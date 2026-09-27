Lokeren ziet unieke kans tegen eersteklasser in Croky Cup: "Die zijn te pakken"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Lokeren ziet unieke kans tegen eersteklasser in Croky Cup: "Die zijn te pakken"
Foto: © photonews
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KSC Lokeren mag een ronde verder bekeren. De Waaslanders versloegen in de 1/32e finales van de Croky Cup vlot Houtvenne met 0-5. Sam Van Aerschot was de grote uitblinker bij de bezoekers. Hij koos achteraf meteen ook een tegenstander voor de volgende ronde.

Van Aerschot was op z'n eentje goed voor maar liefst vier goals. Hij scoorde de eerste vier bezoekers treffers. Duku zorgde voor de forfaitcijfers. Voor Van Aertschot was het een primeur.

Vier goals is uniek voor Van Aerschot

"Ik scoorde wel eens een hattrick, maar vier goals is écht uniek", verklaarde de uitblinker achteraf bij Het Laatste Nieuws. Hij schrijft het niet alleen toe aan pure klasse; er was volgens hem ook wel wat geluk mee gemoeid. Van Aerschot beleefde naar eigen zeggen een avond waarop hij niets verkeerd leek te kunnen doen. "Alles zat mee en alles vloog erin."

De score laat het misschien niet vermoeden, maar in de eerste helft liep het niet vlot voor de bezoekers. Stijn Vreven liet zijn onvrede merken. "Onze coach was niet blij aan de rust." De oefenmeester zag geen goede drive bij zijn ploeg. Ook Van Aerschot zegt dat Lokeren voor de pauze wat te slap voor de dag kwam.

Lokeren ging op de rem staan

Na de pauze werd het niveauverschil wel duidelijk tussen een amateur- en een profclub. Dat zit hem volgens van Aerschot in het feit dat Lokeren dagelijks aan automatismen sleutelt en net wat sneller voetbalt. "De score had nog hoger kunnen oplopen, maar we zijn op de rem gaan staan", geeft hij aan.

Lokeren stoot nu door naar de 1/16e finales. De meeste eersteklassers maken in die fase hun intrede. Welke club wil Van Aerschot treffen? "Beveren zou leuk zijn, hé. Voor de supporters en die fanatieke derbysfeer."

Standard is te pakken

Ook een duel met een traditieclub, zoals KV Mechelen of Antwerp, ziet hij wel zitten. Maar zijn voorkeur lijkt toch naar een absolute topper te gaan. Lokeren kan dan misschien profiteren van onderschatting en het feit dat ze mogelijk een B-ploeg treffen.

De Waaslanders komen volgens hem ook beter voor de dag tegen sterke tegenstanders. "Doe maar Standard, op Sclessin. Die zijn te pakken", besluit Van Aerschot met een kwinkslag.

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Sam Van Aerschot

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