaar ligt bijzonder gevoelig, zeker gezien de aanhoudende discussies over Israël en de gebeurtenissen in Palestina. Eerder had ook de Ierse voetbalbond, met bondscoach Heimir Hallgrímsson op kop, zich scherp uitgesproken over de Israëlische acties in Palestina. Hallgrímsson stelde daarbij dat zijn ploeg “tegen een genocide” speelde.
Tweede geel voor Abu Farchi
De Bulgaarse scheidsrechter Georgi Kabakov greep meteen in en trok een gele kaart voor Abu Farchi wegens zijn viering. Dat bleek meteen ook zijn tweede waarschuwing van de avond: de Israëlische spits had in de 51e minuut al geel gekregen.
Israël moest daardoor nog ongeveer veertig minuten met tien man verder. De beslissing zorgde zichtbaar voor verbazing bij de Israëlische spelers en staf, maar een scheidsrechter kan een speler wel degelijk bestraffen wanneer hij een viering ongepast of provocerend acht.
Red card attacker Sayed Abu Farkhi saw red for this celebration against Austria. pic.twitter.com/ZZlVR7hANB— Ole Teya (@TeyaKevin) September 25, 2026
Noorwegen klopt Denemarken voor eerst in 28 jaar
In de Nations League A stonden op donderdagavond al vier wedstrijden op het programma. Noorwegen schreef daarin geschiedenis, want het won voor het eerst in 28 jaar nog eens van grote rivaal uit Scandinavië Denemarken. Erling Haaland scoorde onder meer twee keer in een wedstrijd die op 3-2 eindigde.
In dezelfde groep won Portugal in eigen huis van Wales met het kleinste verschil. In de andere groep van de avond won Griekenland enigszins verrassend met 1-2 bij Servië. Nederland en Duitsland hielden elkaar op een 1-1 gelijkspel, waarbij er ook wel wat te doen was over het eerste doelpunt.
Nations League B: Kosovo verrast Ierland
In de Nations League B won Kosovo vrij verrassend in eigen huis tegen Ierland. De Ieren hadden zich er meer van voorgesteld vermoeden we, maar er werd meten verloren van Kosovo. Vijf minuten voor tijd was het Muriqi die voor het verschil zorgde.
Met Oostenrijk - Israël stond er nog een duel op het programma in de League B. Daarin leken we op weg naar een 1-1 gelijkspel, maar in de absolute slotfase kon Oostenrijk alsnog winnen met 3-1. Mwene maakte het verschil, bij Israël eiste Abu Farkhi een hoofdrol op met twee gele kaarten en een doelpunt binnen de vijf minuten.
🇮🇱🇦🇹⚽️ FLASH— Impact (@ImpactMediaFR) September 24, 2026
Polémique : le joueur israélien Abu Farkhi a célébré son but en saisissant le poteau de corner et en mimant des tirs.
Cette célébration lui a valu un deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge et d’expulsion.
(via L’Équipe) pic.twitter.com/noItOSXyn7
Nations League D: Malta en Litouwen aan het feest
In de Nations League D waren Malta en Litouwen aan het feest op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen. Malta won met 1-2 bij Andorra, met doelpunten van Cardona en Teuma. Die laatste zou u nog kunnen kennen van bij Union SG onder meer.
Beiden zorgden ook voor een assist en waren zo van groot belang voor hun land. Lopez had nochtans Andorra snel op voorsprong gezet. In de andere wedstrijd won Litouwen met 0-2 bij Liechtenstein. Michelbrink en Dzolnikov waren hier de helden van dienst voor de Litouwers op speeldag 1.
Ex-speler Anderlecht scoort voor nationale ploeg
In de kwalificaties voor de Afrika Cup stonden heel wat interessante duels op het programma op donderdagavond. Daarbij kwamen heel wat teams in actie, waaronder ook de Democratische Republiek Congo. Zij speelden en wonnen in eigen huis van Equatoriaal Guinea met 2-0.
Na vijf minuten had Chancel Mbemba, met een verleden bij Anderlecht, al meteen de score geopend. Diverse andere spelers die we kennen uit de Jupiler Pro League speelden ook mee bij Congo. Zij boekten een belangrijke overwinning met oog op kwalificatie voor de Afrika Cup. Ook Namibië won, met 1-0 van Congo. Libië en Botswana speelden 2-2 gelijk, Mauritanië won met 3-1 van de Centraal Afrikaanse Republiek.
Zulte Waregem oefent tegen LOSC Lille
"Volgende week oefenen onze Boeren tegen Lille. Als voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen Gent bekampen we het Franse elftal dat momenteel vierde staat in de Ligue 1 en actief is in de Champions League. De wedstrijd wordt gespeeld achter gesloten deuren."
Met die boodschap hebben ze bij Zulte Waregem een oefenwedstrijd tegen een Franse topclub aangekondigd. De wedstrijd zal niet beschikbaar zijn voor de supporters, maar het kan wel interessant worden om te zien hoever het team staat. Na zeven speeldagen is Essevee een van de positieve verrassingen van het seizoen met toch al 11 op 21.
Scheidrechter voor match tegen Italië is bekend
De UEFA heeft de wedstrijd tussen Italië en België toegewezen aan Daniel Siebert. De 42-jarige Duitser is een vaste waarde in het Europese topvoetbal en floot onder meer de meest recente finale van de Champions League. Paris Saint-Germain haalde daarin na strafschoppen de bovenhand tegen Arsenal.
Siebert kan rekenen op een indrukwekkend palmares. Hij leidde al ongeveer 600 professionele wedstrijden, waaronder 28 duels in de Champions League. Met de voorrondes erbij staat zijn teller zelfs op 36 matchen in het kampioenenbal. Ook op eindtoernooien is hij geen onbekende: hij floot vijf wedstrijden op de EK's van 2021 en 2024 en kwam tweemaal in actie op het WK van 2022.
Gemengde herinneringen bij de Rode Duivels
Voor België roept de naam van Siebert zowel goede als minder goede herinneringen op. Hij was de scheidsrechter tijdens de halve finale van de Nations League in 2021, waarin de Rode Duivels na een sterke eerste helft alsnog met 2-3 verloren van Frankrijk. België stond na veertig minuten nochtans 2-0 voor.
Er waren ook positieve ervaringen met de Duitse referee. Siebert floot de terugwedstrijd van de barrages tegen Oekraïne, die België onder Rudi Garcia met 3-0 won. Ook bij de 2-4-zege in Wales, in de kwalificaties voor het WK 2026, had hij de leiding.
Oefenwedstrijd in Dudenpark tijdens interlandbreak
Na een drukke start van het seizoen kreeg Union Saint-Gilloise enkele dagen rust. Maandag hervat de Brusselse club de trainingen in het eigen opleidingscentrum. Dat trainingscomplex krijgt dit weekend opmerkelijk bezoek. De Franse nationale ploeg zal er zaterdag trainen, na de Nations League-wedstrijd tegen Turkije en in aanloop naar het duel met de Rode Duivels. Frankrijk neemt het maandagavond in het Koning Boudewijnstadion op tegen België.
Union pas op 11 oktober opnieuw in het Dudenpark
Voor de hoofdmacht van Union staat de volgende thuismatch pas op 11 oktober op het programma. Dan ontvangen de Unionisten OH Leuven op speeldag acht van de Jupiler Pro League. Het Joseph Marienstadion blijft tijdens de interlandbreak evenwel niet ongebruikt. Op vrijdag 3 oktober wordt in het Dudenpark namelijk een Brusselse derby afgewerkt.
De U23 van Union Saint-Gilloise nemen het in de Eerste Amateurklasse van het ACFF op tegen RWDM. De derby wordt normaal gezien met publiek gespeeld, waardoor supporters tijdens de interlandperiode toch terechtkunnen in het historische stadion.
Nederland past aan voor uitvaart vrouw Koeman
De KNVB heeft het tijdstip van de persconferentie van Xavi – oorspronkelijk gepland voor woensdag – gewijzigd vanwege de uitvaart van Bartina Koeman, de echtgenote van Ronald Koeman. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal maakte het tragische nieuws op 16 september bekend. De persconferentie stond aanvankelijk gepland voor 15.00 uur, maar vindt nu plaats om 11.00 uur.
Daarnaast is de laatste training verschoven van 17.00 uur naar 17.30 uur. Nederland speelt aanstaande donderdag om 20.45 uur een thuiswedstrijd tegen Duitsland. Bekende gezichten uit de Nederlandse voetbalwereld zullen de uitvaart van Bartina Koeman bijwonen. Spelers en stafleden van het nationale elftal kenden haar uit de periode dat haar echtgenoot bondscoach was.
Debast in de rouw
Zeno Debast heeft dinsdagavond droevig nieuws ontvangen terwijl hij zich met de Rode Duivels voorbereidt op de komende interlands. De verdediger van Sporting Portugal verloor zijn grootvader. Debast bracht hem dinsdag met een bericht op Instagram een emotioneel eerbetoon.
Zeno Debast rouwt in aanloop naar Italië
De 22-jarige Rode Duivel deelde in zijn Instagram Story enkele persoonlijke woorden voor zijn grootvader. “Zo blij dat ik je gisteren nog heb kunnen zien. Ik ga je missen”, schreef Debast. Uit die boodschap blijkt dat de voormalige verdediger van Anderlecht daags voor het overlijden nog tijd met zijn grootvader kon doorbrengen.
Ondanks het familiale verlies nam Debast dinsdag wel deel aan de training van de nationale ploeg. De Rode Duivels werken deze week toe naar hun eerste wedstrijd in de Nations League. België trekt daarvoor naar Italië, waar vrijdag de openingsmatch van de campagne op het programma staat. De redactie van Voetbalkrant.com wenst hem veel sterkte toe in moeilijke dagen.
Kevin De Bruyne laat zich uit over Mark van Bommel
De komst van Mark van Bommel was een van de vele hot topics die leven bij de Rode Duivels. De Bruyne legt de verantwoordelijkheid voor die keuze bij de voetbalbond, maar benadrukt tegelijk dat een technische staf tijd nodig heeft om zijn ideeën op de groep over te brengen.
Kevin De Bruyne spreekt over Rode Duivels
"De beslissing is genomen door de directie. Soms moet het oorspronkelijke plan wijzigen. Het is altijd beter om een trainer wat tijd te geven, maar we weten dat dat moeilijk ligt. We haalden de kwartfinale op het WK, en dat is een goed resultaat. Met wat pech lagen we er tegen Senegal uit en dan was de analyse helemaal anders geweest", aldus KDB bij RTL Sports.
De aanvoerder ziet ook groeimarge in de huidige Belgische selectie. "We zullen wat tijd krijgen om de tactische wensen van de coach in te voeren en proberen het zo goed mogelijk te doen. In onze kern zitten veel jonge spelers met potentieel. Sommigen maakten enkele weken geleden nog een grote transfer. Dat kan de groep helpen groeien. Ik geloof oprecht dat het potentieel richting het EK van 2028 daardoor kan toenemen."
Dolberg valt uit op training: groot probleem voor Ajax en Denemarken?
Ex-Anderlechtspeler Kasper Dolberg is op training bij Denemarken uitgevallen met pijn aan de knie. En dat zou wel eens ernstiger kunnen zijn dan op het eerste zicht verwacht werd, want iedereen maakt zich zorgen.
De knie is bij voetballers een zeer tere plek. Er wordt dan ook gedacht dat er wel eens wat loos zou kunnen zijn. Mogelijk is Dolberg daardoor meteen maanden buiten strijd en mist hij ook belangrijke afspraken met de Ajacieden. De komende uren en dagen houden we u zeker op de hoogte over de zaak.
De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Afgelopen weekend stond speeldag 7 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams, al kunnen ze nu even rusten - of zich gaan voorbereiden op het vervolg. Maar ook in de interlandbreak zal er genoeg nieuws voorhanden zijn. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.
De Rode Duivels kennen hun tegenstanders in groep A van de hoogste divisie van de Nations League. België neemt het op tegen Italië, Frankrijk en Turkije. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel wacht dus meteen een stevige reeks tegen Europese toplanden.
Voor Kevin De Bruyne wordt de Nations League een soort toernooi binnen het seizoen. De middenvelder beseft dat een sterke start nodig is om na vier speeldagen nog volop mee te dingen naar een gunstige eindklassering.
De Bruyne kijkt uit naar de Nations League
"Het is een minitoernooi, met veel nieuwe trainers. We moeten goed beginnen, daarna kunnen we bekijken hoever we kunnen raken. We moeten de richtlijnen van de staf uitvoeren. Na vier wedstrijden zullen we zien wat nog mogelijk is in de laatste twee duels."
De eerste opdracht voor de Rode Duivels volgt vrijdag om 20.45 uur in Italië. De Bruyne kent de Italiaanse competitie goed en ziet een nationale ploeg die volop in verandering is. "Italië moet zijn mentaliteit wat aanpassen. Als je naar hun selectie kijkt, ken je misschien niet zo veel spelers", aldus KDB in gesprek met de RTBF.
"Voor mij ligt dat anders, omdat ik er speel. Ze zitten in een generatiewissel. Drie keer op rij het WK missen, is bijzonder zwaar voor een land als Italië. Ze zijn ook aan een nieuw project begonnen en willen waarschijnlijk meer op jongeren inzetten."
Zwaar programma voor de Rode Duivels
Na de verplaatsing naar Italië speelt België maandag om 20.45 uur tegen Frankrijk in het Koning Boudewijnstadion. De daaropvolgende vrijdag ontvangen de Rode Duivels Turkije op Sclessin, opnieuw om 20.45 uur.
Op maandag 5 september trekt België vervolgens naar Parijs voor de tweede confrontatie met Frankrijk. De groepsfase wordt in november afgerond: op 12 november staat de uitwedstrijd tegen Turkije op het programma, terwijl Italië op 15 november naar België komt.
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